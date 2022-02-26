«Спартак» — ЦСКА. Онлайн. Возьмут ли красно-белые реванш за поражение в первом круге?

Всем привет, друзья! Чемпионат России по футболу возвращается после зимнего перерыва. И в первом же туре очень яркая вывеска — «Спартак» против ЦСКА. Что может быть круче? Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» начнётся в 19:00 мск. Красно-белые зимой приобрели кучу новичков и поменяли главного тренера — Паоло Ваноли дебютирует в матче с принципиальным соперником. При этом «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице, что никак не устраивает ни болельщиков, ни руководство. Армейцы взяли несколько интересных легионеров и отпустили в аренду Фёдора Чалова. А в первом круге «Спартак» они обыграли. Состоится ли реванш? Присоединяйтесь к трансляции и следите вместе с нами за главными событиями предстоящего матча. Будет интересно!
🔴⚪ Собрали главное, что произошло со «Спартаком» в ходе зимнего перерыва в чемпионате.
«Спартак» — ЦСКА. Опрос
📊 Кто одержит победу в сегодняшнем дерби? Или победителя не будет?
Где смотреть онлайн матч «Спартак» — ЦСКА
📺 Посмотреть дерби можно на «Матч ТВ». Прямой эфир стартует в 18:30 мск, а сама игра начнётся полчаса спустя. Подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».
- 26 февраля 2022
-
10:51
-
10:34
-
10:29
-
10:02
-
09:58
-
09:39
-
09:36
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
08:29
-
08:27
-
08:12
-
06:19
-
06:06
-
05:22
-
05:00
-
04:11
-
03:35
-
03:10
-
02:00
-
01:30
-
00:55
-
00:29
-
00:11
-
00:04
- 25 февраля 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:50
-
23:41
-
23:33
-
22:52
-
22:49
-
22:37