Наши ожидания — наши проблемы? Что не так с «Зенитом» на фоне «Бетиса»

«Зенит» во втором матче с «Бетисом» должен совершить если не маленькое чудо, то уж точно большое дело. Домашнее поражение со счётом 2:3 оставляет сине-бело-голубым минимальные шансы на общую победу, хотя эти шансы чуть выше, чем были бы, сохрани УЕФА правило выездного гола. Почему чемпионы России не ровня третьей команде Испании на сегодняшний день? В чём петербургский клуб слабее севильского? Первый матч с «Бетисом» вскрыл болевые точки «Зенита».

Первая проблема «Зенита». Оборона ломает атакующий футбол

В первые годы Сергея Семака в «Зенита» российского тренера критиковали за игру команды в Европе. Хейтеры называли простой стиль сине-бело-голубых «трусливым футболом», но по сути это была ода рационализму – игра на результат. Теперь, когда в распоряжении Семака появилась группа быстрых, техничных и креативных полузащитников – Малком, Клаудиньо, Вендел – «Зенит» меняется. Трансформация стиля началась ещё в прошлом году, а лучшим её отражением стала, пожалуй, встреча с «Челси» в Санкт-Петербурге. Кстати, по своему сценарию очень похожая на матч с «Бетисом»: хозяева провалили первые минуты, потом выдали большой качественный отрезок игры и забили два гола. Единственное отличие: с «Челси» в концовке спаслись, а с «Бетисом» загубили верный шанс, когда Сергеев сбрасывал под удар Юри Алберто.

Иван Сергеев Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» даже с испанцами стремился играть через пас, и об этом, в частности, говорил после матча Дзюба. Форвард как будто сетовал по этому поводу в интервью, хотел играть проще. Тем не менее команда не отступила от своей манеры: тренерский штаб подправил кое-какие детали – забили два. Все пропущенные мячи стали следствием индивидуальных ошибок. Они связаны либо с недостаточно хорошей готовностью переболевших игроков (Ракицкий привёз штрафной и проиграл верх в эпизоде с первым голом), либо с техническим браком (потеря Кузяева, неточный пас Кержакова). Испанцы же забили три мяча тремя ударами в створ. Вот вам и разница в индивидуальном мастерстве.

Артём Дзюба нападающий «Зенита» «Плохо начали. Надо было попроще играть, немного удлинить. Мне вроде удавалось зацепиться за мячи. За счёт этого могли выходить».

Чтобы играть в Европе в атакующий футбол и побеждать, нужно иметь быстрых центральных защитников и надёжного вратаря. Чтобы защищаться не за счёт «автобусной тактики», глубоко садясь к штрафной, а с помощью прессинга и контроля мяча, у команды не должно быть ни одной слабой позиции. Но у «Зенита» сейчас катастрофа в обороне. Одни травмированы – Крицюк, Ловрен, а другие не в лучшей форме из-за пропущенной части зимних сборов – Кержаков, Ракицкий. Поэтому после перерыва Семак перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Правда, потом отказался и от неё, ведь страдала атака, а требовалось спасать матч.

Вторая проблема «Зенита». Упущенные возможности на рынке

Первая зенитовская проблема напрямую связана со второй. Для улучшения результатов в Европе при симпатичном футболе чемпионам России необходимо усилить вратарскую линию и центр обороны. Поиск голкипера – более трудная задача из-за лимита на легионеров. По сути, только один игрок этого амплуа подошёл бы «Зениту» на сто процентов – Матвей Сафонов. Но очевидно, чтобы Сергей Галицкий согласился отпустить воспитанника «Краснодара», € 20-30 млн за трансфер мало – должны сложиться многие обстоятельства. Пока в такой переход не верится.

Центр обороны у сине-бело-голубых закрыт иностранцами. Если примут новый лимит «13 легионеров в заявке, восемь в основе», то «Зенит» мог бы и с Ракицким контракт продлить, и молодого конкурента с сильной левой ногой ему найти. Заодно подумать и о замене медлительного Ловрена на более быстрого центрбека. Тут вопрос упирается в своевременность принятия решений петербургским клубом на трансферном рынке, которой, кажется, в целом не хватает.

