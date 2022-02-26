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«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Спартак» — ЦСКА, 26 февраля 2022, прямая онлайн-трансляция матча РПЛ, где смотреть онлайн

«Спартак» — ЦСКА. Онлайн. Возьмут ли красно-белые реванш за поражение в первом круге?
Кирилл Закатченко Павел Прохоров
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«Спартак» — ЦСКА. Онлайн
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Новый тренер «Спартака» дебютирует в матче с принципиальным соперником.

Всем привет, друзья! Чемпионат России по футболу возвращается после зимнего перерыва. И в первом же туре очень яркая вывеска — «Спартак» против ЦСКА. Что может быть круче? Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» начнётся в 19:00 мск. Красно-белые зимой приобрели кучу новичков и поменяли главного тренера — Паоло Ваноли дебютирует в матче с принципиальным соперником. При этом «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице, что никак не устраивает ни болельщиков, ни руководство. Армейцы взяли несколько интересных легионеров и отпустили в аренду Фёдора Чалова. А в первом круге «Спартак» они обыграли. Состоится ли реванш? Присоединяйтесь к трансляции и следите вместе с нами за главными событиями предстоящего матча. Будет интересно!

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
26 февраля 2022, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Спартак» — ЦСКА. Опрос Где смотреть онлайн матч «Спартак» — ЦСКА
Live Кирилл Закатченко

🔴⚪ Собрали главное, что произошло со «Спартаком» в ходе зимнего перерыва в чемпионате.

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📊 Кто одержит победу в сегодняшнем дерби? Или победителя не будет?

09:33 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч «Спартак» — ЦСКА

📺 Посмотреть дерби можно на «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в 18:30 мск, а сама игра начнётся полчаса спустя. Подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ПФК ЦСКА •••

Заглавное фото: pfc-cska.com

Источник: «Чемпионат»

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