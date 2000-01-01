У ЦСКА четыре новичка — и все в аренде. Как клуб изменился зимой

Виктор Васин, ушёл в «Кайрат»

Последние несколько лет Васин почти не играл за ЦСКА. Естественно, пришло время что-то менять. И здорово, что в 33 года он сделал этот шаг и перешёл в «Кайрат». Сам игрок признался, что засиделся в зоне комфорта и ещё очень хочет действительно поиграть в футбол, а не смотреть на него со скамейки.