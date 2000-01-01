Отдали лидеров «Спартаку» и «Зениту», на замену – Игнатьев. Изменения в «Крыльях Советов»

Данил Пруцев, полузащитник. Ушёл в «Спартак» за € 1,5 млн

21-летний игрок провёл 37 матчей на уровне РПЛ: 20 – за «Сочи» в сезоне-2020/2021 и 17 – за «Крылья Советов» в этом сезоне. Пруцев имеет хороший пас, активно открывается, не боится идти в дриблинг. У центрального полузащитника ни одного результативного действия за полтора года, но «Спартак» это не смутило. Пруцева подписали до лета 2026 года.