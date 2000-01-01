Российские клубы закупились больше чем на € 75 млн! Топ самых дорогих трансферов зимы

2-е место – Шамар Николсон («Спартак»): € 8 млн

Покупка за такие деньги форварда из Бельгии изначально вызвала много вопросов. Особенно из-за того, что даже там ямайский форвард не был звездой. Да, неплохо забивал из-за скорости и габаритов, но не отличался чем-то особенным – иначе давно уехал бы в более сильный чемпионат. Но в «Спартаке» в него верят.