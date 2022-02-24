«В «Зените», «Спартаке» и ЦСКА назрело обновление». Последние трансферные тренды в РПЛ

Зимние трансферные окна нечасто бывают насыщенными громкими событиями и дорогими сделками, но последнее в России вышло именно таким. Топ-клубы РПЛ совокупно истратили на доукомплектацию € 79 млн — на € 62 млн больше, чем зимой-2021. Этот и другие тренды прошедшей заявочной кампании мы обсудили с основателем и руководителем компании FM Sports Agency Александром Маньяковым.

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Топ-3 трансферов в РПЛ зимой-2022

— Топ-3 главных события зимнего трансферного окна по вашей версии?

— Самый громкий переход зимы — Юри Алберто. За этим молодым футболистом гонялись многие клубы, а подписал «Зенит». Далее — трансфер Фёдора Смолова в московское «Динамо» и приобретение «Спартаком» ямайца Николсона в Бельгии.

— С Алберто понятно — почему Смолов и Николсон?

— «Динамо» искало наконечника, «киллера», и трансфер Фёдора этот вопрос на среднесрочную перспективу закрыл. Плюс к этому Смолов очень яркий человек в российском футболе, и, с точки зрения пиара, привлечения внимания к клубу, для «Динамо» это тоже плюс. «Динамо» активно работает в соцсетях, поэтому для них медийность футболистов тоже имеет значение. По Николсону ходят разные слухи относительно цифр, но нападающих всегда брать сложно. Все любят, когда подписывают ноунейма, а затем он вырастает в крупную фигуру. Похожая ситуация была с Промесом. Тоже дорого купили, люди спрашивали: «Кто это?», а Квинси пришёл и взорвал наш чемпионат. Надеюсь, подписание Николсона — из этой же серии. Вне конкурса выделю аренду тем же «Спартаком» опорника Перейры. Тот случай, когда берёшь футболиста на первой ступени к славе. Очевидно, что этот парень будет большим игроком.

В чём логика массовой закупки «Спартака»

— В общем, «Спартак» эффективно отработал трансферную кампанию?

— По этим двум трансферам — безусловно. Да и в целом я вижу логику в действиях «Спартака» и Луки Каттани.

— Тогда объясните её и нам. Со стороны компания новичков кажется достаточно разнородной — тут ноунеймы и из Европы, и из ФНЛ.

— У «Спартака» и так был неплохой состав. А приобретение группы российских футболистов — Свинова, Пруцева, Хлусевича, Чернова, Классена — добавило ему глубины. У Ваноли сейчас реально есть конкуренция на каждом месте без исключения. В центре поля так вообще россыпь неплохих игроков, которые в перспективе или даже сейчас могут о себе заявить. Если раньше незыблемой в обороне считалась пара Жиго — Джикия, то с переводом Литвинова из полузащиты назад у Ваноли появилась возможность варьировать схему — играть в два, в три центральных защитника. Ещё ведь есть Кофрие, Рассказов может на этой позиции сыграть, Маслов выздоравливает. Зимними покупками «Спартак» увеличил глубину состава и обострил конкуренцию. Это очень важно, чтобы люди не бронзовели.

Новички «Спартака» Фото: РИА Новости

— Какие тенденции выявила эта заявочная кампания?

— В этот раз не было чёткой ориентировки на какой-то один рынок — бразильский или, допустим, бельгийский. Меня лично радует, что клубы РПЛ стали обращать более пристальное внимание на футболистов из ФНЛ. Есть примеры, когда люди из первого дивизиона приходили и как минимум не портили картины, а максимум — становились лидерами команды. Тот же Влад Камилов перешёл из Хабаровска в «Уфу» и сейчас там достаточно ярко выступает. Может быть, это пример не для топ-клубов, но тоже показатель.

— О чём говорит существенное, почти до € 80 млн, увеличение расходов клубов РПЛ?

— Учтите, что четверть от этой суммы — трансфер одного Алберто. Во второй восьмёрке заметных переходов практически не было — укрепились в основном топ-клубы. У кого есть деньги, те их потратили. При этом допускаю, что, не потеряй «Зенит» сейчас Азмуна, покупка Алберто была бы отложена до летнего окна. Поэтому подводить все эти траты под один знаменатель я бы не стал.

Чем Галицкого привлёк Фарке и чего ждать от «Краснодара» весной

— Но те же «Спартак» или ЦСКА укреплялись активнее, чем в прошлые окна — это факт.

