«Зенит» устроил самую мощную зимнюю закупку за три года. Итоги паузы в РПЛ

Как за зиму изменился «Зенит»
Подводим итоги межсезонья для клубов РПЛ. Лидер чемпионата «Зенит» провёл активную трансферную кампанию, потратив более € 32 млн. Такой закупки у клуба не было три года.
Юри Алберто, нападающий.
Перешёл из «Интернасьонала» за € 25 млн
Перешёл из «Интернасьонала» за € 25 млн
Самый дорогой трансфер РПЛ в зимнее окно. Юри Алберто должен заменить в «Зените» Сердара Азмуна. Но на сборах бразилец, как и в матчах с «Бетисом» в Лиге Европы, не забил ни одного гола. Похоже, его адаптация не будет быстрой.
Арсен Адамов, защитник.
Перешёл из «Урала» за € 5 млн
Перешёл из «Урала» за € 5 млн
За Адамова боролись зимой «Локомотив» и «Зенит». Защитник был близок к переезду в Москву, но, в конце концов, и «Урал», и сам игрок приняли предложение из Санкт-Петербурга. Универсал, может закрыть три позиции.
Иван Сергеев, нападающий. Перешёл из «Крыльев Советов» за € 2,15 млн
После невероятного сезона в ФНЛ Сергеев хорошо проявил себя и в РПЛ. Заработал вызов в сборную России, получил приглашение в «Зенит». На зимних сборах выглядел даже интереснее Дзюбы и Юри Алберто.
Нуралы Алип, защитник. Перешёл из «Кайрата» на правах аренды
«Зенит» неожиданно пригласил на просмотр центрального защитника сборной Казахстана. Алип неплохо сыграл на зимних сборах, особенно у чужих ворот – забил два гола. В результате клуб договорился с «Кайратом» об аренде игрока.
Сердар Азмун, нападающий. Ушёл в «Байер» за € 2,5 млн
Уход иранца получился скандальным. Никого не предупредив в «Зените», Азмун нарушил карантинный протокол клуба и отправился на подписание контракта с «Байером». Форвард не хотел оставаться в команде, и «Зениту» пришлось спешно договариваться с немцами о трансфере.
Эмануэль Маммана, защитник. Ушёл в «Ривер Плейт» на правах свободного агента
Зимой Маммана вернулся в «Зенит» из аренды в «Сочи». В России аргентинского защитника замучили травмы, поэтому его спокойно отпустили в «Ривер Плейт». Петербургский клуб договорился с игроком о расторжении контракта.
Кирилл Кравцов, полузащитник. Ушёл в «Нижний Новгород» на правах аренды
Полузащитник молодёжной сборной России отправился в аренду за игровой практикой. В «Зените» он редко выходил на поле и имел минимум шансов выиграть конкуренцию у легионеров. Кравцов в «Нижнем Новгороде» как минимум до конца сезона.
Данила Хотулёв, защитник. Ушёл в «Оренбург» на правах аренды
Ещё один игрок молодёжной сборной России, которого петербургский клуб отдал в аренду. После подписания в центр обороны Алипа «Зенит» отпустил Хотулёва за практикой в «Оренбург». Защитник будет помогать новой команде подняться из ФНЛ в РПЛ.
Даниил Кузнецов, полузащитник. Ушёл в «Рубин» за € 400 тыс.
«Зенит» продал атакующего полузащитника в «Рубин», оставив за собой право обратного выкупа. На зимних сборах Кузнецов запомнился стремлением брать игру на себя и хорошей обводкой. В Казани 18-летний игрок может выстрелить.
Сбор «Зенита» в ОАЭ
На первом сборе «Зенит» обыграл «Эмирейтс» (ОАЭ) – 3:0 и «Жилину» (Словакия) – 5:0, а также сыграл вничью с «Ботевом» (Болгария) – 2:2. Из-за травм и болезней в каждом матче отсутствовала группа игроков.
Сбор «Зенита» в Португалии
На втором сборе «Зенит» выиграл у «Мидтьюлланна» (Дания) – 1:0, «Портимоненсе» (Португалия) – 3:1, «Копенгагена» (Дания) – 1:1 (по пенальти – 3:2) и «Брондбю» (Дания) – 2:1. Основным вратарём был Одоевский. Кержаков набирал форму, Крицюк пропустил сборы из-за травмы и ковида.
Матчи с «Бетисом»
«Зенит» раньше других возобновил сезон из-за стыков Лиги Европы. В первом матче сине-бело-голубые проиграли дома «Бетису» (2:3), а в ответной встрече были близки к голу, но сыграли вничью (0:0). На этом выступление команды в еврокубках завершилось.
Что ждёт «Зенит» после возобновления РПЛ
В 19-м туре «Зенит» встретится с «Рубином» в Санкт-Петербурге 28 февраля. Дальше будут «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов». С конца апреля по начало мая у «Зенита» будет непростой график: пять матчей, среди которых встречи с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком».
«Зенит» устроил самую мощную зимнюю закупку за три года. Итоги паузы в РПЛ
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