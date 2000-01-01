Отдали в Европу двух россиян, но взяли только Смолова. «Динамо» готово к борьбе за золото?

Как «Динамо» изменилось за зиму
Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ за зимний перерыв. «Динамо», занимающее второе место в РПЛ, приобрело только одного новичка, но сохранило всех лидеров.
Фёдор Смолов, перешёл из «Локомотива»
За нападающего сборной России бело-голубые заплатили символические € 120 тыс. В первой части нынешнего сезона 31-летний футболист отыграл 15 матчей в РПЛ за «Локомотив» и забил семь голов. Смолов — единственная покупка «Динамо» в зимнее окно. Фёдор играл за «Локо» с 2018 года.
Сильвестр Игбун, ушёл свободным агентом
31-летний нападающий продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». Нигериец выступал за «Динамо» с 2019 года, и его статистика совсем не впечатляет (53 матча, 4 гола). А в нынешнем сезоне у Слая всего лишь один гол в 12 матчах. «Нижний Новгород» — третий российский клуб в карьере Игбуна.
Григорий Морозов, ушёл свободным агентом
В начале февраля Морозов расторг контракт с «Динамо», а затем стал футболистом словенского «Целе». 27-летний защитник отыграл за бело-голубых более сотни матчей, однако в последнее время дела шли не лучшим образом. В этом сезоне Морозов играл только за вторую команду «Динамо» в ФНЛ-2 (7 матчей, 1 гол), поэтому отъезд в Европу кажется логичным.
Антон Терехов, ушёл свободным агентом
Ещё один футболист, расторгнувший контракт с бело-голубыми. 24-летний вингер покинул «Динамо» и присоединился к «Нефтехимику», выступающему в ФНЛ. В сезоне-2021/2022 Терехов провёл пять матчей в составе второй команды «Динамо» и отметился двумя результативными ударами.
Кто ещё ушёл?
Молодой полузащитник Владислав Галкин отправился в чемпионат Латвии. 19-летний футболист перешёл в РФШ на правах аренды. В этом сезоне Галкин отыграл всего восемь минут в РПЛ, но при этом набрал 8 (4+4) очков по системе «гол + пас» в девяти матчах за вторую команду «Динамо» в ФНЛ-2.
Как команда играла на сборах
У «Динамо» была обширная программа на сборах — 11 контрольных матчей (4 победы, 4 ничьих, 3 поражения). При этом пару игр команда провела в закрытом режиме. Смолов неплохо проявил себя на сборах и забил четыре мяча, но лучший результат показал форвард Константин Тюкавин (5 голов).
С кем «Динамо» сыграет во второй части сезона
Ближайший матч команда проведёт на выезде с «Химками», а затем примет «Спартак». Бело-голубых ждут три тяжёлых игры в гостях («Краснодар», ЦСКА, «Локомотив»), хотя и выезд в Самару к «Крыльям Советов» представляется непростым. На своём поле «Динамо» встретится с «Ахматом», «Уралом», «Ростовом» и «Сочи».
Отдали в Европу двух россиян, но взяли только Смолова. «Динамо» готово к борьбе за золото?
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