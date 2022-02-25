«Ман Сити» построит стадион в метавселенной. Зачем и что это вообще такое?

Будущее совсем рядом и уже стучится в ваши двери. На смену обыкновенной реальности приходит метавселенная. И сейчас множество знакомых вам компаний начнут её освоение.



Что касается футбола, то, например, «Манчестер Сити» уже строит в метавселенной стадион. И это первый случай в футбольном сообществе.

Зачем «Ман Сити» это нужно?

Ответ очень прост – для облегчения жизни обычным фанатам. Сайт Inews сделал интервью с директором по маркетингу «Манчестер Сити» Нурии Тарре. Она рассказывала:



«Вы можете воссоздать любой матч, вы можете наблюдать за игрой в режиме онлайн. Благодаря нашей задумке люди с разных концов планеты будут частью матчей, смогут смотреть на него разными глазами и с разных углов. Самое главное: нет никаких ограничений по числу мест на таком стадионе. Всё делается ради людей».

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Британские медиа называют две причины, зачем «Ман Сити» понадобилась эта идея со стадионом в метавселенной. Первая – глобальное развитие бренда и привлечение новой публики, которая далека от футбола. Вторая – дополнительный доход. Тарре в интервью сказала, что метавселенная – это новая часть жизни людей, перспективы которой прямо сейчас очень трудно предсказать (но они огромные). Глобально она не заменит реальное посещение футбольного матча на «Этихаде», но приблизит к нему тех, кто: а) не сможет позволить себе это финансово; б) географически очень далёк от Манчестера.



Ещё Тарре прямо сказала, что особенно новая область движения клуба важна во времена коронавирусной пандемии.

Как будет реализована затея?

Пока что планы такие. «Манчестер Сити» подписал трёхлетнее соглашение с компанией Sony, которая поможет клубу ворваться в метавселенную. Целая делегация уже посетила «Этихад» для первоначального изучения фундаментальных конструкций стадионов. В дальнейшем Sony планирует ещё 5-6 визитов своих разработчиков в ближайшие пару месяцев. На данный момент ведутся разработки 3D-карты арены.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Sony реализует виртуальный стадион «Манчестер Сити» с помощью Hawk-Eye. Знакомое название? Да, эта технология распространена в спорте. Это программно-аппаратный комплекс, который составляет 3D-модель полёта спортивного снаряда. К примеру, в теннисе она используется для первостепенного показа спорного эпизода. Она визуализирует как траекторию полёта мяча, так и точку попадания на плоскости.



Технология распространена в теннисе, снукере и в некоторых других видах спорта. В футболе доверяют VAR. Но постепенно Hawk-Eye тоже вводится в ведущих футбольных лигах и турнирах.

Я совсем ничего не знаю про эту метавселенную. Расскажите

Если говорить простыми словами, то это сочетание реальных объектов/действий/явлений/людей с несуществующими в виртуальной реальности. Люди общаются и функционируют друг с другом с помощью специальных аватаров.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

В одной такой метавселенной всеми жизненными процессами управляет компания Meta. До недавних пор она была известна как Facebook, но в октябре 2021-го сменила своё название. Причину озвучил её глава Марк Цукерберг: просто Facebook давно стал больше, чем просто соцсетью, и теперь должен помочь человечеству с естественным развитием.

Люди смогут управлять аватарами с помощью VR и AR-оборудования. В метавселенной люди будут не только весело проводить время, но и работать и учиться. Цукерберг говорил: «За последний год я и мои друзья всё больше убеждались в необходимости метавселенной. Виртуальная реальность должна быть полезной для людей. Этим мы и занимается в Meta. Думаю, следующий год [интервью дано в 2021-м, поэтом здесь говорится о 2022-м] станет годом больших открытий. И метавселенная поможет нам в этом».

Конкурентов у Meta достаточно – например, Microsoft тоже заинтересован в создании собственной метавселенной. Цукерберг и его команда не были новаторами в этой теме. Просто они перезапустили обсуждения и сделали метавселенную вновь актуальной.