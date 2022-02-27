Как «Спартаку» добраться в Германию? Есть минимум четыре варианта

Закрытие неба над Европой для авиакомпаний из России естественным образом затронуло единственного представителя страны в международных турнирах — московский «Спартак». 10 марта столичная команда должна провести матч 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Германии. Но как туда добраться в сложившихся условиях? На самом деле варианты есть. Вот они.

Наземный транспорт через Беларусь и Польшу – одним из реальных способов попасть в Германию является поезд «Стриж / Swift». Он отправляется из Москвы и следует до Берлина. 6 марта «Спартаку» предстоит сыграть матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». А 8-го есть возможность отправиться этим поездом, но дорога займёт 22 часа 50 минут. Такой же путь можно проделать и на автобусе, но это дольше и менее комфортно для футболистов.

Самолёт до Калининграда и поезд Калининград – Берлин – этот вариант позволит «Спартаку» прибыть в Германию раньше 9 марта. Сначала необходимо добраться до Калининграда (1 час 45 минут на самолёте). А затем можно воспользоваться ежедневным поездом до Берлина, который прибывает на следующее утро. Таким образом, уже 8 марта «Спартак» сможет оказаться в Лейпциге и приступить к тренировкам.

Частный рейс иностранной авиакомпании – европейское воздушное пространство закрыто для российских самолётов. Но ограничение не касается иностранных авиакомпаний, которые могут продолжать осуществлять свои рейсы. Одним из вариантов является казахстанская Air Astana, которая способна осуществить подобный чартер.

Самолёт с пересадкой в Турции – возможность добраться до Германии воздушным путём оставляет Стамбул. «Спартак» может сначала отправиться туда, а затем пересесть на самолёт европейской авиакомпании. Turkish Airlines осуществят такой перелёт за 2 часа 55 минут.

«Барселона» и «Ливерпуль» уже сталкивались с такими проблемами

В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии вынудило прибегнуть к наземному транспорту «Барселону» и «Ливерпуль». Мерсисайдцам предстояло провести матч с мадридским «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы. Чтобы попасть в Испанию, они сначала добрались до Лондона, затем на высокоскоростном поезде прибыли в Бордо (Франция), пересели на самолёт и благополучно приземлились в Мадриде. Встреча завершилась победой «Атлетико» со счётом 1:0.

Фото: spartak.com

«Барселона» отправилась замысловатым путём в Милан, где сыграла полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером». Весь маршрут каталонцы преодолели на автобусе, сделав остановку на ночь во Франции. В итоге итальянский клуб одержал победу со счётом 3:1.

Понятно, что все эти расклады окажутся бесполезными, если УЕФА ужесточит санкции против российского футбола и исключит «Спартак» из Лиги Европы.