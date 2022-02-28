И почему вратари боялись его ударов больше всего на свете.

У легенды «Локомотива» Лоськова одна нога короче другой. Как он играл и ставил рекорды?

Дмитрий Лоськов – легенда «Локомотива» и обладатель множества рекордов. Лучший бомбардир в истории клуба (128), первый по количеству проведённых матчей (420) и обладатель почётной для железнодорожников премии «Человек и Паровоз» (её вручает сайт болельщиков lokomotiv.info).

Всех этих рекордов и успехов Лоськов добился, играя с определённой особенностью – с детства одна его нога короче другой.

Как так вышло, что у футболиста не совпадает длина ног?

Мешало ли это Лоськову в футболе?

Как футболист жил, тренировался и играл?

Кто из современных футболистов играет точно с такой же особенностью?

Сейчас расскажем!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итак, почему ноги Лоськова разной длины?

Когда Дмитрий учился в третьем классе курганской школы, у него случилась «жуткая травма». Так он её описывал в интервью «Чемпионату».

Дмитрий Лоськов легенда «Локомотива» «Гулял во дворе, с карусели сорвался какой-то пацан и влетел прямо в меня. Двойной открытый перелом голени, месяц в аппарате Илизарова, долгое лечение. Правая нога стала на пару сантиметров короче левой».



После девятого класса Лоськов переехал в Ростов-на-Дону, где жил его дядя. Там и началась его футбольная карьера в составе «Ростсельмаша»: два матча в первом дивизионе, дебют в Премьер-Лиге и четыре полноценных сезона на юге России.

Дальше – «Локомотив».

Несмотря на свою особенность, одинаково мощно бил с двух ног

«Сколько себя помню, всегда было абсолютно всё равно, какой ногой бить или отдавать пас, – рассказывал Лоськов. – Штрафные и угловые – тоже с обеих ног». Дмитрий действительно много забивал со стандартов, причём как со средней дистанции, так и с 40-50 метров.

Был техничным футболистом, а о своей технике говорил так: «Это не набор красивых финтов, а остановка мяча, умение сделать точную передачу на любое расстояние, поставленный удар».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нынешний вратарь «Локо» Маринато Гильерме признавался, что страшнее ударов Лоськова нет ничего, а Юрий Сёмин на тренировках просил Лоськова не отрабатывать игру головой (то, чему Дмитрий действительно хотел научиться), а заставлял подавать угловые. Об этом Лоськов вспоминал с улыбкой.

В Европе одинаково уверенно забивать с двух ног не получалось ни у левши Роберто Карлоса, ни у правши Дэвида Бекхэма. Но так мог Алессандро Дель Пьеро, про которого итальянские тренеры говорили: «Для Алекса правая и левая – одно и то же». Эта цитата применима и к Лоськову.

Как Дмитрий решал свою проблему?

Многолетний врач «Локомотива» Александр Ярдошвили рассказывал, что у футболистов часто встречается похожая ситуация: одна нога короче другой. Поэтому в России более чем две трети футболистов играют со стельками.

«Достаточно двух миллиметров разницы [в длине ног], чтобы возникли проблемы, – говорил «Чемпионату» Ярдошвили (Александра Эдуардовича не стало в апреле 2021 года). – А у Лоськова были другие сложности со стопой, влиявшие на его позвоночник. Поэтому боли в спине иногда выводили его из строя».

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Чтобы избежать проблем во время футбольной карьеры, Лоськову пришлось делать специальные стельки для равновесия. Ежегодно в Германии он заказывал новый комплект: для бутс, беговых кроссовок и обычной обуви.

А в интервью рассказывал, что стельки ему необходимы не только в спорте, но и на охоте (это хобби Дмитрия с 2001 года, на которое его подсадил партнёр по «Локо» Игорь Чугайнов).

Травмы в карьере Лоськова: их было минимум, та детская история не влияла

В 1997-м, едва попав в «Локо» из «Ростсельмаша», Лоськов сломал ногу в матче с нижегородским «Локомотивом» и выбыл на два месяца. Через год – полетел мениск в финале Кубка России со «Спартаком», срок восстановления – снова два месяца.

В течение следующих десяти лет Лоськов играл стабильно, и травмы ему не мешали. Однако в конце сезона-2007, когда Дмитрий уже год как выступал за «Сатурн», выяснилось: весь тот сезон (16 матчей и 1 гол) полузащитник отыграл с надрывом связок. Проблема обострилась в 29-м туре, когда вратарь «Амкара» Иван Левенец всем телом упал на тейпированную левую ногу Лоськова.

При этом в последнем матче – том самом «золотом» для «Зенита» в Раменском – Лоськов вышел в старте.

Фото: Epsilon/Getty Images

Стабильность, тренировки и бережное отношение к здоровью помогли Лоськову достичь его рекордов.

20 сезонов в РПЛ – так смог только Дмитрий Лоськов.

P.S. У итальянца Леонардо Спинаццолы также одна нога короче другой – инсайдер Джанлука Ди Марцио писал, что именно из-за этого (и того, что некомфортно чувствует себя на правом фланге) «Интер» отменил трансфер защитника в прошлом году.