Вся зимняя тактика «Спартака» и ЦСКА в одном тексте. Кто на сегодняшний день сильнее?

Кто из новичков выйдет у «Спартака» и по какой схеме сыграет ЦСКА? Разбор интриг дерби

В субботу нас ждёт первый суперматч весенней части РПЛ – «Спартак» примет ЦСКА. В каком состоянии клубы подходят к дерби? Чем они занимались в январе и феврале и какие модели наигрывали? А как адаптировались их многочисленные новички?

В этом тексте мы постараемся ответить на все вопросы. Начнём наш предваряющий матч анализ с номинальных гостей.

Какие схемы ЦСКА наигрывал на сборах?

На зимних сборах команда Алексея Березуцкого опробовала несколько моделей. В любимом испанском Кампоаморе ЦСКА применял исключительно 4-2-3-1 (4-4-1-1). Её особенностью стали:

Фукс и Дивеев ротировались в центре обороны, причём бразилец длительное время выглядел более предпочтительной фигурой. А место левого центрального защитника занимал либо Бийол, либо восстановившийся от травмы Магнуссон;

в опорной зоне играл Мухин, а стабильного напарника у него не наблюдалось. Выходили Обляков, Зайнутдинов, Дзагоев и даже Набабкин. Березуцкий несколько раз повторил, что ждёт ещё одного опорника;

два первых зимних новичка – Языджи и Медина – играли на удобных для себя позициях. Турецкий хавбек был оттянутым форвардом или «десяткой» со свободой перемещений, точно так же он играл в «Лилле». Парагваец примерил на себя роль правого полузащитника со смещениями в середину;

команда играла без высокого прессинга, преимущественно оборонялась по схеме 4-4-2 в среднем блоке. Но могла подняться к чужим воротам для давления при комфортных ситуациях.

Казалось, 4-4-1-1 перенесётся в качестве базовой структуры для ЦСКА и на весну, но на третьем сборе Березуцкий всё изменил. Против «Мурсии» и «Рубина» (ради последнего матча пришлось лететь аж в Турцию) команда сыграла с тремя центральными защитниками.

Сборы ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Наверное, наиболее объективным стал спарринг с казанцами, он позволяет лучше понять систему, которую хотел опробовать Березуцкий:

в пару к Мухину в опорной зоне внезапно опустился Языджи;

схему можно описать и как 5-4-1, и как 3-4-2-1. В атаке был, скорее, второй вариант: к двум опорникам в середине прибавлялись «инсайды» Медина (правее) и Карраскаль (левее). Получалось насыщение пространства вокруг центральной оси сразу четырьмя футболистами, благодаря этому команда выводила мяч, комбинировала – а потом либо доставляла его в переднюю линию, либо разворачивала на одного из латералей – Облякова (слева) или Набабкина (справа). Развороты в широкую позицию на Облякова и последующий прострел с дружным набеганием атакующей группы – фирменный алгоритм ЦСКА в этой встрече;

в матче не смогли принять участие Фукс и Марио Фернандес, из-за этого третьим центральным защитником стал Георгий Щенников, а латералем – Набабкин. Скорее всего, Фукс и Марио будут рассматриваться как игроки старта, если полностью восстановятся к дерби. Дивеев – правее, Фукс – в самом центре, Бийол – левее. Плохие новости для ЦСКА заключаются в том, что Дивеев сборы провёл плохо и много ошибался.

иногда схема казалась гибридной – Щенников поднимался в атаку как левый защитник. Но всё же это случалось эпизодично, а чаще всего ширину слева держал именно Обляков.

Какую схему выберет Березуцкий?

Схема 4-4-2 лучше подходит для Языджи и Медины, у обоих футболистов при ней есть профильные позиции. Во время спаррингов в Испании Языджи совершил много ярких действий именно с позиции оттянутого форварда, он быстро стал игровым лидером и отличался большим влиянием на игру как из глубины, так и в передней линии.

