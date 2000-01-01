«Ахмат» избавляется от легионеров. Как клуб изменился за зиму

С кем «Ахмат» сыграет во второй части сезона

Ближайшие 2 матча в РПЛ команда Талалаева проведёт на своём поле — с «Уфой» и «Рубином». Достаточно лёгкий старт! После этого клуб из Грозного съездит в гости к «Уралу» и «Арсеналу», затем примет у себя «Зенит». В заключительной части сезона «Ахмат» сыграет дома с ЦСКА и «Локомотивом», но его также ждут гостевые матчи с «Динамо» и «Краснодаром».