— Так сложилось, что богатые клубы подошли к той точке, когда назрела необходимость обновления состава — будь то «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Но если происходящее в «Спартаке» мне понятно, то по «Локомотиву» я пока не разобрался, что там происходит. Хотя и у них покупки в линию атаки напрашивались: если хотите серьёзные задачи решать, надо брать качественных форвардов. Вот они и подписали Кухту с Изидором. Если у «Спартака», ЦСКА или «Зенита» обновление напрашивалось и где-то произошло, а где-то будет завершено летом, то остальные топ-клубы ограничились точечными усилениями. Возьмём «Краснодар»: сломался Кордоба — взяли Ботхейма; нужен был центральный защитник с лидерскими качествами — подписали Хуниора Алонсо.

— Знаю, что вас связывают тесные дружеские и партнёрские отношения с «Краснодаром». Понимаете, чего ждать от команды весной?

— Я видел на сборах, что Фарке требует от футболистов, и мне очень интересно посмотреть, что из этого получится. Если Фарке удастся воплотить в жизнь свои идеи, мы получим очень интересную, самобытную команду, может быть, даже с приставкой «супер».

— Его идеи созвучны футбольным воззрениям Сергея Галицкого?

— Безусловно. Давайте заглянем вглубь приглашения. Фарке четыре года работал в Англии, а Чемпионшип — крайне тяжёлый турнир: только за гладкий чемпионат нужно провести 46 игр. У нас столько в сумме проводят команды, выходящие в европейскую весну. Остальные — намного меньше. Фарке был в этом турнире состоятелен. Плюс два года тренировал «Норвич» в АПЛ, пускай и с разным успехом. Это совершенно другой уровень футболистов, инфраструктуры, зрительского интереса. Все, кто там побывал, мечтают вернуться. Я считаю большим менеджерским успехом то, что такой специалист пришёл в «Краснодар». Уверен, что его пол-Европы хотело. У него есть своя философия игры, которой он придерживался в «Норвиче» даже где-то в ущерб результату: владение мячом, короткий розыгрыш от ворот и так далее. И эта философия созвучна философии Галицкого. А по финансовому, людскому ресурсам, думаю, «Краснодар» стоит повыше «Норвича». Очень интересно понаблюдать, как Фарке ими воспользуется.

Александр Маньяков с руководителями «Краснодара» Владимиром Хашигом и Арамом Фундукяном Фото: Из личного архива Александра Маньякова

Реально ли «Локомотиву» отбить свои затраты

— «Локо» прошлым летом поражал широтой размаха. По-вашему, € 7 млн за Марадишвили или € 5 млн за Тикнизяна — адекватные цены за молодых российских игроков?

— Все понимают: команды, которые продали и купили этих футболистов, располагают деньгами. Плюс лимит. Если брать совокупность факторов, то это нормальные суммы за перспективных молодых футболистов.

— И эти затраты в перспективе реально отбить?

— Вопрос гипотетический. Надо смотреть, для чего эти футболисты покупались. Для достижения какого-то результата, верно? В Лигу чемпионов «Локомотив» уже вряд ли попадёт, а в Лигу Европы — может. Плюс эти игроки — кандидаты в сборную. Если будут хорошо проявлять себя в РПЛ, но прежде всего — на международном уровне — тогда да, отбить затраты можно будет. Даже в России есть два-три клуба, которые теоретически могут купить их у «Локо».

— Надбавка «за паспорт» в России реально существует?

— В свете разговоров о новом лимите (13 легионеров в заявке) сейчас этот фактор не так влиял на трансферную деятельность клубов, как ещё прошлым летом. А так — да, это, конечно, подспорье для российского футболиста и его агента при переговорах.

Зачем РПЛ новый лимит и какая позиция может перестать быть сугубо российской в командах

— Какие сейчас амплуа в РПЛ можно назвать сугубо российскими, а какие — легионерскими?

— Я думаю, это деление будет стираться, когда позволят иметь 13 иностранцев в заявке. А так у нас традиционно мало форвардов — их и впредь будут смотреть в Европе, Южной Америке, Африке. Есть проблема с центральными защитниками. С остальными амплуа у нас более-менее нормально. Хотя в скором времени, думаю, назреет вопрос по вратарям.

— Неожиданно.

— А вы посмотрите на средний возраст вратарских бригад в России. Во многих командах он далеко за 30. Не сегодня-завтра ветераны пойдут на сход. И тогда клубы встанут перед дилеммой: взять перспективного российского вратаря или качественного иностранца на среднесрочную перспективу.

— Что нам даст новый лимит на легионеров, если он будет принят?

