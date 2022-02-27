Сборные отказываются играть стыковые матчи с Россией. Что будет с отбором на ЧМ-2022

Санкции в отношении российского футбола продолжают обсуждаться. УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и постановил, что все матчи российских клубов и сборной под эгидой организации будут проходить на нейтральной территории. Теперь на очереди стыки за выход на ЧМ-2022.



Сборные Польши и Швеции отказались играть с Россией, но это не означает досрочное получение путёвки в Катар. Отказ соперников в нынешней ситуации может обернуться техническим поражением не для них, а для нас.

Польша первой заявила, что не будет играть с Россией. Швеция объявила об этом же чуть позже

Сначала футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии сообщили, что не поедут в Россию на стыковые матчи в марте: «Военная эскалация влечёт серьёзные последствия и увеличивает опасность для наших сборных. Ждём от УЕФА и ФИФА альтернативных предложений по поводу места для проведения игр». При этом матч со сборной Польши назначен на 24 марта.



С развитием конфликта риторика союзов изменилась. Сначала выступил президент польской федерации Чезаре Кулеша – он написал в «Твиттере», что сборная вообще отказывается играть против сборной России.



«Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», – написал Кулеша.

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски заявил «Чемпионату», что они готовы к техническому поражению за своё решение. «Российская агрессия против Украины зашла слишком далеко, и уже слишком поздно менять нашу позицию», – сказал он.

Решение федерации поддержал Роберт Левандовски: футболист написал, что «не может представить игру со сборной России в такой ситуации». При этом подчеркнул: «Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит». К нему присоединились другие футболисты сборной. В том числе хавбек «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

При этом, как объяснил вице-президент РФС Денис Соловьёв «Чемпионату», официальной бумаги от поляков российская сторона не получала. «Мы не можем ориентироваться на «твиттер» главы федерации. Будут бумаги — будем вести диалог», – сказал он.



Следом о решении не играть с Россией объявили шведы, «независимо от того, где будет проходить матч». Об этом они заявили официально. Шведская сборная против любого решения.



«…независимо от того, что решит ФИФА, мы не будем играть против России в марте.



Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву. Россия не может участвовать [в отборе к ЧМ], пока продолжается это безумие», – говорится в заявлении ассоциации.

Фото: Fran Santiago/Getty Images

Что нас ждёт дальше: техническое поражение? Приостановление членства в ФИФА?

Юрист Анна Анцелиович объяснила «Чемпионату», что, «если матч не играется не в связи с форс-мажором, а в связи с поведением одной команды, следует штраф и техническое поражение либо же переигровка матча по согласию двух сторон».



ФИФА сейчас в исключительно сложном положении: с одной стороны, по регламенту отказавшиеся от участия сборные должны получить техническое поражение. С другой – это решение в нынешних обстоятельствах может повлечь за собой огромную реакцию мирового сообщества, что подтолкнёт организацию к приостановлению членства России. И это тоже будет прецедент.

Можно вспомнить исключение Югославии из ФИФА и УЕФА во время Боснийской войны. Однако тогда организации руководствовались Резолюцией №757 Совета Безопасности ООН от 30 мая 1992 года – на страну были наложены санкции, которые распространились в том числе и на спорт. Стран-членов ООН обязали отказывать югославским командам и спортсменам в участии в спортивных соревнованиях, которые проводились на их территории.



Сейчас Россия является постоянным членом Совбеза ООН с правом вето. Им она ранее уже воспользовалась, заблокировав резолюцию, осуждающую действия на Украине. Проект резолюции предлагал незамедлительный отказ России от применения силы в отношении Украины и любого государства ООН, а также полный вывод вооружённых сил без предварительных условий.



В 2014 году американские сенаторы после событий в Крыму обращались к ФИФА с просьбой исключить Россию из числа участников ЧМ-2014 и отобрать право на проведение ЧМ-2018, сославшись на третий пункт устава.

Статья №3 устава ФИФА



Дискриминация любого рода против страны, отдельной личности или группы лиц на основании этнического происхождения, половой принадлежности, языка, религии, политики или по любым другим причинам строго запрещается и наказывается дисквалификацией или исключением.

Однако их просьба была отклонена: генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке объяснил, что национальные сборные «не могут нести ответственность за действия своих государственных властей», а исключение их из числа участников ЧМ допустимо лишь в случае «нарушения субъектами футбола этой страны правил и норм ФИФА».



Тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер говорил, что спорт вне политики. Об этом говорят и до сих пор, но с каждым годом происходящие события показывают обратное.