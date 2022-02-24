Голевая машина. Аллер установил уникальный рекорд в первом сезоне в Лиге чемпионов

Лучший бомбардира турнира играет за «Аякс». Теперь он забил и в свои, и в чужие.

Себастьен Аллер – открытие этого сезона Лиги чемпионов. После неудачного отрезка в «Вест Хэме» форвард перешёл в «Аякс», чтобы заявить о себе в Нидерландах и Лиге чемпионов. Осенью 27-летний ивуариец забил 12 голов и сделал четыре ассиста в 18 матчах Эредивизии. На групповом этапе Аллер разорвал соперников: оформил покер в первой игре со «Спортингом», отметился голом во втором, третьем и четвёртом турах, положил два мяча «Бешикташу» и забил один гол «Спортингу» в последнем туре.

Таким образом, Аллер переписал сразу несколько рекордов: стал лидером по количеству голов в первых двух матчах (пять мячей), пяти матчах (девять мячей), шести матчах (10 мячей). И всё это в дебютный сезон в Лиге чемпионов! В предыдущем еврокубковом сезоне Себастьен забил пять голов и отдал две результативные передачи, но это было ещё в сезоне-2018/2019 и в Лиге Европы.

Гол и автогол Аллера в плей-офф Лиги чемпионов

Если кто-то думал, что Аллер перестанет демонстрировать такую результативность в 2022 году, то он сильно ошибался. Форвард начал год на Кубке Африки, где отличился один раз в четырёх матчах. Но, вернувшись в «Аякс», Аллер забил шесть голов в четырёх играх, оформив дубль в ворота «Витесса» и хет-трик — «Твенте».

И в Лиге чемпионов он снова продолжил блистать. В 1/8 финала с «Бенфикой» «Аякс» начал с быстрого гола: Душан Тадич нанёс точный удар в девятку с передачи Нуссайра Мазрауи. А уже через восемь минут о себе напомнил Аллер, но не так, как он делает это обычно: форвард неожиданно отправил мяч в собственные ворота. Однако уже через три минуты после курьёзной ошибки нападающий восстановил разницу в счёте, отлично сыграв уже в чужой штрафной.

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Благодаря этому голу Аллер стал лидером по количеству голов в первых семи матчах Лиги чемпионов (11 мячей). Уникальное достижение! Впрочем, до рекордсмена ивуариец пока не добрался: в сезоне-2002/2003 Руд ван Нистелрой забивал в девяти встречах подряд. Но для Аллера-то нынешний сезон – дебютный! Как считаете, есть ли шанс у форварда «Аякса» превзойти достижение суперзвезды 2000-х?