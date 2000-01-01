У ЦСКА четыре новичка — и все в аренде. Как клуб изменился зимой

Как ЦСКА изменился за зиму
Рассказываем о главных изменениях в клубах РПЛ, которые случились зимой. ЦСКА, занимающий четвёртое место, потратил меньше миллиона. Всех новичков клуб взял в аренду.
Юсуф Языджи, перешёл из «Лилля» на правах аренды
Переход полузащитника запомнился провальной презентацией через глупый мем про «русских Наташ». ЦСКА взял игрока в аренду, а одноклубники уже отмечают его умение пробивать штрафные. Сам парень быстро влился в коллектив и признаётся в любви клубу. Юсуф точно станет одним из ключевых игроков в атаке.
Хорхе Карраскаль, перешёл из «Ривер Плейт» на правах аренды
Всю зиму «Ривер» пытался пристроить Хорхе в Европу. Но покупателей не нашлось. Окно закрылось, пришлось откликнуться на предложение ЦСКА по аренде – альтернатив не было. Первое время Карраскаля называли «колумбийским Неймаром», но сравнения ушли. В ЦСКА он станет альтернативой Дзагоеву.
Хесус Медина, перешёл из «Нью-Йорк Сити»
ЦСКА грамотно сработал по подписанию парагвайца. Как только у него истёк контракт, московский клуб сделал самое подходящее предложение. Изначально Медина признавался, что ему сложно привыкнуть к новым реалиям после четырёх лет игры в другой стране, но теперь всё в норме. Товарищеские матчи помогли освоиться.
Жан-Филипп Гбамен, перешёл из «Эвертона» на правах аренды
Неожиданно усиление из Англии. На финише трансферного окна ЦСКА взял в аренду полузащитника «Эвертона». В 2019-м английский клуб купил игрока за € 28 млн, но за 3 сезона у него всего 8 неполных матчей (из-за травм). В «Эвертоне» не скрывают, что не очень хотят возвращения игрока обратно.
Кто ещё пришел?
Виталий Жиронкин (21 год, нападающий, «Волгарь», окончание аренды), Лассана Н’Диайе (21 год, нападающий, «Текстильщик», окончание аренды).
Эмиль Бохинен, ушёл в «Салернитану» на правах аренды
Норвежский полузащитник провёл в России год, но не убедил никого. 10 матчей за ЦСКА – слишком мало, чтобы рассчитывать на иной сценарий, кроме ухода. Тем более с лимитом на легионеров. В феврале 2021-го российский клуб заплатил за него € 1,5 млн. Возможно, в Италии вернётся на свой уровень.
Виктор Васин, ушёл в «Кайрат»
Последние несколько лет Васин почти не играл за ЦСКА. Естественно, пришло время что-то менять. И здорово, что в 33 года он сделал этот шаг и перешёл в «Кайрат». Сам игрок признался, что засиделся в зоне комфорта и ещё очень хочет действительно поиграть в футбол, а не смотреть на него со скамейки.
Константин Кучаев, перешёл в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник не стал дожидаться благосклонности Березуцкого и выбрал почти гарантированную игровую практику в «Рубине». Слуцкий лично заинтересован в футболисте и наверняка даст ему немало шансов проявить себя. Ещё пару лет назад Кучаева вызывали в сборную России, сейчас до этого далеко.
Фёдор Чалов, ушёл в аренду в «Базель»
Неожиданное решение – Чалов затух в тени Заболотного, стал игроком замены и забил всего 3 мяча в этом сезоне. Перемены напрашивались, и форварда позвал «Базель». В первых матчах за новый клуб Фёдор выходил в старте и уже отметился результативной передачей. Если так пойдёт и дальше, в Россию он может уже не вернуться.
Кто ещё ушёл из ЦСКА?
Седрик Гогуа (27 лет, защитник, «Туран»), Кристиян Бистрович (23 года, полузащитник, «Карагюмрюк», аренда), Виталий Жиронкин (21 год, нападающий, «Кайрат» (Москва), аренда), Лассана Н’Диайе (21 год, нападающий, «Арда», аренда).
Как прошли сборы ЦСКА
Команда Алексея Березуцкого провела шесть товарищеских матчей и в четырёх победила. В роли проигравших оказались «Виборг», «Норшелланн», «Люнгбю» и «Мурсия». Проиграл ЦСКА только раз – 0:1 люксембургскому клубу «Дюделанж».
Первые матчи ЦСКА в 2022 году
У команды тяжёлый старт и финиш: в первых трёх турах после рестарта сезона предстоит сыграть со «Спартаком» и «Локо». На финише – «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Поэтому все очки ЦСКА надо собирать в матчах с «Химками», «Уралом» и «Нижним». Ведь амбиции оказаться в еврокубках никуда не делись.
У ЦСКА четыре новичка — и все в аренде. Как клуб изменился зимой
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