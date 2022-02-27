Эриксен вернулся в большой футбол! Первый официальный матч с июня 2021-го

Фактически Кристиан Эриксен вернулся на поле ещё 14 февраля, когда сыграл в товарищеском матче с «Саутендом». Он отбегал 60 минут и отдал голевую передачу на Джоша да Силву («Брентфорд» победил 3:2, Да Силва оформил хет-трик). А уже 21 февраля Эриксен отдал два голевых паса в товарищеской встрече с «Рейнджерс» (2:2).

«С каждым днем ​​становится всё легче и легче работать на тренировках, мой дебют не за горами. Посмотрим, что произойдёт. Моя первая цель – набрать форму, иметь возможность проводить как можно больше минут в матчах Премьер-лиги и доказать, что всё ещё могу хорошо играть в футбол. Хочу помочь «Брентфорду» остаться в лиге», — сказал Эриксен в интервью клубному сайту.

Перед игрой с «Ньюкаслом» главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подтвердил, что Эриксен готов: «Да, он будет в составе и выйдет на поле. Это большой день для всех нас и особенно для Кристиана, его семьи». Команде действительно необходим всплеск — после бодрого старта «Брентфорд» сбавил: всего одна победа в последних 11 матчах АПЛ.

Обновлённый «Ньюкасл», наоборот, поднимается. Команда Эдди Хау уже покинула зону вылета и подошла к игре с «Брентфордом» с шестиматчевой беспроигрышной серией.

Без Эриксена и Ивана Тони, который недавно залечил травму и также остался в запасе, «Брентфорд» ничего не создал в атаке за первый тайм: 0,00 xG против 1,38 у «Ньюкасла» по данным Understat. К тому же на первых минутах удалился да Силва — грубо сфолил.

Команда Эдди Хау даже без Сент-Максимена, Уилсона и Триппьера устроила расстрел для Дэвида Райа — 13 ударов по воротам за первые 45 минут. Особенно крут был Райан Фрейзер, ставший лидером «Ньюкасла» в плане созидания по итогам матча: 1 ассист, 7 передач под удар, 17 с продвижением, 32 паса в чужой финальной трети.

Самые большие проблемы «Брентфорда» заключались в обороне при фланговых атаках, а также в переходах на чужую половину поля. Во времена Стива Брюса поклонники АПЛ привыкли, что «Ньюкасл» глубоко обороняется даже против конкурентов по таблице. Но сейчас ситуация другая — Эдди Хау потихоньку ставит команде прессинг. И в данном конкретном матче «Ньюкасл» превзошёл «Брентфорд» по интенсивности давления: 5,63 допущенных передач на одно оборонительное действие против 11,62.

Одна из сильнейших сторон Эриксена — как раз умение разбивать давление и прессинг умными передачами с продвижением. На 52-й минуте возвращение Эриксена официально состоялось, он вышел вместо Матиаса Йенсена. Понятно, что в первом матче от полузащитника вряд ли можно было ожидать разрыва — восемь месяцев без футбола плюс некомфортные 0:2 на табло. Но в целом Эриксен улучшил владение «Брентфорда» и даже организовал парочку перспективных атак. Understat засчитал ему одну ключевую передачу. Для начала неплохо.

Фото: Aaron Chown/Getty Images

Кстати, Эриксен вошёл в топ-5 игроков «Брентфорда» по ожидаемой опасности от передач (xThreat), хотя сыграл гораздо меньше партнёров. Полузащитник сразу взял стандарты под контроль и отвечал за переходы «Брентфорда» в финальную треть. Впрочем, «Ньюкасл» спокойно удержал победный результат.

Но самое главное, что Эриксен всё-таки вернулся в футбол. При всём уважении к «Ньюкаслу» главный победитель сегодня играл на поле «Брентфорд Коммьюнити» в красно-белой полосатой футболке с 21-м номером на спине. Даже если просто последить за эмоциями Эриксена, обычно достаточно спокойного игрока, то против «Ньюкасла» он бурно реагировал на многие события. На потери мяча (с досадой бил в ладони), на удачные передачи партнёров, на отсутствие взаимопонимания с ними в каких-то моментах.

«Я бы уже перевернул страницу, если бы оставался серьёзный риск. Чувствую себя в безопасности. Врачи разрешили мне играть – другие причины не имеют для меня значения», — говорит он. И, кажется, Эриксен искренне счастлив, что вернулся к любимому делу.