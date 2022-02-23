США вводят санкции против России и ЦСКА. Что грозит клубу?

Спорт и политика, вопреки известному выражению, всё-таки сильно связаны. Сейчас это понимание выходит на новый уровень: под угрозу попал один из главных футбольных клубов России. Под санкции США, введённые в связи с признанием российскими властями независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, угодил ЦСКА. Рассказываем, почему это стало возможным, и пытаемся разобраться, какие будут последствия.

Что ещё за санкции?

Санкции затронули два банка: Внешэкономбанк (ВЭБ) и Промсвязьбанк (ПСБ). Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США, сокращённо — OFAC) пришло к выводу, что эти финансовые структуры играют важную роль в финансировании оборонительной промышленности России. Соответственно, ограничения наложены за прямое отношение к правительству России. Сфокусируемся на ВЭБ, поскольку компания владеет 77,63% акций ЦСКА.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, вместе с ВЭБ под удар попали его 25 дочерних компаний. Это те структуры, в которых банк владеет как минимум 50% акций. Из заявления на сайте OFAC следует, что ВЭБ и подконтрольные ему организации больше не смогут вести дела в США и отныне отрезаны от финансовой системы Штатов. При этом важно понимать, что ВЭБ уже находился под санкциями, но под более мягкими. Новый пакет действует шире, поэтому влияет и на дочерние компании.

В ВЭБ уже отреагировали на санкции. Вот комментарий, опубликованный ТАСС: «Несмотря на усиление давления, ВЭБ продолжит повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов. ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию её граждан».

Какие сложности ждут клуб?

Пока мы не можем с уверенностью сказать, будут ли для клуба серьёзные последствия санкций. Но, учитывая, что армейцы столкнутся с теми же ограничениями, что и их владелец ВЭБ, вероятно, можно будет забыть о бизнесе в США. Соответственно, тогда могут быть исключены такие вещи, как, например, контракт с производителем спортивной экипировки Nike. Правда, к этому клуб был готов — сейчас техническим спонсором ЦСКА является испанская фирма Joma. С похожими проблемами раньше столкнулся «Ахмат».

Ситуацию ЦСКА для «Чемпионата» прокомментировал бывший исполнительный директор «Локомотива» Алексей Киричек. Сложности, например, могут возникнуть, с трансферами:

– По расчётам будут сложности, – заявил Киричек, – в том числе по расчётам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки. Это касается и сделок, заключённых ранее. Тот же трансфер Влашича в «Вест Хэм» — выплаты за хорвата наверняка разбиты по периодам. Акционером лондонского клуба стал чешский бизнесмен. У него вполне могут быть виды бизнеса в США, что может повлечь за собой сложности в осуществлении выплат за Влашича.

Сейчас будет переходный период. Нужно будет решать, что делать и как быть. Клуб капитализировал стадион. Долги перед банком конвертировались в капитал. Банк полностью стал владельцем ЦСКА. Это сложная история.

Алексей Киричек бывший исполнительный директор «Локомотива» «Любые ограничения вносят коррективы в нормальное ведение бизнеса. Внесение ЦСКА в санкционный список США подразумевает наличие определённых сложностей. В первую очередь, речь идёт о расчётах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Так что это может коснуться социальных сетей. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро».



Но санкции США на данном этапе – ещё не самое страшное: «Сейчас клубу надо думать, что делать, если они вдруг попадут в санкционный список Евросоюза или Великобритании, – считает эксперт, – тогда последствия будут более серьёзные. Я бы на их месте уже об этом задумался. Нужно минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с ВЭБ на другую компанию позволит выйти из санкционного списка. Но главное, что клуб будет по-прежнему играть в футбол и радовать болельщиков».