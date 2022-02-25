«Зенит» был круче «Бетиса» и даже спас матч в концовке. Но сказочный финал отменил судья

«Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из еврокубков. Обидный результат, ведь чемпионы России провели, возможно, лучший матч под руководством Сергея Семака в Европе. Теперь от России в ЛЕ остался только «Спартак».

Семак всё-таки рискнул с Одоевским! Поставил на выездной матч с «Бетисом» неопытного голкипера, которому месяц назад исполнилось 19 лет. Хотя Кержаков мог улучшить форму за неделю тренировок после неудачного первого матча с «Бетисом». Впрочем, если проверять молодого, то проверять по-настоящему. Как иначе поймешь его уровень и психологическую устойчивость?

В Севилье остался в запасе и другой антигерой игры недельной давности – Ракицкий. «Зенит» сыграл по схеме с тремя центральными защитниками, которыми были Чистяков, Барриос и Дуглас Сантос. Кроме того, не попал в заявку Кузяев. Тренерский штаб «Зенита» решил вместо пятого полузащитника поставить второго форварда – Юри Алберто. Бразильца поставили левым инсайдом. Для самого дорогого зимнего новичка РПЛ эта игра тоже была тестом на готовность заменить Азмуна.

В отличие от последних матчей в Европе с «Челси» и «Бетисом» в Санкт-Петербурге на сей раз «Зенит» не провалил начало. Вообще с первых минут не покидало ощущение – игра даётся! Испанцы действовали по счёту, не особенно рисковали с прессингом, помня о преимуществе в один гол, но если бы чемпионы России дали слабину, команда Мануэля Пеллегрини тут же воспользовалась бы ей.

«Зенит» доминировал: редкое и очень приятное чувство, когда смотришь игры наших команд в Европе. Были хорошие эпизоды коллективного отбора, причём не только тогда, когда хозяева начинали от ворот. Испанцы, при всей их технике, допускали брак, отправляли мяч в аут. Вдобавок «Бетису» оказалось не так-то просто подстроиться под выбранную Семаком схему. Фланговые игроки Сутормин и Круговой давали ширину в атаке, Малком с Юри Алберто добавляли вариантов между линий с позиции инсайдов, а присутствие в центре поля Клаудиньо в паре с Венделом улучшило петербургской команде контроль мяча. По ходу первого тайма процент владения у «Зенита» доходил до 60+.

Иногда зенитовцы просто здорово подстраивались друг под друга на чужой половине поля и быстро комбинировали. Благодаря этому, в частности, возник самый опасный момент, когда едва не забил Юри Алберто. К сожалению, в целом «Зениту» не хватало ударов – к перерыву их было только три. Впрочем, «Бетису» дали пробить всего однажды: издали и очень неточно. Одоевский, хоть и волновался (пару раз довольно нервно сыграл на выходе), не пропустил, так как почти не имел работы. Зато с мячом в ногах был спокоен, в этом компоненте и вправду хорош.

Дебют второго тайма только добавил веры в то, что «Зенит» может победить. Очередная эффектная комбинация с участием Малкома, Вендела, Сутормина и Юри Алберто завершилась голом бразильца, чья игра вообще заслуживала высокой оценки (умело открывался, прессинговал, поддерживал перепасовку). Как же жаль, что Алексей чуть-чуть залез в офсайд. Однако и «Бетис» ответил супермоментом с попаданием в штангу, когда Артём Дзюба проиграл верх на угловом. Эпизод с незасчитанным забитым мячом Юри Алберто как будто разбудил команду Пеллегрини.

Кстати, о Дзюбе. Как и на «Газпром Арене», Артём провёл неплохой матч. Защитники «Бетиса» намучились в единоборствах с центрфорвардом «Зенита». Сегодня Дзюба не бил по воротам, зато сделал три передачи под удар. Тем не менее логично, что Семак поменял его первым: Иван Сергеев должен был дать больше движения, чем подуставший экс-капитан сборной России.

Недолгий отрезок прессинга «Бетиса», в ходе которого пришлось поволноваться за ворота Одоевского, сменился новым периодом доминирования сине-бело-голубых. Штрафной Малкома, моменты Сергеева и Юри Алберто: «Зенит» достаточно создавал, чтобы забить. Не сказать чтобы испанцам откровенно везло, но каждый такой эпизод складывался чуть удачнее для бело-зелёных, чем для петербуржцев.

Когда казалось, что «Зенит» уже не спасётся, забил Чистяков! Чемпионы России сравняли счёт по сумме двух матчей? Невероятно, но и тут гол сине-бело-голубых отменили из-за того, что не задействованный в голевой комбинации Александр Ерохин наступил на ногу сопернику. Формально судья прав. Эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов поддержал его решение:

«Здесь говорим о факте: у Ерохина был наступ. Не говорил бы, что это жёлтая, умысла не было, это игровой эпизод. Но наступ есть, гол «Зенита» в ворота «Бетиса» отменён верно. Ничего не сделаешь».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Просто невероятно, что такой матч завершился по статистике без ударов в створ. Команда Семака создала много. И красиво вылетела из Лиги Европы.