Ностальгия от Сычёва. Его «Живой Журнал» — памятник нулевым

История, в которую сложно поверить прямо сейчас: в начале нулевых нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв был блогером. До того, как появился «Инстаграм», активно вёл страницу в «Живом Журнале», рассказывал о жизни, увлечениях, любимой еде и, конечно, футболе.

Так что отправляемся во времена, когда Сычёв оформлял хет-трики, а «ЖЖ» был главной площадкой для высказываний.

Важные факты о «ЖЖ» Сычёва: на кого подписан, какие подарки получал

Для тех, кто не знает, что такое «Живой Журнал» (он же Livejournal, он же «ЖЖ») – блоговая площадка нулевых, такой развёрнутый «Твиттер» с постами и комментариями.

Там блог Дмитрия назывался «Футбол – это жизнь». Первый пост был опубликован 1 октября 2007 года, а последний – 1 июня 2008 года, за несколько недель до старта Евро-2008, на который нападающий поехал в составе сборной России.

На обложке блога – чёрно-белое загадочное фото. Категории блога – то есть, о чём там пишут – следующие: общество, литература, спорт, еда, компьютеры, Россия, транспорт, праздники, фотография.

Среди интересов автора: НХЛ, Омск, «Сплин», Франция, «иностранные языки», «растениеводство», рыбалка, сибирская зима, русская баня, кошки, Игорь Тальков и вкуснятина.

Всего в блоге 184 записи. И мы просмотрели каждую.

Как и два виртуальных подарка от читателей – ромашка и коробка шоколадных конфет.

О чём писал Сычёв и почему иногда это делал на латинице

Первый пост получился пробным: «Это пробный пост. Учусь писать в блог».

Дальше Дмитрий заявил, что перестаёт быть «виртуальным» и начинает общаться «вживую»: «Буду фактически интернет-пользователем большого футбола. Пишите, буду очень рад». Дмитрий заводил блог при поддержке «Чемпионата»: помогали оформлять посты плюс давали ссылки на посты в новостях.

С автором блога, как и с самим блогом, происходили весёлые истории. Однажды Дмитрий отдал компьютер одноклубнику Родолфо, чтобы тот настроил интернет. В итоге вышел такой пост латинскими буквами:

Дмитрий Сычёв бывший нападающий сборной России «Родолфо говорил, что разбирается лучше всех в компах. Так он весь комп на португальский перевёл, и ничего не вышло. Теперь мучаюсь с этим языком».

А ещё Дмитрий делал посты про читателей. «Что-то многовато здесь гоблинов стало, грязнят много, распустились без меня, это не радует», – писал Сычёв.

И реагировал на высказывания о себе в спортивной прессе. Например, в 2007 году писали, что Сычёва может перекупить «Спартак» – и Дмитрий ответил большими буквами: «Я ГОРЖУСЬ, ЧТО ИГРАЮ ЗА «ЛОКОМОТИВ»! Всё! На этом тему закрыли раз и навсегда».

А после прохода сборной России на Евро-2008 вопил:

Дмитрий Сычёв бывший нападающий сборной России «АААААААААААААААААААААААААААААА! Мы на Евро! Жесть!!! Чудо!!! Нереал! Как же я рад! Никогда так не радовался!!!»

«Буду заканчивать, а то уже вон сколько накатал». Сычёв делал колонки после матчей

7 октября «Локомотив» дома обыграл «Зенит», причём довольно необычно: единственный гол с пенальти в начале второго тайма забил Спахич – он же не реализовал удар с точки на 90-й минуте.

Через два дня в «ЖЖ» ворвался Сычёв, начав свой пост так: «По матчу пару слов».

Получился масштабный рассказ, достойный целой колонки: про атмосферу на трибунах, слаженную игру «Локомотива» и вопросы к судейству.

И закончился он историей про тот самый незабитый пенальти.

Фото: Stanislav Levshin/Getty Images

«Весёлая ситуация была со вторым пенальти. Спахич, откуда ни возьмись, оказался первым у мяча и схватил его. Беляш, Осаз (видимо, речь про Билялетдинова и Асатиани. – Прим. «Чемпионата») и я начали забирать у него, мол: «Забил один – дай другим. Два подряд пенделя не бьют». У каждого были свои доводы, но ничего не вышло.

Результат вы знаете! В раздевалке теперь зовём его бомбардиром и спрашиваем, когда догонит Павлюченко. Поржали немного. Ладно, буду заканчивать, а то уже вон сколько накатал. Ещё раз всех с очень важной победой и хорошей игрой».

Выступил перед Англией в «Лужниках»

Сычёв в историческом матче в октябре 2007 года остался на скамейке запасных, а перед матчем эмоционально высказался. Используя фирменные в «ЖЖ» словечки: «оч» (то есть «очень») и «прям» (то есть «прямо»).

