Взяли Деспотовича и заработали на продаже в «Спартак». Как изменился тульский «Арсенал»

Как изменился за зиму тульский «Арсенал»
Продолжаем рассказывать про главные изменения в РПЛ за зимнее межсезонье. Говорим о тульском «Арсенале», который занимает 12-е место в таблице и будет бороться за выживание.
Данил Степанов, левый защитник. Выкуплен у «Рубина» за € 400 тыс.
Единственный переход, за который «Арсенал» этой зимой заплатил деньги. Степанова арендовали у «Рубина» прошлым летом, и он оправдал ожидания. В этом сезоне Данил много играл (16 матчей, один гол и четыре передачи), а на сборах провёл пять встреч (три — в старте). 22-летнего Степанова подписали до 2025 года.
Джордже Деспотович, центральный нападающий. Перешёл из «Рубина» на правах свободного агента
Ещё один новичок, приехавший из Казани. Деспотович не так давно забивал, а в этом сезоне выпал из состава «Рубина» (505 минут в РПЛ, гол и пас) и угодил в дубль. Джордже опровергал конфликт со Слуцким, но в итоге клуб расторг с форвардом контракт. Теперь 29-летний футболист будет выступать за «Арсенал».
Даниил Хлусевич, правый полузащитник. Ушёл в «Спартак» за € 3 млн
Универсальный хавбек (способен закрыть оба фланга и центр) засверкал в первой части сезона: 16 матчей в РПЛ, четыре гола и две передачи. Неудивительно, что за Хлусевичем пришёл «Спартак». «Арсенал» получил крупную сумму, а красно-белые — 20-летнего таланта с долгосрочным контрактом до 2026 года.
Александр Довбня, центральный защитник. Ушёл в «Кизляр» на правах свободного агента
Довбня выступал за «Арсенал» с лета 2020 года, но важным игроком для команды так и не стал. В этом сезоне 26-летний защитник провёл всего два матча, в которых вышел на замену. Суммарно набежало 23 минуты. Поэтому зимой тульский клуб спокойно отпустил Александра в Казахстан.
Руслан Камболов, опорный полузащитник. Ушёл на правах свободного агента
В сентябре прошлого года Камболов бесплатно приходил из «Краснодара» как опытный футболист. Но помочь «Арсеналу» он не смог. В первой части сезона 32-летний хавбек вышел на поле в РПЛ лишь четыре раза, наиграв 76 минут. Зимой с Русланом расторгли контракт. Игрок до сих пор остаётся без клуба.
Александру Тудорие, центральный нападающий. Ушёл в «Сепси» на правах свободного агента
Тудорие в «Арсенале» с 2019 года. Он дважды уходил в аренду, а в этом сезоне вышел на поле в шести матчах РПЛ, наиграв суммарно 124 минуты. Зимой 25-летнего румынского защитника отпустили на родину. Теперь он будет играть за «Сепси».
Александр Денисов, центральный защитник. Ушёл в «СКА-Хабаровск» на правах свободного агента
Денисов — ветеран. Он попал в «Арсенал» ещё в 2013 году, уходил и возвращался. В этом сезоне Александр команде уже был не нужен и не сыграл ни одного матча. Зимой 33-летний защитник бесплатно перешёл в «СКА-Хабаровск».
Как прошли сборы «Арсенала»?
На сборах «Арсенал» сыграл кучу товарищеских матчей. Выиграть удалось лишь дважды (у датского «Раннерса» и «Оренбурга»). Также было четыре ничьих и три поражения. Команда забила 12 голов и пропустила 13.
Что ждёт «Арсенал» после возобновления сезона?
«Арсенал» стартует в РПЛ уже через два дня. 26 февраля команда сыграет на выезде с «Сочи», дальше будут «Крылья Советов» (6 марта), «Динамо» (12 марта) и «Ахмат» (3 апреля). Помимо бело-голубых, из топ-соперников у Тулы остались «Спартак», «Зенит» и «Краснодар».
Взяли Деспотовича и заработали на продаже в «Спартак». Как изменился тульский «Арсенал»
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