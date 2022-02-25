Россия лишилась финала ЛЧ, а «Спартаку» запретили играть ЛЕ в Москве. Разбор решений УЕФА

УЕФА на внеочередном заседании принял важнейшие решения, которые касаются российского футбола. Напомним, экстренная встреча членов европейского союза состоялась в связи с началом специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Новость №1. Финал Лиги чемпионов, который должен был пройти 28 мая в Санкт-Петербурге, перенесён в Париж

УЕФА поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона «за его личную поддержку и приверженность переносу самой престижной игры европейского клубного футбола во Францию ​​во время беспрецедентного кризиса». Также в заявлении организации говорится, что вместе с правительством Франции УЕФА «будет полностью поддерживать усилия многих заинтересованных сторон по обеспечению спасения футболистов и их семей на Украине, которые сталкиваются с ужасными человеческими страданиями, разрушениями и вынужденным перемещением».



В РФС считают, что это решение продиктовано политическими причинами. Президент Александр Дюков подчеркнул, что Союз всегда придерживался принципа «спорт вне политики», поэтому «не может поддержать это решение».

Алексей Сорокин гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Степень готовности была очень высокой, подготовка в шла в хорошем, динамичном режиме, – заявил «Чемпионату» гендиректор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ Алексей Сорокин. – Было прекрасное сотрудничество с федеральными органами, с правительством Санкт-Петербурга. Кроме сожаления, трудно найти другие эмоции».

Обжаловать решение бесполезно. Как объяснил Сорокин «Чемпионату», больших перспектив нет, так как УЕФА оставляет за собой одностороннее право на решения такого рода. «Все основополагающие документы составлены так, что это не имеет юридических перспектив», – прокомментировал он.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А вот мнение юриста Анны Анцелиович специально для «Чемпионата»:



– Видела в документах, что ранее панель УЕФА принимала решение о переносе турецких матчей в 2003 году из-за террористских актов в стране — они действительно переносили. Трактовка была следующая: соображения безопасности требуют переноса на нейтральную арену. Случай с переносом финала из России не единственный — практика переноса матчей точно есть. Сегодня прошёл Исполком: они приняли такое решение, потому что это в их компетенции. Любое решение УЕФА может быть обжаловано в CAS в течение 10 дней. Единственное, насколько есть основания для обжалования. Подать-то можно, но примут ли во внимание — другой вопрос.

Новость №2. Россия и российские клубы будут играть матчи под эгидой УЕФА на нейтральной территории

Исполнительный комитет УЕФА также постановил, что российские и украинские клубы, а также национальные сборные этих стран, будут проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Это решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действительно до дальнейшего уведомления со стороны организации.



«РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков, – заявил Дюков. – Мы всегда готовы предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей – с высоким уровнем организации и безопасности».



«Спартак», которому предстоят матчи в 1/8 Лиги Европы с «РБ Лейпциг», сейчас ждёт дополнительную информацию, чтобы принять решения. При этом матч на нейтральном поле, скорее всего, пройдёт без зрителей: ранее в такой ситуации оказывались клубы из Беларуси – по решению УЕФА их матчи на нейтральном поле проходили при пустых трибунах.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В регламенте Лиги Европы говорится: «Клубы, по возможности, должны либо выбрать стадион из списка арен, предложенных УЕФА для соответствующего раунда соревнования, либо предложить другой утвержденный организацией стадион, который уже использовался в турнире в текущем или предыдущем сезоне. При этом УЕФА оставляет за собой право признать предложенное место неподходящим и самостоятельно принять окончательное решение».

Кроме того, там указано, что «клуб-хозяин по-прежнему несёт ответственность за организацию матча, а обе команды – в равной степени несут соответствующие расходы». При этом сумма, равная 50% фиксированного взноса за раунд (€ 50 000), вычитается из выплат, причитающихся клубу-гостю, и выплачивается клубу-хозяину в качестве компенсации.



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Что касается места проведения стыковых матчей отбора на ЧМ-2022, то соответствующее решение будет принимать ФИФА. Ранее Джанни Инфантино обещал «проанализировать этот вопрос и рассмотреть его серьёзно».