Дмитрий Сычёв бывший нападающий сборной России «Вот и закончился первый тренировочный день. Две тренировки на искусственном покрытии – это, конечно, жесть, отвык от него. Оч непривычно. Надеюсь, англичанам будет ещё хуже. Ажиотаж нереальный! Журналисты знают своё дело – грамотно нагнетают. Сегодня их было ну оч много, иногда столько народу на футболе не увидишь. Радует, что все прям горят желанием порвать англичан».

Сериалы на Первом, футболист с розовыми волосами и диски на «Горбушке». О чём ещё писал Сычёв

1. Когды в Москве были сильные пробки, Дмитрий передвигался таким образом: электричка – метро – пешком. И задавался вопросом: «Кстати, а можно купить на много поездок, чтобы не истёк срок годности? И на электрички тоже?»

2. После тренировок часто попадал на сериалы Первого канала, в то время как из спорта показывали «один бобслей». «Поймал себя на мысли, что уже начал разбираться в сериалах на Первом канале, стыдно-то как! Ну, там «Татьянин день», «Женщины любви». А смотреть всякую белиберду на непонятных языках на хочется».

3. Дмитрию никогда не снится футбол: «Говорят, если пожелать что-нибудь хорошее, позитивное, то и сны будут в таком духе».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

4. После того как пропустил в прямом эфире матчи всех звёзд в НХЛ и НБА, спросил у читателей: «Интересно, а на дисках делают такие игры? И можно ли найти их на нашем Клондайке – «Горбушке»?»

История получила продолжение: Дмитрий спрашивал, где бесплатно можно скачать музыку, кроме сайта «Зайцев.нет».

5. В отеле на сборах, где жили команды из Австрии и Германии, впервые увидел футболиста с розовыми волосами. «Little шок», – прокомментировал Дмитрий.

6. Сычёв в подробностях рассказал о разнице в менталитете русских и европейцев. Но сначала предупредил, что не советует читать тем, кто начал принимать пищу или готовится. Если коротко, Дмитрий увидел, как на венской мостовой собака сходила в туалет, а её хозяйка – бабушка – за ней прибралась.

Дмитрий Сычёв бывший нападающий сборной России «Бабуся достала пакетик такой целлофановый, засунула ручку туда и всё до копеечки собрала. И как назло – вот где действительно не фарт – урны поблизости нет. И вот картина: идёт венская бабушка, в правой руке – собачка, в левой – сами понимаете что, и её это совсем не напрягает! Мораль: вот где действительно культура у людей, менталитет, порядок. Как же нам далеко до них!»

После этой истории добавил P. S.: «Но у нас всё равно самые лучшие люди! Да, у нас всё по-другому, но только мы можем понять друга так, как никто другой. Душевно у нас».

7. Дмитрий также делился афоризмами

«Испив чашу жизни, понял, что это самогон».

«Живём один раз, зато с кем хотим».

«Человек может всё ради чего-нибудь».

История про отпуск на Кубе (очень весёлая)

Также приводим почти целиком – ведь текст состоит из удивительных подробностей.

Слово Дмитрию Сычёву!

«На Ямайке были с другом: всё отлично, кайфуем. Но через дней шесть понимаем, что чего-то нам не хватает. А в это время на Кубе отдыхали наши друзья. И нам в голову одновременно пришёл гениальный и безбашенный план – сделать им мегасюрприз.

Мы сразу рванули в аэропорт на удачу, в одинаковых шортах и майках и только с одним паспортом – в общем, почти дикари. Законов не знаем, про визы тоже. Такая лёгкая импровизация на тему «слабо или не слабо». Нюансов много было, начиная от полного самолёта чернокожих ямайцев и двух нас бледнолицых. И почему-то все оч странно косились на наши ярко-зелёные шорты. Может, им цвет не по душе?

Повезло. С горем пополам купили мы билеты, нас, как всегда… [обманули]: английским владеем, конечно, но не поняли, что они нам впарили эконом-класс по цене бизнеса.

Фото: d-sychev.livejournal.com

Долетели, на Кубе английского как будто не слышали никогда, пытались прорваться через паспортный контроль без визы – не вышло. Заставили чё-то заполнять, благо тётенька местная вызвалась нам помочь безвозмездно. И вот мы вышли на улицу, дышим воздухом острова свободы. Почище центра Москвы, но что-то много смога.

Надо ехать на побережье. Пытаемся договориться с таксистами, одного уломали, идём к машине. В мечтах о комфортной иномарке с кондишеном попадаем в сказку – русская пятёрка белого цвета!

Мало того, что там вокруг одни «Победы» и «Волги», так ещё ехать нам надо было два часа. И гнал он так, что мы думали: «Когда же она взлетит?». Нервов много потратили, а когда приехали в гостишку, удивлению друзей не было предела – а нам было прикольно за наш марш-бросок на краю света».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На этом, если что, история не заканчивается. И всё это – внутри одного поста.

