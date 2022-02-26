«Спартак» — ЦСКА. Онлайн. Возьмут ли красно-белые реванш за поражение в первом круге?

Всем привет, друзья! Чемпионат России по футболу возвращается после зимнего перерыва. И в первом же туре очень яркая вывеска — «Спартак» против ЦСКА. Что может быть круче? Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» начнётся в 19:00 мск. Красно-белые зимой приобрели кучу новичков и поменяли главного тренера — Паоло Ваноли дебютирует в матче с принципиальным соперником. При этом «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице, что никак не устраивает ни болельщиков, ни руководство. Армейцы взяли несколько интересных легионеров и отпустили в аренду Фёдора Чалова. А в первом круге «Спартак» они обыграли. Состоится ли реванш? Присоединяйтесь к трансляции и следите вместе с нами за главными событиями предстоящего матча. Будет интересно!