— Главное, чтобы эту норму (13 легионеров) закрепили и она года три просуществовала. Минимум! Чтобы не было резких колебаний туда-сюда и все знали: три сезона работаем в этом направлении. Тогда реформа даст плоды — как минимум повысит конкуренцию. В то же время существенного влияния на цены, контракты она не окажет. Потому что сильные иностранцы, как в своё время заметил Карпин, к нам не едут. Хорошего футболиста можно заманить в Россию только «северной надбавкой». Лишним ноликом к зарплате. А посредственных и везти не надо, потому что у нас и самих неплохая молодёжь подрастает.

— Но вы же понимаете, что новый лимит шире откроет двери РПЛ перед посредственными иностранцами и любителями трансферных «распилов»?

— Мне кажется, сегодня менеджеры клубов бразильцев с пляжа не берут и любителей из Европы не привозят. Все дорожат своим местом и понимают: лучше качественно сделать своё дело, чем распилить деньги на второсортном футболисте, чтобы тебе потом в спину плевали и выдали некий волчий билет. Такого практически нет. Иногда везут иностранцев под те деньги, которые есть. Может быть, они не слишком высокого качества, но русского игрока такого же уровня ты за эти деньги просто не возьмёшь. Да, бывают ошибки, но в редких случаях это корысть или коррупционная составляющая.

— Почему, на ваш взгляд, тянет с переподписанием контрактов «Зенит»? Это попытка сыграть на понижение и оптимизировать расходы?

— Мне тоже непонятна эта ситуация. Думаю, дело здесь не в экономии. Мы прекрасно знаем, что «Зенит» в состоянии купить любого футболиста в России и многих — в Европе. Может быть, это просто модель поведения менеджмента «Зенита» при переподписании футболистов. Возраст игроков и предложения по рынку тоже влияют на переговорный процесс.

Насколько реален был переезд динамовца Фомина в Англию зимой

— На вашего клиента Фомина действительно был спрос в Англии?

— У меня в телефоне есть голосовые сообщения от человека из «Кристал Пэлас», влияющего на трансферную политику клуба. Он прямым текстом говорит: «Фомин очень понравился, он один из кандидатов, но мы сейчас сконцентрированы на приобретении ван де Бека». К сожалению или к счастью, голландец не пошёл в «Кристал Пэлас», а оказался в «Эвертоне». А времени на осуществление перехода Фомина до закрытия окна уже практически не было. Конкретного предложения по Даниилу, сразу скажу, не было, но интерес «Кристал Пэлас» к Фомину я подтверждаю.

Даниил Фомин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Как вообще возникают такие ситуации? Игроков где-то отслеживают или берут на заметку по рекомендации агентов?

— Я могу рассказать по конкретному кейсу Фомина. Мои партнёры сообщили, что ряд английских команд («Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас») нуждается в игроке профиля Даниила — такого восьмого номера, box-to-box, способного и атаку поддержать, и в обороне отработать, зону перекрыть. Я предложил Фомина. Через агентов получили отклик от «Кристал Пэлас». Они напрямую общались с главным тренером и спортивным директором клуба, и те подтвердили: «Да, игрок интересен». Дальше устных консультаций дело не пошло, но я считаю, уже хорошо, что мы были в шаге от начала переговоров между клубами.

— Самого Даниила интерес из АПЛ воодушевил?

— Даня очень взвешенный парень. На сегодняшний день он всем доволен. «Динамо» борется с «Зенитом» за чемпионство, он играет в сборной, на хорошем счету у Валерия Георгиевича Карпина. Но, конечно, интерес из такой лиги, как АПЛ, не может не вызывать положительных эмоций.

Почему лучший бомбардир молодёжной лиги не заиграл в ЦСКА и каковы перспективы Денисова в «Спартаке»

— Среди ваших клиентов на сайте агентства значится в основном молодёжь. Это осознанная политика или топы все разобраны?

— Всё вкупе. Нам нравится брать игроков на уровне академии и постепенно доводить до высокого уровня. Таких примеров достаточно много. А большинство заметных на данный момент игроков действительно имеют агентов и сотрудничеством с ними, по всей видимости, довольны.

— Из ваших людей ближе всех к основе «Спартака» Даниил Денисов?

— Он уже в основе. Даниил шикарно провёл сборы и претендует на место в составе. На сборах в Эмиратах и Турции я общался с руководителями «Спартака», и они лестно отзывались о прогрессе Денисова. Думаю, игровое время у него будет, а закрепится или нет — зависит и от него, и от некой удачи, которая должна сопутствовать в таких делах.

— Чем он хорош?

