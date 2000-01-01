Отпустили Мамаева и взяли воспитанника «Спартака». Как изменился «Ростов» за зиму

🇷🇺 Павел Мамаев, полузащитник. Ушёл в «Химки» на правах свободного агента

Теперь о сделках на выход. Мамаева в 2019-м брали после заключения в колонии с надеждой, что он вернёт лучшую форму. Увы, в «Ростове» Павел лишь порой напоминал себя прежнего. В этом сезоне игрок и вовсе потерял место в основе, и зимой с ним разорвали контракт. Теперь 33-летний полузащитник будет бороться за выживание в РПЛ с «Химками».