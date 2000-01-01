Взяли Деспотовича и заработали на продаже в «Спартак». Как изменился тульский «Арсенал»

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Как изменился за зиму тульский «Арсенал»
Как изменился за зиму тульский «Арсенал»
Продолжаем рассказывать про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. Говорим о тульском «Арсенале», который занимает 12-е место в таблице и будет бороться за выживание.
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Данил Степанов, левый защитник. Выкуплен у «Рубина» за € 400 тыс.
Данил Степанов, левый защитник. Выкуплен у «Рубина» за € 400 тыс.
Единственный переход, за который «Арсенал» этой зимой заплатил деньги. Степанова арендовали у «Рубина» прошлым летом, и он оправдал ожидания. В этом сезоне Данил много играл (16 матчей, один гол и четыре передачи), а на сборах провёл пять встреч (три — в старте). 22-летнего Степанова подписали до 2025 года.
Джордже Деспотович, центральный нападающий. Перешёл из «Рубина» на правах свободного агента
Джордже Деспотович, центральный нападающий. Перешёл из «Рубина» на правах свободного агента
Ещё один новичок, приехавший из Казани. Деспотович не так давно забивал, а в этом сезоне выпал из состава «Рубина» (505 минут в РПЛ, гол и пас) и угодил в дубль. Джордже опровергал конфликт со Слуцким, но в итоге клуб расторг с форвардом контракт. Теперь 29-летний футболист будет выступать за «Арсенал».
Даниил Хлусевич, правый полузащитник. Ушёл в «Спартак» за € 3 млн
Даниил Хлусевич, правый полузащитник. Ушёл в «Спартак» за € 3 млн
Универсальный хавбек (способен закрыть оба фланга и центр) засверкал в первой части сезона: 16 матчей в РПЛ, четыре гола и две передачи. Неудивительно, что за Хлусевичем пришёл «Спартак». «Арсенал» получил крупную сумму, а красно-белые — 20-летнего таланта с долгосрочным контрактом до 2026 года.
Александр Довбня, центральный защитник. Ушёл в «Кизляр» на правах свободного агента
Александр Довбня, центральный защитник. Ушёл в «Кизляр» на правах свободного агента
Довбня выступал за «Арсенал» с лета 2020 года, но важным игроком для команды так и не стал. В этом сезоне 26-летний защитник провёл всего два матча, в которых вышел на замену. Суммарно набежало 23 минуты. Поэтому зимой тульский клуб спокойно отпустил Александра в Казахстан.
Руслан Камболов, опорный полузащитник. Ушёл на правах свободного агента
Руслан Камболов, опорный полузащитник. Ушёл на правах свободного агента
В сентябре прошлого года Камболов бесплатно приходил из «Краснодара» как опытный футболист. Но помочь «Арсеналу» он не смог. В первой части сезона 32-летний хавбек вышел на поле в РПЛ лишь четыре раза, наиграв 76 минут. Зимой с Русланом расторгли контракт. Игрок до сих пор остаётся без клуба.
Александру Тудорие, центральный нападающий. Ушёл в «Сепси» на правах свободного агента
Александру Тудорие, центральный нападающий. Ушёл в «Сепси» на правах свободного агента
Тудорие в «Арсенале» с 2019 года. Он дважды уходил в аренду, а в этом сезоне вышел на поле в шести матчах РПЛ, наиграв суммарно 124 минуты. Зимой 25-летнего румынского защитника отпустили на родину. Теперь он будет играть за «Сепси».
Александр Денисов, центральный защитник. Ушёл в «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента
Александр Денисов, центральный защитник. Ушёл в «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента
Денисов — ветеран. Он попал в «Арсенал» ещё в 2013 году, уходил и возвращался. В этом сезоне Александр команде уже был не нужен и не сыграл ни одного матча. Зимой 33-летний защитник бесплатно перешёл в «СКА-Хабаровск».
Как прошли сборы «Арсенала»?
Как прошли сборы «Арсенала»?
На сборах «Арсенал» сыграл кучу товарищеских матчей. Выиграть удалось лишь дважды (у датского «Раннерса» и «Оренбурга»). Также было четыре ничьих и три поражения. Команда забила 12 голов и пропустила 13.
Что ждёт «Арсенал» после возобновления сезона?
Что ждёт «Арсенал» после возобновления сезона?
«Арсенал» стартует в РПЛ уже через два дня. 26 февраля команда сыграет на выезде с «Сочи», дальше будут «Крылья Советов» (6 марта), «Динамо» (12 марта) и «Ахмат» (3 апреля). Помимо бело-голубых, из топ-соперников у Тулы остались «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
Взяли Деспотовича и заработали на продаже в «Спартак». Как изменился тульский «Арсенал»
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