Проблемные Роналду и Суарес плюс кризис тренеров. Как же похожи «Юнайтед» и «Атлетико»!

У них даже токсичность одинаковая. Лига Чемпионов – отличный шанс спасти сезон и для Симеоне, и для Рангника.

В плей-офф Лиги чемпионов встретятся два клуба, которые проводят кризисный сезон. «Манчестер Юнайтед» сменил тренера, а мадридский «Атлетико» провалил защиту чемпионского титула (идёт на пятом месте, отставание от лидера — 15 очков). И у двух клубов много общего: спад в игре лидеров, проблемы в защите, напряжённая атмосфера в раздевалке. «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» схожи, и очная встреча отличный повод, чтобы выделить основные моменты.

Для начала – результаты. Они сильно похожи в ЛЧ

Оба клуба начали групповой этап Лиги чемпионов с потерь очков. «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл 1:2 «Янг Бойз», а «Атлетико» дома сыграл вничью 0:0 с «Порту». Второй тур: синхронные победы с одинаковым счётом 2:1. И оба матча прошли по одинаковому сценарию: «МЮ» и «Атлетико» пропустили первыми и совершили камбэки. В обоих случаях решающее слово сказали лидеры атаки. Роналду забил победный гол на 95-й минуте (2:1 с «Вильярреалом» на своём поле), а у «Атлетико» на 84-й и 97-й отличились Гризманн и Суарес.

Роналду на этом не остановился и забил шесть голов, а Гризманн до конца группового раунда отличился ещё три раза и отдал одну голевую.

Криштиану Роналду Фото: Jose Breton/Getty Images

Оба клуба вылетели из кубков и ведут борьбу за попадание в топ-4

«Манчестер Юнайтед» бодро начал сезон: после пяти туров шёл в лидерах, но быстро откатился за пределы топ-4. Стало понятно, что ни о какой борьбе за чемпионство речи не идёт. После 26 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков. Сейчас главная задача клуба – удержать четвёртое место и обеспечить себе Лигу чемпионов на следующий сезон.

В аналогичной ситуации находится и «Атлетико». Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков, а главная задача – попадание в топ-4. Конкурентов хватает: «Барселона», «Вильярреал», и «Реал Сосьедад» с «Атлетиком».

Лига чемпионов и чемпионат – это всё, что осталось у обоих клубов в этом сезоне. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в первом же раунде (0:1 с «Вест Хэмом»), прошёл одну стадию в Кубке Англии, но в следующей оступился с «Мидлсбро» из Чемпионшипа. «Атлетико» в Кубке Испании разгромил 5:0 «Райо Махадаонда», но в 1/16 финала не справился с «Реалом Сосьедад» (0:2).

У лидеров атаки обеих команд по ходу сезона были кризисные этапы

В прошлом сезоне Луис Суарес стал лучшим бомбардиром «Атлетико». «Барселона» не продлила с ним контракт, что стало мощной мотивацией для уругвайца. Суарес забил 21 гол и привёл свой новый клуб к победе в чемпионате Испании.

В текущем сезоне на счету Суареса 11 голов в 33 матчах (больше забил только Корреа). Всё время ходят разговоры о том, что он хочет продлить контракт с «Атлетико», но клуб планирует усилить атаку более молодым исполнителем и расстаться с Суаресом. Уругваец лишь проблесками демонстрирует свой прежний уровень. С одной стороны, он реализовал пенальти в концовке матча с «Миланом» и принёс победу. Также в октябрьской встрече с «Реалом Сосьедад» «Атлетико» проигрывал 0:2, но дубль Суареса спас клуб от поражения.

Луис Суарес Фото: Ion Alcoba/Getty Images

С другой – к началу декабря он выдал серию из десяти матчей без голевых действий. Это явно беспокоило Суареса, у которого сдали нервы. После замены в матче с «Севильей» (1:2) камеры зафиксировали его слова: «Вонючий идиот, опять всё то же самое» (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Кому именно были адресованы слова — неизвестно. Но, как часто бывает в подобных ситуациях, игроки выражают своё недовольство решениями тренера.

Противоречивый сезон и у Криштиану Роналду. Он отметился дублем в своём первом матче после возвращения в «Манчестер Юнайтед» и забил шесть голов в Лиге чемпионов. Но прежней стабильности в игре Роналду дальше не наблюдалось. В 2022 году он выдал серию из шести матчей без забитых мячей, чего с ним не случалось с 2009-го. К тому же Роналду добавил токсичности в раздевалку «Манчестер Юнайтед», о чём мы подробно писали в отдельном материале.

Как проявят себя оба игрока в предстоящей встрече? Суарес знает, что такое забивать «МЮ»: на его счету два гола и две голевые передачи. Но это не идёт ни в какое сравнение со статистикой Роналду против «Атлетико». В 35 матчах у него 17 побед, по девять ничьих и поражений, но самое главное – 25 забитых голов и девять ассистов.

