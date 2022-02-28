Россиян и белорусов рекомендовано не допускать до соревнований. Что это значит

Что произошло?

Международный олимпийский комитет выступил с ещё одним заявлением по ситуации с российским спортом:

«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц.

Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».

Какое значение имеет рекомендация МОК?

Юридически никакого. Собственно, в заявлении и прописано: что «МОК рекомендует». То есть это очень громкое послание.

«Юридически запретить участие на той же Олимпиаде можно, когда есть дисквалификация олимпийского комитета. Это рекомендация, которую нельзя обжаловать в суде, потому что она ни на что не влияет. Это больше политическое заявление», — объясняет юрист Анна Анцелиович.

Однако подобное заявление уже использовано для принятия конкретного решения. ФИФА постановила, что сборная России по футболу останется в борьбе за выход на чемпионат мира — 2022. Однако до особого распоряжения будет выступать как «сборная РФС» — и без флага и гимна.

Отмечается, что «первоочередные меры приняты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК)».

То есть россияне и белорусы вообще не смогут участвовать?

Если конкретная спортивная организация согласится и примет аналогичное решение, то в рамках турниров этой организации — да.

Ключевые мысли две:

«МОК рекомендует […] федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов». «Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».

То есть спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в любых соревнованиях. Однако исключительно под нейтральным статусом, что подразумевает участие только по приглашению от принимающей стороны. Например, на Олимпиаду-2018 россияне получали разрешения от МОК. Специальная комиссия международного олимпийского комитета проверяла спортсменов на соответствие критериев допуска (в частности – отсутствие нарушений антидопинговых правил на протяжении всей карьеры), после чего МОК рассылал индивидуальные приглашения.

Повторим, речь (пока, во всяком случае) не идёт о полном запрете российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах. МОК выпустил «рекомендацию». Теперь важно, как на этот призыв будут реагировать в организациях.