— Бойцовские качества на очень высоком уровне. Плюс к этому Даня хорошо понимает игру. Быстрый, жёсткий в единоборствах. Передачу может отдать, несколько позиций закрыть — как центрального полузащитника, так и защитника, правого или опять-таки центрального. Если говорить о человеческих качествах, то он очень цельный, воспитанный парень, на ерунду не разменивается.

— Илья Востриков был лучшим бомбардиром молодёжной лиги, привлекался к тренировкам и спаррингам основы. Чего ему не хватило, чтобы сделать последний шаг в ЦСКА?

— Тренерского доверия. Уверен, если бы ему дали шанс, он, по крайней мере, не подвёл бы. Сейчас его одногодка Яковлев выходит в ЦСКА и не портит картины. Считаю, что и Вострикову могли бы дать шанс.

— Олич не дал?

— Да. К Алексею Березуцкому вообще вопросов нет — он тогда просто не успел разобраться в ситуации. А менеджмент клуба сказал, что не видит Илье места в основном составе. Сказали: «Ищите команду». Мы быстро нашли. Я считаю, Востриков развивается. На сборах «Чайки» очень хорошее впечатление произвёл, и не только на меня. Коллега Роман Орещук тоже об этом говорил в интервью.

— Не пропадёт талантливый мальчишка во второй лиге?

— Это ни в коем случае не шаг назад — скорее, взгляд со стороны на свою карьеру. Москва, молодёжная команда ЦСКА — это всё хорошо. Но сейчас Илья в амбициозном клубе, претендующем на выход в ФНЛ, с конкуренцией 2-3 человека на место. Для него это вызов, и он среди взрослых мужиков не теряется. Его карьера развивается, и мы о Вострикове ещё услышим.

— Теперь в М-лиге больше всех забивает Максим Турищев из «Ростова». Какие его перспективы?

— Тренерский штаб «Ростова» ищет ему место на поле, где он мог бы себя наилучшим образом реализовывать и получить больше игрового времени. На сегодня это один из сильнейших молодых футболистов России. Если не в этом сезоне, то в следующем Турищев о себе заявит.

— Довольны тем, как развивается карьера Тугарева?

— Не очень. У него огромный талант. Очень интересный футболист. Мы знаем, в чём ему надо прибавить, чтобы выйти на более высокий уровень.

— В «Локомотиве» не видели у него перспектив?

— Юрий Палыч Сёмин практически не давал ему шансов. А когда всё же давал, Роман выглядел прилично — с «Енисеем» на Кубок, с «Динамо» в чемпионате. Он хороший футболист, но нуждается в доверии и игровой практике.

Следят ли в Европе за чемпионатом России

— Почему ваши клиенты не уезжают за рубеж? В целом на россиян спроса нет или дома комфортнее?

— А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе. На Западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй, который получает неадекватно большие деньги за уровень своего мастерства и по определению плохо адаптируется в Европе. Но я думаю, что из подрастающего поколения, рождённых в нулевых, всё больше и больше пацанов будет уезжать за границу и заявлять о себе там. Как Иосифов в «Вильярреале». Будут ещё примеры — мы над этим работаем. Ещё такой момент: все говорят, что надо ехать. А я считаю, что надо понимать — куда ехать и зачем. Если этого понимания нет — и рваться не стоит.

— В какой стадии сейчас судебное разбирательство со спартаковцем Игнатовым?

— Я не хочу обсуждать эту историю. Было и было. Просто без комментариев.

Почему не стоит иронизировать над «багажом Аленичева» и в чём сила Евсеева

— С Дмитрием Аленичевым вы сейчас сотрудничаете?

— Мы дружим с Дмитрием Анатольевичем — так же, как и с Вадимом Валентиновичем Евсеевым. Никакого договора у нас нет. Вот и сегодня мы списывались, созванивались. Постоянно обмениваемся информацией, новостями. Нормальное товарищеское общение.

— Почему Аленичев третий год не тренирует?

— Предложения есть, но Аленичев не готов браться за работу лишь бы работать. Он очень взвешенно подходит к выбору команды.

— Несправедливо с ним в «Спартаке» обошлись?

— Абсолютно.

Дмитрий Аленичев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Расшифруете?

— Селекция — это не только набор новых футболистов, но и расставание с теми, кто не тянет. Вот давайте вспомним игроков, с которыми Дмитрий расстался и которые потом в другом месте засверкали ярче, чем в «Спартаке». Мне на ум никто не приходит. Зато те ребята, которые пришли при Аленичеве, стали лидерами чемпионской команды. Про «багаж Аленичева» почему-то принято говорить в ироничном тоне. Но давайте реально посмотрим на вещи: фундамент чемпионской команды заложил Дмитрий Анатольевич. Ему просто нужно было подставить плечо, а не делать скоропалительных выводов по результату одного матча, каким бы горьким он ни был.

