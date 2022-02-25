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«Манчестер Сити» станет первым футбольным клубом, который построит стадион в метавселенной — что это значит

«Ман Сити» построит стадион в метавселенной. Зачем и что это вообще такое?
Илья Егоров
«Ман Сити» построит стадион в метавселенной
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С его помощью фанаты смогут смотреть матчи из любой точки мира.

Будущее совсем рядом и уже стучится в ваши двери. На смену обыкновенной реальности приходит метавселенная. И сейчас множество знакомых вам компаний начнут её освоение.

Что касается футбола, то, например, «Манчестер Сити» уже строит в метавселенной стадион. И это первый случай в футбольном сообществе.

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Зачем «Ман Сити» это нужно?

Ответ очень прост – для облегчения жизни обычным фанатам. Сайт Inews сделал интервью с директором по маркетингу «Манчестер Сити» Нурии Тарре. Она рассказывала:

«Вы можете воссоздать любой матч, вы можете наблюдать за игрой в режиме онлайн. Благодаря нашей задумке люди с разных концов планеты будут частью матчей, смогут смотреть на него разными глазами и с разных углов. Самое главное: нет никаких ограничений по числу мест на таком стадионе. Всё делается ради людей».

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Британские медиа называют две причины, зачем «Ман Сити» понадобилась эта идея со стадионом в метавселенной. Первая – глобальное развитие бренда и привлечение новой публики, которая далека от футбола. Вторая – дополнительный доход. Тарре в интервью сказала, что метавселенная – это новая часть жизни людей, перспективы которой прямо сейчас очень трудно предсказать (но они огромные). Глобально она не заменит реальное посещение футбольного матча на «Этихаде», но приблизит к нему тех, кто: а) не сможет позволить себе это финансово; б) географически очень далёк от Манчестера.

Ещё Тарре прямо сказала, что особенно новая область движения клуба важна во времена коронавирусной пандемии.

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Как будет реализована затея?

Пока что планы такие. «Манчестер Сити» подписал трёхлетнее соглашение с компанией Sony, которая поможет клубу ворваться в метавселенную. Целая делегация уже посетила «Этихад» для первоначального изучения фундаментальных конструкций стадионов. В дальнейшем Sony планирует ещё 5-6 визитов своих разработчиков в ближайшие пару месяцев. На данный момент ведутся разработки 3D-карты арены.

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Sony реализует виртуальный стадион «Манчестер Сити» с помощью Hawk-Eye. Знакомое название? Да, эта технология распространена в спорте. Это программно-аппаратный комплекс, который составляет 3D-модель полёта спортивного снаряда. К примеру, в теннисе она используется для первостепенного показа спорного эпизода. Она визуализирует как траекторию полёта мяча, так и точку попадания на плоскости.

Технология распространена в теннисе, снукере и в некоторых других видах спорта. В футболе доверяют VAR. Но постепенно Hawk-Eye тоже вводится в ведущих футбольных лигах и турнирах.

Я совсем ничего не знаю про эту метавселенную. Расскажите

Если говорить простыми словами, то это сочетание реальных объектов/действий/явлений/людей с несуществующими в виртуальной реальности. Люди общаются и функционируют друг с другом с помощью специальных аватаров.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

В одной такой метавселенной всеми жизненными процессами управляет компания Meta. До недавних пор она была известна как Facebook, но в октябре 2021-го сменила своё название. Причину озвучил её глава Марк Цукерберг: просто Facebook давно стал больше, чем просто соцсетью, и теперь должен помочь человечеству с естественным развитием.

Люди смогут управлять аватарами с помощью VR и AR-оборудования. В метавселенной люди будут не только весело проводить время, но и работать и учиться. Цукерберг говорил: «За последний год я и мои друзья всё больше убеждались в необходимости метавселенной. Виртуальная реальность должна быть полезной для людей. Этим мы и занимается в Meta. Думаю, следующий год [интервью дано в 2021-м, поэтом здесь говорится о 2022-м] станет годом больших открытий. И метавселенная поможет нам в этом».

Конкурентов у Meta достаточно – например, Microsoft тоже заинтересован в создании собственной метавселенной. Цукерберг и его команда не были новаторами в этой теме. Просто они перезапустили обсуждения и сделали метавселенную вновь актуальной.

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