Известно, что в последние годы «Зенит» мог взять Диего Карлоса (ушёл в «Севилью»), Родриго Де Пауля (в «Атлетико»), Луиса Диаса (в «Порту» и далее в «Ливерпуль»), Матеуса Кунью (в «Атлетико») и некоторых других футболистов, ставших заметными в Европе. Каждый из этих игроков готов был ехать в Санкт-Петербург, даже принимал предложение. Но во всех случаях клуб либо упустил момент для трансфера, либо не дожал переговоры. Представьте, каким мощным был бы сейчас состав чемпионов России! Даже в истории с Юри Алберто «Зенит» мог сработать эффективнее. Говорят, полгода-года назад была возможность взять талантливого бразильца за € 12-15 млн, не переплачивая в полтора раза. Тогда трансфер нападающего был бы идеальным, ведь пока это его объективная цена (если ориентироваться на оценку Transfermarkt).

«Зенит» выбрал верный ориентир: покупка относительно молодых и конкурентоспособных в Европе игроков с потенциалом роста стоимости. Но иногда клубу следует чуть быстрее реагировать на ситуацию на рынке. И роль тренера в трансферной работе должна быть весомой, ведь именно ему лепить из взятых игроков команду. Для самого же Семака ориентиром, очевидно, будет наполненный бразильцами «Шахтёр». Либо «Зальцбург», показывающий современный футбол без звёзд в составе. Австрийцы, между прочим, на групповом этапе Лиги чемпионов обошли соседей «Бетиса» (как территориальных, так и по таблице Примеры) – «Севилью».

Третья проблема «Зенита». Восприятие «Бетиса»

После жеребьёвки Лиги Европы у болельщиков наверняка не было ощущения, что «Зениту» не повезло. «Бетис» – не самое громкое имя в испанском футболе. Только потом многие узнали, что команда Мануэля Пеллегрини занимает третье место в чемпионате Испании, опережая «Барселону» с «Атлетико», а по забитым мячам уступает лишь «Реалу».

По окончании первого матча с «Бетисом» восприятие соперника ещё раз исказилось, в том числе «благодаря» экспертам с ТВ. Нас пытались убедить: севильцы чуть ли не вторым составом «Зенит» обыграли. Проверить, что это не так, легко, взглянув на статистику «Бетиса» на «Чемпионате». Вот тут.

Посмотрите фамилии 11 футболистов команды Пеллегрини, сыгравших наибольшее количество минут в этом сезоне Примеры. Семь из них вышли в Санкт-Петербурге в основе – Руй Силва, Гонсалес, Морено, Родригес, Гуардадо, Хуанми и Виллиан Жозе. Ещё двое – на замену: Карвалью и Бельерин. Пропустили матч только Фекир (вынужденно, из-за дисквалификации) и Каналес (из-за болезни). Кадровая ситуация похожа на зенитовскую, поскольку хозяева потеряли Крицюка и Ловрена, а Юри Алберто, которого брали на замену Азмуну, по решению тренера вышел на замену. Хотя с точки зрения работы в прессинге бразилец, кажется, сильнейший форвард в «Зените».

То есть, по сути, у «Бетиса» была та самая команда, которая долетела до топ-3 Примеры и забила лишь чуть меньше «Реала». Просто у Пеллегрини настолько высокая конкуренция в команде, что разные игроки время от времени выпадают из основы. Но с «Зенитом» сыграл, например, Песселья – 12-й в «Бетисе» по времени. Как его назвать резервистом, если в феврале он провёл 90 минут за сборную Аргентины в матче квалификации ЧМ-2022 с Колумбией? На скамейке у севильцев сидят не защищённые лимитом российские футболисты, а испанцы или легионеры. И на свой состав «Бетис» тоже потратил много – 140 млн за 3,5 года.

«Будет очень тяжело. Скорее всего, «Зениту» придётся обороняться. На мой взгляд, шансы невелики», – признался Аршавин, говоря о предстоящем матче в Испании («Спорту День за Днём»). И, наверное, хотел бы добавить: «Ваши ожидания – ваши проблемы». «Зенит», как и любая российская команда, не может быть фаворитом в противостоянии с соперниками из топ-3 Испании, Англии, Италии и Германии.

Для этого чемпионам России необходимо хотя бы сбалансировать состав. Ведь чтобы взлететь или удержаться наверху, как воздушному шару, важно вовремя сбрасывать мешки с песком.