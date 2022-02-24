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«Бетис» – «Зенит», 24 февраля 2022, онлайн-трансляция 1/16 матча Лиги Европы

«Бетис» — «Зенит». Онлайн. Избежит ли чемпион России вылета из Лиги Европы?
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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«Бетис» — «Зенит». Онлайн
Комментарии
«Спартак» уже в 1/8 финала. Как же хочется, чтобы там оказался и второй российский клуб!

Всем привет, друзья! Сегодня, 24 февраля 2022 года, «Зенит» проведёт ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы с «Бетисом». Встреча начнётся в 23:00 мск. Неделю назад чемпион России уступил в Санкт-Петербурге со счётом 2:3, но отчаиваться рано. Отмена правила выездного гола в еврокубках позволяет «Зениту» рассчитывать на итоговый успех. Достаточно забить всего один мяч, и тогда счёт по сумме двух встреч будет равным. Главное — избежать ошибок в обороне, которые подвели петербургский клуб в первой игре. «Спартак» уже забронировал себе место в 1/8 финала турнира (благодаря победе в группе), и мы надеемся, что там же окажется и второй российский клуб. Жеребьёвка, кстати, состоится 25 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
24 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Где смотреть матч «Бетис» — «Зенит»?
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Где смотреть матч «Бетис» — «Зенит»?

📺 Ответную игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции — в 22:45 мск, а сам матч стартует в 23:00. Подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».

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