«Теперь предстояла операция под кодовым названием «проникновение без палева». Мы же решили жить нелегально, чтобы не платить. А соблазн огромный: всё включено.

В общем, последующие три дня жили, пили, ели на халяву. Необычные ощущения! На завтрак и ужин ходили в длинных рукавах, чтобы не запалили, что у нас нет браслетов. Оч круто было, и даже совесть не мучает».

Дмитрий Сычёв бывший нападающий сборной России «Уф, замучился писать, если честно. Готовое сочинение «Как я провёл лето». Кто учится в школе, может позаимствовать, только над пунктуацией поработать – а то лень мне было. JAMAICA THE BEST!»

Самый известный пост Сычёва (с запиканным матом)

3 ноября 2007 года – за неделю до конца чемпионата России – Дмитрий написал короткое послание: «Скорей бы закончился этот… [ужасный] сезон».

Через неделю сезон действительно закончился. С «Локомотивом» на седьмом месте, ниже «Москвы», «Сатурна» и «Динамо».

Сборник цитат Дмитрия Сычёва

«Ох, как же вкусно поел! Мясо – это сила, особенно с кровью! Душа и желудок тихо вместе улыбаются». «Как же здорово, что на свете существуют банька и бассейн». «Смотри вглубь себя, а не по сторонам». Вчера «Барсу» смотрели с «Сарагосой», а там, оказывается, тоже судьи чудят будь здоров! А я-то думал». Нет предела человеческой тупости. Думаю, Сократ не обидится». «Интересно, а почему люди так мало улыбаются с утра, стоя в пробках?» «Сегодня первый раз в жизни встретил человека с именем Бантик, так необычно». «Вареная сгущёнка ваще отпад!» «Эээээххххх… ща бы салатик оливье… картошечки жареной… и борщецааааа с чесночком… а потом бы всё это утрамбовать пельмешками… напрашивается вопрос, а не треснет? Ну и пусть, зато кайфово! Надо же баловать себя иногда». «Ещё один плюс пробок. Можно ехать и завтракать. Вот сейчас пробую. Яичницу взял, хлеба и кетчуп».

Глушаков с пакетом Dolce & Gabbana, Аршавин в номере отеля и много другого ретро — в фотоальбоме Сычёва

Да, в «ЖЖ» Сычёва есть большая коллекция – из семи фотоальбомов. «Личное», «Интернет», «Обои» – все абсолютно открыты и насыщены самыми разными фотографиями.

Альбом «Футбол» состоит из игровых фото Дмитрия времён игры не только за «Локомотив» и сборную России, но также за «Спартак» и «Марсель». Внутри есть и уникальные кадры:

Сычёв выходит на поле в форме «Локо», а Лоськов – в форме «Сатурна»;

Славолюб Муслин задувает свечи на праздничном торте;

Дмитрий забивает за «Спартак» в ворота Филимонова;

сражается с Василием Березуцким, держа его за волосы.

Насладитесь!

Также отдельного внимания заслуживает альбом «Высокохудожественная чепуха и стёбные шедевры». А там – весёлые фото времён «Локомотива» с одного из еврокубковых выездов.

На фото можно увидеть братающихся игроков «Локо» – Самедова, Родолфо, Торбинского и Одемвингие – на шопинге. Глушакова с брендовым пакетом Dolce & Gabbana, много пар обуви на витрине в магазине, а также Билялетдинова и Торбинского в номере.

А в альбоме «Друзья» можно посмотреть на молодых Аршавина, Измайлова, Самедова и других партнёров Сычёва по клубу и сборной.

Фото: d-sychev.livejournal.com

Сычёв вообще любит фотографировать и даже посвятил этому один пост (цитируем полностью):

«Приобрёл себе тут зеркалочку такую неплохую – это цифровой фотоаппарат почти профессиональный, не мыльница. Так что скоро открою ещё одну галерею в фотках – типа высокохудожественная шедевральная хрень и иные стёбные недоразумения.

P. S. По поводу выставок и моей работы в качестве проффотографа на днях рождения, банкетах, праздниках – оставлять на моём «ЖЖ», в посте «Халтурка».

Социальный пост перед Евро-2008. Он же последний

Последний пост получился очень социальным: Дмитрий обращает внимание на то, что во дворах с детьми случаются несчастные случаи из-за плохо закреплённых ворот, и просит всех проверить состояние ворот в своих дворах.

«Я уже сказал своим друзьям, чтобы они проверили ворота в моём дворе в Омске», – так заканчивается последний пост в «Живом Журнале» Сычёва.

Пост тронул читателей и собрал 1800 комментариев.

А сейчас трогает та искренность, с которой футболист общался.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дмитрий, спасибо за наследие!