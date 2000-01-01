Вернули Шатова и заработали больше € 5 млн. Что делал «Урал» во время зимней паузы в РПЛ

Как «Урал» изменился за зиму
Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ, которые случились зимой. «Урал», занимающий 11-е место, потратил на укрепление состава всего € 120 тыс.
Олег Шатов, пришёл на правах свободного агента
Трёхкратный чемпион России вернулся в «Урал» (был там с 2007 по 2011 год) и подписал контракт до конца сезона. Он не играл в официальных матчах с августа 2021-го, в конце же года приостановил карьеру. А завершит её, видимо, в родном клубе, куда его вернул Григорий Иванов. Грустно, ведь Шатову не так много лет – 31.
Александр Юшин, перешёл из «Нефтехимика»
«Урал» переманил к себе лучшего бомбардира ФНЛ (18 мячей) и заплатил всего € 120 тыс. Логичный ход, ведь клуб из Екатеринбурга занимает последнее место в РПЛ по количеству голов, а 26-летний форвард проводит неплохой сезон. Юшин никогда не играл в РПЛ, а четыре года назад вообще выступал в любительской лиге.
Кто ещё пришёл?
Лука Цулукидзе (18 лет, полузащитник, «Сабуртало»), Доминик Динга (23 года, защитник, «Динамо» Минск, окончание аренды), Чингиз Магомадов (23 года, защитник, «КАМАЗ», окончание аренды).
Арсен Адамов, ушёл в «Зенит»
Адамов — самая дорогая продажа «Урала» в зимнее окно. 22-летний футболист уехал в «Зенит» (а мог и в «Локо»), сумма компенсации — € 5 млн. Осенью 2021-го Арсена впервые вызвали в сборную России, но он пока не дебютировал в национальной команде.
Владимир Рыков, перешёл в «Родину»
В начале года опытный защитник расторг контракт с «Уралом», после чего стал игроком клуба ФНЛ-2 «Родина». 34-летний Рыков провёл последний матч в РПЛ полгода назад, после чего прочно осел в запасе. На высоком уровне Владимира мы теперь увидим вряд ли – его карьера близится к финалу.
Андрей Панюков, ушёл в «Кызыл-Жар» на правах аренды
Статистика 27-летнего форварда в сезоне не впечатляет — шесть матчей (286 минут), один гол. Неудивительно, что «Урал» нашёл для экс-игрока «Зенита» новое место работы. «Кызыл-Жар» из Казахстана — 10-й клуб в карьере Панюкова. Андрей уже выступал за рубежом — в литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге».
Бранко Йовичич, ушёл в ЛАСК
28-летний серб Йовичич уже отыграл два матча за новый клуб в чемпионате Австрии и забил один мяч. В первой части сезона на счету игрока 11 матчей в РПЛ, но при этом ни одного результативного удара… Вряд ли «Урал» расстроен трансфером – за него получили неплохие деньги ( € 400 тысяч).
Кто ещё ушёл?
Артём Максименко (23 года, вингер, «Балтика», аренда), Юлдрен Ибрахимай (26 лет, полузащитник, «Лиллестрем», свободный агент).
Как прошли сборы «Урала»
Команда Игоря Шалимова провела восемь контрольных матчей, но обыграла только «Пюник», ФК «Дубай» и «Ригу». Результативнее других себя проявили Эрик Бикфалви и Алексей Евсеев (по три гола). Новичок Юшин на сборах забил два мяча, Шатов отметился одним результативным ударом.
Первые матчи «Урала» в 2022 году
26 февраля «Урал» сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», и это очень важный матч в плане борьбы за выживание. После этого команду Шалимова ждёт выездная игра с «Краснодаром» и домашняя — с «Ахматом». Во второй части сезона «Уралу» предстоит три тяжёлых выезда (ЦСКА, «Зенит» и «Динамо»), но при этом команда сыграет дома с «Уфой» и «Химками».
Вернули Шатова и заработали больше € 5 млн. Что делал «Урал» во время зимней паузы в РПЛ
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