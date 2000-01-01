Отпустили Мамаева и взяли воспитанника «Спартака». Как изменился «Ростов» за зиму

Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Как «Ростов» изменился за зиму
Как «Ростов» изменился за зиму
Продолжаем рассказывать про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. Изучаем «Ростов», который находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в таблице нашего чемпионата.
AMP-версия
🇳🇴 Магнус Кнудсен, полузащитник. Перешёл из «Лиллестрёма» за € 1 млн
🇳🇴 Магнус Кнудсен, полузащитник. Перешёл из «Лиллестрёма» за € 1 млн
Начнём с трансферов на вход. Кнудсен — самая дорогая покупка «Ростова» этой зимой. Норвежца подписали до 2026 года. 20-летний хавбек играет на позиции центрального полузащитника, а на сборах провёл на поле всего 97 минут. В сборную Магнуса пока не вызывают, он играл только за молодёжные команды.
🇧🇾 Александр Селява, полузащитник. Перешёл из минского «Динамо» за € 120 тыс.
🇧🇾 Александр Селява, полузащитник. Перешёл из минского «Динамо» за € 120 тыс.
Опытного 29-летнего опорника из Беларуси сразу активно задействовали на сборах. Селява провёл шесть матчей, в большинстве из которых выходил на замену. Александр подписал с «Ростовом» контракт до лета этого года. А ещё хавбек выступает за сборную Беларуси.
🇷🇺 Степан Мельников, фланговый нападающий. Перешёл из «Спартака» за € 90 тыс.
🇷🇺 Степан Мельников, фланговый нападающий. Перешёл из «Спартака» за € 90 тыс.
Воспитанник «Спартака» выступал за вторую команду красно-белых (три гола в 21 игре ФНЛ), а в этом сезоне даже однажды вышел в матче РПЛ. После дебюта в чемпионате Мельников не хотел «опускать планку» и решил сделать следующий шаг в карьере. На сборах «Ростова» 19-летний вингер (контракт до 2026-го), сыграл всего 14 минут.
🇷🇺 Александр Сильянов, правый защитник. Перешёл из «Локомотива» на правах аренды
🇷🇺 Александр Сильянов, правый защитник. Перешёл из «Локомотива» на правах аренды
Настоящее усиление. На Сильянова рассчитывают в «Локомотиве» (даже продлили контракт) и зимой отпустили игрока в «Ростов» за практикой. В этом сезоне 20-летний футболист провёл в РПЛ 486 минут, а на сборах вышел на поле пять раз и набил 255 минут. Ждём в основе?
🇷🇺 Егор Голенков, нападающий. Перешёл из «Сигмы» на правах свободного агента
🇷🇺 Егор Голенков, нападающий. Перешёл из «Сигмы» на правах свободного агента
Голенков раньше играл за «Крылья», а прошлым летом уехал за границу. В январе Егор уже сожалел о переходе: «Вариант с Чехией был моей ошибкой. Как-то карьера за рубежом не очень хорошо складывается». В итоге в Европе 22-летний центрфорвард не играл и зимой вернулся на родину, но уже в «Ростов». Мощный (189 см роста) игрок подписан до 2026-го.
🇷🇺 Павел Мамаев, полузащитник. Ушёл в «Химки» на правах свободного агента
🇷🇺 Павел Мамаев, полузащитник. Ушёл в «Химки» на правах свободного агента
Теперь о сделках на выход. Мамаева в 2019-м брали после заключения в колонии с надеждой, что он вернёт лучшую форму. Увы, в «Ростове» Павел лишь порой напоминал себя прежнего. В этом сезоне игрок и вовсе потерял место в основе, и зимой с ним разорвали контракт. Теперь 33-летний полузащитник будет бороться за выживание в РПЛ с «Химками».
🇷🇺 Максим Рудаков, вратарь. Ушёл в «Хонку» на правах аренды
🇷🇺 Максим Рудаков, вратарь. Ушёл в «Хонку» на правах аренды
Очередной российский вратарь за границей. Рудаков выбрал путь Андрея Лунёва, Никиты Хайкина и других коллег по амплуа. В «Ростове» 25-летний голкипер сыграл всего один матч за основу, а теперь будет выступать за финскую «Хонку» на правах аренды, рассчитанной до конца этого года. В прошлом году его новая команда стала восьмой в чемпионате.
Кто ещё ушёл?
Кто ещё ушёл?
Смирнов («КАМАЗ», аренда), Боженов («Химки», аренда), Ведерников («Кубань», аренда), Тошевски («Михаловце», аренда), Ковалёв («Балтика», аренда).
Как прошли сборы «Ростова»?
Как прошли сборы «Ростова»?
На сборах команда не блистала. В семи матчах «Ростов» трижды проиграл достойным соперникам (чешской «Спарте», немецкому «Штутгарту» и норвежскому «Хёугесунну»), победил испанский «Линенсе» и норвежский «Мольде». Также были ничьи — со шведским «Хеккеном» и напоследок с «Краснодаром». А новичок Голенков уже успел забить.
Что ждёт «Ростов» после возобновления сезона?
Что ждёт «Ростов» после возобновления сезона?
Команда начнёт с домашнего матча с «Крыльями Советов» 27 февраля. Дальше будут встречи с «Сочи», «Рубином» и «Нижним Новгородом» — в этих матчах нужно брать максимум очков. С начала апреля по начало мая «Ростову» придётся совсем тяжко: играть придётся с «Локомотивом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Динамо».
Отпустили Мамаева и взяли воспитанника «Спартака». Как изменился «Ростов» за зиму
Читайте также
Что изменилось зимой в «Уфе»
Что изменилось зимой в «Уфе»
Топ-6 самых дорогих трансферов в РПЛ зимой
Топ-6 самых дорогих трансферов в РПЛ зимой
Как «Химки» изменились за зиму
Как «Химки» изменились за зиму
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Кто в РПЛ больше всех потратил на трансферы?
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
Футболисты, игравшие и за «Спартак», и за ЦСКА
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
«Сити» — больше чем клуб. Что о нём нужно знать
Как менялась эмблема «Спартака»
Как менялась эмблема «Спартака»
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Российские футболисты, болевшие за вражеские клубы
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Лионель Месси оказался в центре крупного скандала
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Все трофеи «Челси» при Романе Абрамовиче
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Топ-10 футбольных форм европейских клубов
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Кто такая Лара Гут-Бехрами, жена Валона Бехрами
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Топ-10 клубов, выгодно продающих игроков
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
Джорджина подарила Роналду шикарный внедорожник
© championat.com 2000–2022