— Со стороны кажется, что он стал жертвой внутренних интриг.

— Здесь всё сошлось — и плохой результат, и нездоровая аура. Принял решение Федун об отставке Аленичева? Принял. Чемпионами стали? Стали. Какие вопросы? Нет вопросов. Но если вы спросите, хорошо ли Аленичев поработал в «Спартаке», я отвечу: неплохо. Не отлично, но и не провально. Ещё раз: базис «золотой» команды заложил именно Аленичев.

— Не находите, что увольнение из «Спартака» для многих тренеров становится чем-то сродни клейму?

— Так не только в «Спартаке». Неудача в любом топ-клубе накладывает отпечаток на тренера. Но я не думаю, что эта история надломила Аленичева.

— Как протекает знакомство Евсеева со второй лигой?

— Игра и результаты его команды говорят сами за себя. Вадим не просто конкурентоспособный тренер на этом уровне — он лучший.

— В чём сила тренера Евсеева?

— Помимо сугубо футбольных моментов, есть человеческие качества. В любой команде, где тренировал Евсеев, ребята очень тепло о нём отзывались. В создании хорошей обстановки в коллективе Вадим силён. Потому что всегда справедлив и последователен в своих действиях. Футболистов не обманешь — они это видят. Для своих игроков он как отец. Это дорогого стоит — не у всех такой контакт есть.

Александр Маньяков и Вадим Евсеев с женами Фото: Из личного архива Александра Маньякова

Опасен ли в России агентский бизнес

— Вы начинали свою деятельность в нулевых. Тогда агентский бизнес был опасным занятием?

— Жизнь вообще, если посмотреть на неё со стороны, опасная штука. Всё зависит от тебя, как ты умеешь общий язык с людьми находить. Я на себе какой-то опасности не ощущал.

— И серьёзных конфликтов интересов с коллегами не возникало?

— Бывали. Они и сейчас присутствуют.

— Как разруливаете?

— За столом переговоров. Находим компромисс.

— С самыми авторитетными игроками рынка — условным Андреевым или Ткаченко — мирно сосуществуете?

— Со всеми есть контакт. Я очень уважаю людей, которых вы назвали. У них есть чему поучиться.

— Кто сегодня входит в тройку самых влиятельных агентов России?

— Тяжело сказать. Агентства укрупнились. На того же Германа, Павла работает большое число людей, которые закрывают различные блоки: низшие лиги, детские турниры, европейский футбол. Андреев, Ткаченко — да, безусловно, это топы. Но выделять кого-то, определять большую тройку я бы не стал.

— Часто агенты уводят клиентов друг у друга?

— Уводят, но не сказал бы, что часто. Я всегда в таких случаях начинаю с себя, анализирую, что я сделал не так и почему это произошло. А потом уже предъявляю претензии коллегам. Это бизнес, конкуренция — что сделаешь?

— По-вашему, нормально, когда позиции спортивных директоров в клубах занимают агенты?

— Не вижу в этом ничего плохого, если это не складывается в какую-то коррупционную составляющую. Поверьте, хороший агент в большинстве случаев будет хорошим спортивным директором.

— С кем из руководителей клубов сложнее всего вести диалог?

— Мне не с руки говорить — ещё с этими людьми работать.



— Правда, что Гинер терпеть не может агентов?

— Я с Евгением Ленноровичем ни разу не сталкивался. Общался с Бабаевым — всё очень уважительно и в рамках приличий.

Роман Бабаев и Евгений Гинер Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Экстремальные случаи в вашей практике бывали?

— Конечно, бывали. И неприятные высказывания, и мат, и попытки давления. Но я же понимаю, что это делается ради достижения каких-то целей. Попытались так — не прошло. Попробовали иначе — не пролезло. А так — договорились. Ничего страшного тут не вижу. У нас правовое государство сейчас. Уважающий себя руководитель клуба никогда угрожать не станет. Плюс есть какое-то имя в российском футболе — за меня дела говорят. Зачем обострять отношения, когда можно договориться? Да, иногда прилетают претензии, мы все не святые, но это издержки профессии.

— Российский футбол за 15 лет стал чище?

— Я никогда в грязных делах участия не принимал и даже не погружаюсь в эту тему. Неинтересно. Для меня очевидно одно: после жирных нулевых денег в нашем футболе стало меньше — зато люди профессиональнее. Теперь надо чаще включать голову, чтобы что-то придумать, создать, заработать. Это двигатель прогресса.