Но всё же есть три смущающих момента:

Языджи нестабильно играет спиной к чужим воротам и позволяет себе лишнее в центре поля при приёме или комбинировании. В каждом матче он обрезал по два-три раза, из-за чего команда носилась назад;

для помощи в розыгрыше Языджи опускается к опорникам через полуфланги. В таких ситуациях тот же Мухин эпизодически поднимается выше. Но ведь в случае потери именно мобильный и цепкий Мухин должен быть первым, кто гасит чужую контратаку. А он оказывается далеко от эпизода — и ЦСКА становится уязвимым в переходной фазе. Поэтому и складывалось ощущение, что центральный треугольник ЦСКА лишён баланса;

даже если ЦСКА добавит в балансе в центре, останется вопрос контроля ширины. «Спартак» на 99% будет играть с тремя центральными защитниками и двумя высоко расположенными латералями. Если у тебя тактически грамотные фланговые хавбеки и сильные фланговые защитники, можно спокойно справляться с разворотами и при 4-4-2. Но у ЦСКА слева Эджуке и Карраскаль (у обоих падения в линию пятым – не сильная сторона), да и справа Медина не выглядит супернадёжным игроком.

Поэтому, думаю, ЦСКА выберет именно 5-4-1 для контроля ширины и получения дополнительного оборонительного футболиста. А в позиционной атаке это будет 3-4-2-1 со смещениями крайних нападающих в середину. В таком случае, даже если «Спартак» выберет осторожные 5-3-2, у армейцев при позиционной атаке будет преимущество – «4 в 3» в центре.

Кто из новичков выйдет с первых минут?

Нет никаких сомнений в появлении с первых минут Языджи. Он был одним из лучших на сборах, вёл игру, шикарно исполнял стандарты. Да, не обошёлся без погрешностей и грубых ошибок, но держать игрока такого статуса на скамейке Березуцкий точно не станет.

Юсуф Языджи Фото: pfc-cska.com

Высоки шансы и у Медины. Парагваец прошёл почти полный цикл подготовки, адаптировался. Он неидеален с точки зрения дриблинга и интенсивности, но его смещения в центр могут стать хорошим атакующим аргументом.

Тогда как два других новичка – опорник Гбамен из «Эвертона» и атакующий универсал Карраскаль – не выглядят 100-процентными вариантами. Гбамена, если он готов, всё же лучше поставить. Пусть ивуариец вряд ли успел сыграться с командой и понять все требования, зато имеет номинально высокий уровень. У ЦСКА всё равно не так много надёжных вариантов в опорной зоне. Языджи в паре с Мухиным – это не выход. В матче с «Рубином» команда совсем плохо справлялась с обороной в середине, во многом из-за пассивности и медленных реакций турка.

Карраскаль же – история из категории «50 на 50». Колумбийца быстро удалили в дебютном спарринге, его текущую форму прочувствовать не удалось. Сильнее ли он, чем сегодняшний Эджуке, — вопрос. А если Гбамен появится в опорной зоне с первых минут, то, полагаю, мы вообще можем увидеть Медину и Языджи над ними, а не Карраскаля или Эджуке. В одном из таймов Медина уже попробовал себя слева. Он – универсал (хотя справа ему всё же комфортнее).

Какие схемы «Спартак» наигрывал на сборах?

Два последних матча на сборах, с «Шахтёром» из Караганды и «Нефтехимиком», «Спартак» закрыл от посторонних глаз. Мы можем лишь догадываться, что в них происходило. Информацию для анализа приходится черпать из дубайских матчей, её было предостаточно:

у команды Ваноли две базовые схемы: а) 3-4-3 (3-4-2-1) с двумя игроками в опорной зоне и тремя форвардами; б) 3-5-2 с тремя мобильными центральными полузащитниками, а также дуэтом из большого и подвижного форвардов впереди;

первая модель выглядела более агрессивной как в атаке, так и в обороне, при ней наблюдался более системный прессинг. Вторая – более осторожная, она подразумевала, скорее, игру вторым номером. Оборона начиналась в среднем блоке, форварды перемещались по горизонтали и перекрывали линии передач. А прессинг стартовал либо по направлению мяча на фланг, либо по чужому обратному пасу;

в последнем из открытых матчей с «Пюником» в Эмиратах Ваноли выставил 3-5-2. В этой схеме одновременно в середине вышли Зобнин, Мартинс и Умяров. Умяров – страхующий опорник, Мартинс и Зобнин — добегающие «восьмёрки». Мартинс действительно часто добегал до чужой штрафной, даже мог забивать, но если рассматривать этот треугольник в комплексе, то конструктива, движения под мяч и работы с мячом в сжатом пространстве от него катастрофически не хватало. На мой взгляд, он подразумевал слишком сильный крен в оборону;

