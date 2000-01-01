«Зенит» разорвал трансферный рынок, «Спартак» — второй. Сколько тратили клубы РПЛ зимой?

Какие клубы РПЛ больше всех потратили зимой?

Трансферное окно в РПЛ захлопнулось, пришло время считать траты: всего клубы закупились больше чем на € 75 млн. Но только шесть потратили больше одного. Те, кого нет в этом списке, либо брали игроков за бесценок, либо в аренду. Данные transfermarkt.