Травмы Гризманна, спад Облака и Рашфорда, адаптация Санчо

Есть вопросы и к другим ведущим исполнителям. После не самого успешного периода в «Барселоне» вернулся Антуан Гризманн. Свой первый гол он забил лишь в седьмом туре Примеры. К концу февраля на его счету 19 матчей и семь забитых мячей. Могло быть и больше, если бы не травмы: из-за них Гризманн пропустил вторую половину декабря. Сразу после восстановления у него обнаружили коронавирус. Как только Гризманн выздоровел, у него случился рецидив травмы бедра, из-за которой он не играет уже 45 дней.

Жоау Феликс и Антуан Гризманн Фото: Diego Souto/Getty Images

А ещё заметно сдал Ян Облак. В прошлом сезоне его признали лучшим игроком Ла Лиги, а в этом он далёк от прежней надежности. За пять первых матчей чемпионата в 2022-м «Атлетико» пропустил 11 голов. Из 13 ударов в створ, которые за этот период нанесли соперники, Облак отбил всего два. Его процент успешно отражённых сэйвов в этом году упал до 21,4%: худший среди всех вратарей топ-5 европейских лиг.

У «Манчестер Юнайтед» с вратарской позицией всё в порядке. Недавно Де Хеа повторил клубный рекорд по количеству «сухих» матчей в АПЛ (128). Не впечатляют другие игроки. В первую очередь – самая дорогостоящая летняя покупка. За Санчо отдали € 76,5 млн, а к концу февраля на его счету всего четыре гола и два ассиста. Своим первым результативным действием он отметился лишь в конце ноября. Низкие показатели Санчо Ральф Рангник объяснил проблемами с психологией: молодому игроку трудно выдерживать груз ответственности, который он испытывает при выступлениях за топ-клуб.

Пока так и не вернул прежнюю стабильность Маркус Рашфорд, который пропустил начало сезона из-за операции на плече. К февралю он забил пять голов и отдал два ассиста. В прошлом году к этому же моменту на его счету были 12 забитых мячей и десять голевых передач.

Обе команды меняли тактику по ходу сезона и испытывали проблемы в обороне

В «Манчестер Юнайтед» смена тактики произошла после назначения Ральфа Рангника. С 4-2-3-1, которые были при Сульшере, «МЮ» перешёл на 4-2-2-2 с активным прессингом и быстрой доставкой мяча на половину поля соперника. Требования Рангника по гегенпрессингу привели к постоянным провалам команды во вторых таймах.

Фред отмечает гол Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Регулярные травмы и нехватка ряда исполнителей вынудили перестроить схему и Диего Симеоне. «Атлетико» начал сезон с тремя защитниками (переключался между 3-1-4-2 и 3-4-2-1), но с ноября перешёл на 4-4-2 с двойной «шестёркой»). На успехи клуба это особо не повлияло: к середине февраля «Атлетико» пропустил 33 гола в чемпионате, что стало антирекордом при Симеоне.

«Атлетико» ещё и редко добивается побед на своём поле. У него их всего семь в 16 матчах. Особенно показательны результаты клуба в ЛЧ. Там ни одной победы за три встречи группового этапа (поражения 0:1 в матче с «Миланом» и 2:3 — с «Ливерпулем», 0:0 с «Порту»). Всего же серия домашних матчей без побед в Лиге чемпионов составляет уже шесть матчей.

Слухи о токсичной раздевалке – и в Англии, и в Испании. С тренерами тоже не всё ясно

В большей мере неудачи давят на Симеоне, нежели на Рангника. Немец будет тренером «МЮ» до конца сезона, а затем перейдёт на руководящую должность. У Симеоне всё иначе: в феврале Mundo Deportivo и Cadena Ser писали о его возможном увольнении. Называлась даже кандидатура Эрнесто Вальверде.

Диего Симеоне Фото: Berengui/Getty Images

У главного тренера «Атлетико», помимо неудачных результатов, ещё и напряжённая атмосфера в раздевалке. В январе Marca писала о разобщённости игроков. Якобы у новичка Родриго Де Пауля не заладились отношения с рядом ветеранов, из-за чего он дистанцировался от команды и общается только с Суаресом.

Нечто похожее происходит и в «МЮ». Роналду позволил себе открытую критику клубной молодёжи, что её вообще не порадовало. Кроме того, инсайдеры The Athletic писали, что в «Манчестер Юнайтед» раздевалка разбита на диаспоры: англичане и «португальцы». То же самое Marca сообщала об «Атлетико», где есть балканская и южноамериканская группировки.

Ситуация в обоих клубах явно не радует их болельщиков. Выход в следующий раунд точно принесёт положительные эмоции, но не решит глобальных проблем ни «Манчестер Юнайтед», ни «Атлетико».