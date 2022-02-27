«Это было чудо!» Игрок «Галатасарая» чуть не ослеп, но вернулся в футбол

Встреча нового 2021 года едва не закончилась трагически для защитника «Галатасарая» Омара Элабделлауи. Футболист накупил фейерверков, чтобы порадовать семью и друзей. Но пиротехника сработала слишком быстро, и выстрел пришёлся прямо в лицо норвежцу. Позже он описывал случившееся в красках: «Я подумал, что мне что-то попало в глаз и нужно его прочистить. Но потом почувствовал, что моё лицо горит. И всё вокруг почернело…»

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новость о происшествии быстро попала в СМИ, поскольку один из медиков слил в сеть фотографию Элабделлауи. Лицо защитника было сильно повреждено, особенно пострадал левый глаз. Футболиста не могли узнать даже близкие люди, а родной брат упал в обморок от увиденного. В тот момент могло показаться, что карьере Омара пришёл конец.

Омар Элабделлауи защитник «Галатасарая» «Я отчаянно пытался осознать произошедшее со мной. Думаю, врачам тоже было тяжело сразу оценить, насколько всё плохо. Как-то я поймал врача, чтобы спросить его: «Просто скажите правду. Скажите, насколько всё плохо?» Женщина ответила: «Один глаз выглядит не так уж плохо, но по второму пока не знаем». По тому, как она это сказала, я понял, что всё плохо».

Элабделлауи полетел в США, где проходил лечение в «Институте глаза Цинциннати». Первоначальные прогнозы были неутешительными: врачи давали лишь 5-10% на восстановление зрения. Пришлось проводить сложнейшие операции: пересадка кожи со рта и уха футболиста для создания века, трансплантация стволовых клеток сестры… Каждое новое вмешательство укрепляло веру в то, что защитник всё-таки сможет вернуться на поле. Всего же врачам пришлось сделать 11 операций!

Элабделлауи твёрдо решил для себя, что продолжит играть. Но тренироваться вдалеке от Турции было проблематично. На помощь пришёл фитнес-тренер клуба «Цинциннати» из НФЛ (американский футбол). Он разработал для игрока специальную программу занятий, которая учитывала процедуры и необходимость воздерживаться от серьёзных физических нагрузок. Тренировки со специалистом помогли Омару держать себя в форме. А окончательное выздоровление позволило вернуться в Турцию и присоединиться к «Галатасараю».

«Это было очень необычно. Не знаю даже, как выразить свои ощущения словами. Я снимаю пластырь и немного вижу. Я закрываю левый глаз и вижу свою руку. Это было чудо – словно сбывшаяся мечта. Ты никогда не задумаешься, что видеть – это мечта. Ты просто принимаешь это как должное», — поделился эмоциями футболист.

Теперь Элабделлауи приходится каждые полчаса применять специальные глазные капли, а играть — в специально разработанных очках. 28 января защитник вышел на поле в товарищеском матче с «Тузласпором». «Галатасарай» проиграл со счётом 2:6, но результат затмило возвращение футболиста, которого многие успели списать. А 21 февраля Омар вышел в стартовом составе на матч турецкой Суперлиги с «Гёзтепе». Игрок провёл все 90 минут, а его команда одержала победу.

Элабделлауи стал вторым игроком в истории, которому позволили выступать в очках. Первым был легендарный Эдгар Давидс.