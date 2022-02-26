Докажет ли Дзюба, что нужен «Зениту», и что покажет новый «Спартак»? Главные вопросы РПЛ

РПЛ возвращается. В первом матче после возобновления сезона «Химки» сыграют с «Динамо». Также в субботу пройдёт московское дерби – «Спартак» – ЦСКА. Зимой клубы усилились больше, чем на 75 € млн. После закрытия трансферного окна мы собрали всё об изменениях и жизни команд зимой:

– «Зенит»

– «Динамо»

– «Сочи»

– ЦСКА

– «Краснодар»

– «Локомотив»

– «Ахмат»

– «Крылья Советов»

– «Спартак»

– «Рубин»

– «Урал»

– «Арсенал»

– «Нижний Новгород»

– «Ростов»



– «Уфа»

– «Химки»

А теперь пора подумать о будущем. Ниже – главные вопросы финиша сезона.

Возьмёт ли «Зенит» четвёртый титул и останется ли Семак?

Будущее Сергея Семака решалось не в игре с «Бетисом». В клубе чётко понимали – им достался слишком крутой соперник на такой стадии. Лигой чемпионов глобально остались удовлетворены – цель сыграть смело команда выполнила. А с «Бетисом» и вовсе провели лучший еврокубковый выезд при Семаке. Так что теперь Сергею надо выполнить финальную цель, чтобы весной гарантированно получить новый контракт – в четвёртый раз выиграть чемпионат России.

Пока у «Зенита» всё традиционно неплохо – два очка над ближайшим преследователем и отсутствие дополнительных турниров. А все мы знаем, что весной Питер традиционно хорош. Для них это уже традиция: небольшой спад в конце осени и феноменальное возвращение в конце февраля. В 11 турах прошлого сезона только одно поражение и три ничьи. И пока нет причин думать, что в этот раз всё будет иначе.

Получит ли Дзюба новый контракт?

Весна – определяющий период для будущего Артёма в «Зените». Семак всячески намекает, что не будет искусственно сдерживать нападающего, и если он будет лучшим – будет на поле. Матч с «Бетисом» показал, что тренер готов использовать его в паре с Юри Альберто. И в принципе не прочь играть весну в два центральных нападающих. В первой встрече против испанцев Дзюба забил и показал, что в форме. В РПЛ тоже наверняка продолжит также – уровень сопротивления ниже. Так что если внутрикомандная атмосфера резко не испортится, а Семак вдруг не поймёт, что Артём ему не нужен, то с форвардом активируют опцию продления ещё на сезон. Сейчас всё идет именно к этому.

«Динамо» зацепится за ЛЧ?

У московского клуба противоположный зенитовскому опыт в матчах весны. В прошлом сезоне после рестарта прогнозировалось, что «Динамо», как минимум, попадёт в Лигу Конференций, но всё пошло не по плану. Поражения от «Химок», «Рубина», «Спартака» и ничья с «Уралом» – вряд ли с такими результатами можно рассчитывать на место в Европе. Так что в этот раз Сандро Шварцу необходимо учесть ошибки, чтобы сохранить второе место.

Предпосылки для этого есть – после травмы вернулся Лесовой, все сборы отработал Смолов. Все остальные игроки здоровы и сконцентрированы на результате. Некоторые даже говорят о желании побороться за чемпионство. Почему бы и нет?

Скатится ли «Сочи»?

Команда Владимира Федотова – самое нестабильное явление в РПЛ последних лет. Традиционно мощная осень и ужасная весна. В прошлом сезоне перед паузой они занимали четвёртое место с четырьмя очками отставания от второго. Логично было ожидать попытку борьбы за тройку, но её не получилось. «Сочи» уступил весной и в таблице, и в матчах всем тем, кто хоть немного сильнее. Зато ожидаемо собрал очки с аутсайдеров. Но это дало только пятое место. Вряд ли предел ожиданий для клуба с серьёзным спонсором.

