Вернули Шатова и заработали больше € 5 млн. Что делал «Урал» во время зимней паузы в РПЛ

Олег Шатов, пришёл на правах свободного агента

Трёхкратный чемпион России вернулся в «Урал» (был там с 2007 по 2011 год) и подписал контракт до конца сезона. Он не играл в официальных матчах с августа 2021-го, в конце же года приостановил карьеру. А завершит её, видимо, в родном клубе, куда его вернул Григорий Иванов. Грустно, ведь Шатову не так много лет – 31.