«Бетис» — «Зенит». Онлайн. Избежит ли чемпион России вылета из Лиги Европы?

«Спартак» уже в 1/8 финала. Как же хочется, чтобы там оказался и второй российский клуб!

Всем привет, друзья! Сегодня, 24 февраля 2022 года, «Зенит» проведёт ответный матч первого раунда плей-офф Лиги Европы с «Бетисом». Встреча начнётся в 23:00 мск. Неделю назад чемпион России уступил в Санкт-Петербурге со счётом 2:3, но отчаиваться рано. Отмена правила выездного гола в еврокубках позволяет «Зениту» рассчитывать на итоговый успех. Достаточно забить всего один мяч, и тогда счёт по сумме двух встреч будет равным. Главное — избежать ошибок в обороне, которые подвели петербургский клуб в первой игре. «Спартак» уже забронировал себе место в 1/8 финала турнира (благодаря победе в группе), и мы надеемся, что там же окажется и второй российский клуб. Жеребьёвка, кстати, состоится 25 февраля.