более оптимальной и интересной выглядит на бумаге схема 3-4-2-1 (3-4-3), где двумя равнозначными опорниками станут Мартинс и Умяров либо Мартинс и Зобнин. Тогда в схеме появится дополнительный атакующий игрок, который сможет играть на отвале, смещаться к середине (Бакаев, Промес или Игнатов), завязывать игру. Можно поднимать сразу высоко двух латералей, а опорники остаются страховать пространство. Объёма Мартинса и Умярова должно хватить для разрушения. «Спартак» наигрывал и такой вариант, но нет уверенности, что он для Ваноли основной;

В Дубае у «Спартака» наблюдались трудности с позиционной атакой. Было слишком мало атакующих алгоритмов. Из наиболее очевидных — разве что движения опорников на фланг при начале атаки. В это же время крайний центральный защитник поднимался выше, латераль вообще уходил на линию с форвардами или в середину, освобождая ширину. Литвинов и Джикия должны были в таких ситуациях активно включаться, их роль становилась очень высокой. Наиболее часто этот алгоритм наблюдался справа: все опорники правоногие (им удобнее садиться вправо и начинать из глубины), плюс левая зона вообще ограничена с точки зрения начала атаки. Соответственно, включения Литвинова более системные;

с бровки, помимо «Браво, браво», постоянно доносилось: «Change! Change!» Ваноли просил защитников терпеливо раскатывать мяч по горизонтали, растягивать или смещать чужую оборону, после чего либо находить коридоры и запускать флангового игрока вперёд, либо разворачивать на противоположный фланг и пытаться ускорить атаку;

Какую схему выберет Ваноли?

Повторю, что делать выводы в случае со «Спартаком» сложнее, чем с ЦСКА – команда провела два закрытых матча, во время них могли случиться события, изменившие расклад или повлиявшие на мнение Ваноли.

Но всё же есть ощущение, что 5-3-2 лучше поберечь для Лиги Европы, где команда скорее всего будет играть вторым номером. А дома против ЦСКА стоит действовать посмелее – и 3-4-2-1 для этого всецело подойдёт.

Кто из новичков выйдет с первых минут?

Полагаю, наибольшие шансы у Мартинса, поскольку «Спартак» долгое время страдал в опорной зоне, а футболист сборной Люксембурга способен их хотя бы как-то решить. На сборах он оставлял неплохое впечатление. По работе с мячом под давлением, движению под мяч и конструктиву вопросы возникали, но объём Мартинс давал, в стыки летел, себя не берёг, возвращался назад на хорошем рывке. Да и впереди возле чужой штрафной был заметен.

Кристофер Мартинс Перейра Фото: spartak.com

Второй по ранжиру – форвард Николсон. Начинал тяжело, однако постепенно набрал форму и начал отмечаться яркими действиями. Вряд ли его можно котировать однозначно выше Соболева, всё зависит от состояния конкретно на сегодняшний день. И, конечно же, от предпочтений тренера.

У остальных новичков, полагаю, меньше шансов выйти в старте. Пруцев, Хлусевич, Классен – скорее игроки обоймы. А Чернов вообще только-только перешёл в команду.

Какие ещё есть интриги?

Очень интересно, как «Спартак» собирается справляться со стандартами от Языджи. На сборах турок показывал космическую эффективность, в каждой игре собирал по 3-4 очень опасные подачи. И ЦСКА стабильно забивал после угловых.

Ещё любопытно, выйдут ли с первых минут Ларссон и Промес. Игра обоих статусных легионеров сильно смущала осенью, да и на сборах в Дубае оба выглядели очень слабо. Тогда как тот же Бакаев, наоборот, всегда повышал зрелищность игры команды и увеличивал уровень движения.

Главная же интрига: кто рискнёт играть первым номером? Есть ощущение, что соперники не очень хорошо представляют силу друг друга (а на самом деле они кажутся равными, перевеса ни в какую из сторон нет) и поэтому предпочтут начать осторожнее. Лишь бы эта осторожность не стала чрезмерной. Всё-таки от дерби мы всегда хотим получить зрелище. Скучных и проходных матчей между этими соперниками в последние сезоны и так было слишком много.