Самым значимым усилением для «Сочи» зимой стал переход Георгия Мелкадзе. При этом команда отдала только двух нападающий, которые не потянули уровень (Джуганджич и Барсов), сохранив приличный состав. Так что если не возникнет весеннего кризиса, они точно поборются за тройку.

Фото: twitter.com/pfcsochi

Как изменится ЦСКА?

Клуб устроил чуть ли не самую мощную трансферную компанию за последние годы с точки зрения количества переходов. ЦСКА взял трёх футболистов в аренду, а одного – свободным агентом, но все они явно будут претендентами на основной состав. Языджи («Лилль»), Карраскаль («Ривер Плейт»), и Гбамен («Эвертон») не просто так уехали из своих клубов до конца весны. Все они хотят по-максимуму воспользоваться возможностью получения игровой практики. Только правый полузащитник Медина пришёл свободным агентом, но и он точно хочет играть.

Березуцкому будет сложно уместить всех их на поле. А свидетели игр ЦСКА пока не особо понимают, как команда будет выглядеть весной. Стиль, скорее всего, поменяется. Главное для клуба – чтобы остался результат.

Сработается ли Фарке с Галицким?

Даниэль Фарке возглавил «Краснодар» после неожиданного ухода Виктора Гончаренко. Владелец клуба Сергей Галицкий признавался, что затащить немца в Россию после АПЛ было сложно. Однако желание видеть его главным перевесило все побочные причины для отказа.

Фото: vk.com/fckrasnodar

Вероятно, Фарке не начнёт с революции – на сборах он использует привычную для команды схему 4-2-3-1 с небольшими корректировками при защите и нападении. Вовсю задействует молодежь, а этот факт ещё больше убеждает Галицкого в правильности выбора. Есть новые трансферы – усилили центр обороны и атаку. Но главный вопрос для весны клуба: попадёт ли команда в еврокубки в принципе?

Уволят ли Гисдоля?

Критиковать Гисдоля за провалы в конце осени было не совсем справедливо. Любому тренеру тяжело, когда принимаешь команду в разгар сезона. Немец делал небольшие изменения и не всегда это приносило результат. Итог – вылет из Лиги Европы и шестое место в таблице. Результат не под амбиции боссов РЖД.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локо» уже избавился от неугодных тренеру-концептуалисту Смолова, Лисаковича, Мурило, Зе Луиша и купил тех, с кем можно играть в вертикальный футбол. У Гисдоля было больше месяца, чтобы скорректировать настройки и запустить механизм. И если он не заработает, то немец вряд ли останется в команде.

Поднимутся ли «Спартак» и «Рубин» в лидеры?

«Спартак» и «Рубин» закончили осеннюю часть сезона на 9-м и 10-м местах. Обе команда попали в чудовищный кризис, навеянный разными проблемами. У Руя Витории никак не получалось переключать команду с успехов в Европе на победы в России, а у Слуцкого просто не шло – новички слишком долго привыкали к требованиям, Хвича потух, атака почти отсутствовала. О победах, естественно, речи уже не шло.

Весна – отличное время реабилитироваться за те неудачи. У «Спартака» новый главный тренер, который пока запомнился очень эмоциональными спичами на тренировках и в контрольных матчей. При этом команде ещё играть в Лиге Европы с «Лейпцигом». Есть новая схема, огромное количество новичков, доверие руководства. И тяжелейшей календарь на старте с матчами в Европе и ЦСКА, «Краснодаром», «Динамо» в РПЛ. Так что важно правильно распределить силы, чтобы в конце сезона вновь оказаться в еврокубковой зоне.

У «Рубина» ситуация проще – игр в Европе давно нет. Поэтому – полная концентрация на РПЛ. Наверняка весна многое определит и в судьбе Слуцкого. Если у него не получится поднять команду выше, то отставка тренера станет более реальной.