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Таблица коэффициентов УЕФА 2021/2022, изменения, позиция России: «Спартак» набрал больше очков, чем «Зенит» и клубы РПЛ

«Спартак» – лидер РПЛ по очкам в рейтинге УЕФА. Последний раз такое было при Романцеве
Григорий Телингатер
Последний раз такое было при Романцеве
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Теперь для России важно, чтобы команда Ваноли выступила сильнее шотландского «Рейнджерс».

«Зенит» закончил выступление в этом сезоне еврокубков. Питерский клуб набрал 9 очков в рейтинг клуба и страны (4 – попадание в группу ЛЧ, 2 – победа над «Мальмё» и по 1 за ничьи с «Мальмё», «Челси» и «Бетисом). Таким образом, «Зенит» по набранным очкам в таблице коэффициентов УЕФА точно останется вторым среди наших команд.

Российские клубы в этом сезоне еврокубков:
«Спартак» – 12 очков
«Зенит» – 9 очков
«Сочи» – 3 очка
«Локомотив» – 2 очка
«Рубин» – 0,5 очка

«Спартак» получил такой рейтинг, потому что занял первое место в группе ЛЕ и нырнул сразу в 1/8 финала ЛЕ, минуя раунд плей-офф (там играли третьи команды в группе ЛЧ и вторые в группе ЛЕ). Благодаря отбитому Селеховым пенальти в Польше, «Спартак» получил по сути сразу 7 баллов (2 – за победу над «Легией», 4 – бонус за первое место в группе и 1 – за выход в 1/8 финала).

Если в 90-х «Спартак» тянул рейтинг России вперёд, то в 21-м веке это делали больше ЦСКА и «Зенит» (ну и порой команды Сёмина и Бердыева). В предыдущие 20 сезонов «Спартаку» не удавалось становиться лидером страны по количеству заработанных баллов в еврокубках. Последний раз «Спартак» этого добивался еще при Романцеве – в сезоне 2001/2002, когда провёл в ЛЧ два групповых этапа (да, тогда их было два). С тех пор клуб участвовал в 14 сезонах еврокубков, но каждый раз какой-то российский клуб делал это успешнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этом сезоне «Спартак» остаётся единственной командой от России, которая еще не вылетела и может набрать больше 12 очков. Соперниками по 1/8 финала могут стать:
«Барселона», «Севилья», «Порту», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Бетис», «Рейнджерс» и «Брага». Жеребьёвка – 25 февраля в 14:00 по Москве.

Если брать эту еврокубковую неделю, то для нас и наших конкурентов ситуация такая:
Австрия: 0
Шотландия: 0
Россия: +0,200 (ничья «Зенита»)
Сербия: +0,500 (победа «Партизана»)

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе за победу дают два очка, за ничью – одно, за поражение – ничего. Таким образом, победа российских клубов на этом этапе даёт +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 делится на 5 (количество изначально заявленных в еврокубки команд). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.
«Зенит» был круче «Бетиса» и даже спас матч в концовке. Но сказочный финал отменил судья «Зенит» был круче «Бетиса» и даже спас матч в концовке. Но сказочный финал отменил судья

Если бы «Зенит» победил «Бетис», то Россия обошла бы Шотландию в таблице коэффициентов, потому что «Селтик» вылетел от «Будё-Глимт». Теперь мы можем обойти шотландцев, только если «Спартак» сыграет в ЛЕ успешнее «Глазго Рейнджерс». Правда, разница между 9-м и 10-м местом минимальна. Если Россия всё-таки поднимется на одну строчку, то вторая команда РПЛ сезона-2022/2023 начнёт отбор в ЛЧ на один этап позже (с третьего раунда, а не второго). Представительство других команд не изменится.

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