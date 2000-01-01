«Зенит» разорвал трансферный рынок, «Спартак» — второй. Сколько тратили клубы РПЛ зимой?

Какие клубы РПЛ больше всех потратили зимой?
Трансферное окно в РПЛ захлопнулось, пришло время считать траты: всего клубы закупились больше чем на € 75 млн. Но только шесть потратили больше одного. Те, кого нет в этом списке, либо брали игроков за бесценок, либо в аренду. Данные transfermarkt.
6-е место – «Ростов»: € 1,21 млн
«Ростову» необходимо выбираться из нижней части таблицы. Однако серьёзных денег на трансферы, видимо, нет. Самый большой трансфер – покупка норвежского полузащитника Магнуса Кнудсена, за которого заплатили € 1 млн. За символические деньги приобрели Александра Селаву и Степана Мельникова. Остальные пришли бесплатно.
5-е место – «Рубин»: € 3,5 млн
Казанцы в аналогичных условиях с «Ростовом» – нужно что-то менять и забираться повыше. За € 1,5 млн забрали у «Спартака» Александра Ломовицкого, чуть меньше отдали «Локо» за Виталия Лисаковича. Плюс – 18-летний Даниил Кузнецов из «Зенита» и пара парней из ФНЛ. Константина Кучаева из ЦСКА взяли в аренду.
4-е место – «Локомотив»: € 11,5 млн
Клуб сконцентрировался на легионерах: из Чехии за € 5 млн приехал Ян Кухта и уже вовсю забивает на сборах. За € 3,5 млн купили французского нападающего Вильсона Изидора. А ещё – украинца Марка Мампасси, правда, он уже стал гражданином России.
3-е место – «Краснодар»: € 13 млн
Краснодарцы не стали заморачиваться с арендами и взяли тех, кто им действительно нужен. Заплатили € 8 млн за защитника Хуниора Алонсо из бразильского «Атлетико». Ещё € 5 млн за Эрика Ботхейма – нападающего из Норвегии. Максимально прагматичный подход.
2-е место – «Спартак»: € 13,65 млн
Клуб также прилично закупился под нового тренера: самый дорогой трансфер – переход Шамара Николсона из «Шарлеруа» за € 8 млн. На других потратили куда меньше – Даниил Хлусевич перешёл за € 3 млн. Данил Пруцев – за € 1,5 млн. Трансферы остальных стоили меньше € 1 млн. А за опорника Перейру клуб заплатит только летом – сейчас взяли его в аренду.
1-е место – «Зенит»: € 32,15 млн
Главная закупочная машина зимнего трансферного окна. Бóльшую часть денег «Зенит» вывалил за бразильского нападающего Юри Алберто – около € 25 млн. Сумма на двух остальных новичков вместе взятая и рядом не стоит. За Арсена Адамова и Ивана Сергеева заплатили примерно € 7 млн. Нурали Алипа взяли в аренду.
«Зенит» разорвал трансферный рынок, «Спартак» — второй. Сколько тратили клубы РПЛ зимой?
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