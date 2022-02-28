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«Зенит» — «Рубин» — 3:2, отменённый гол Вендела, видео, разбор решения судьи, мнение Игоря Федотова

Путаница тура в РПЛ. Почему отменили гол «Зенита»?
Михаил Рождественский
«Зенит» — «Рубин», отменённый гол Вендела
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Разобрали момент с арбитром Игорем Федотовым.

«Зенит» после неудачной попытки выйти в 1/8 финала Лиги Европы вернулся в РПЛ. Команда Сергея Семака в 19-м туре встретилась на своём поле с «Рубином» и могла уходить на перерыв с преимуществом в счёте. Но случилась главная путаница тура.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
28 февраля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Рубин
Казань
1:0 Алберто – 48'   2:0 Сутормин – 55' (пен)   2:1 Лисакович – 61'   2:2 Лисакович – 67'   3:2 Сергеев – 90+2'
Удаления: нет / Мусаев – 78'

Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк из Калуги — добавил к первому тайму пять минут. «Зенит» забил, но возникли трудности.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Вот все стадии эпизода:

  • подача на Артёма Дзюбу. Нападающий в правильном положении;
  • мяч попал в руку Юри Алберто, но игра продолжилась;
  • Алберто пытался помешать Юрию Дюпину среагировать на добивание Вендела;
  • Вендел забил. В это время Дюпин прыгнул хуже, чем мог, из-за Алберто. Сам Юри находился в спорном положении;
  • судья пошёл смотреть повтор и отменил гол. При этом сигнализировал, что у Алберто был офсайд.

Разобраться в эпизоде «Чемпионату» помог судья Игорь Федотов:

«В этом моменте мы видим, что Алберто играл рукой, дальше сыграл вратарь. Алберто же лежал за линией офсайда, и судьи посчитали, что он мешал вратарю. Странно, что гол отменили не из-за игры рукой, хотя должны были. Можно было интерпретировать момент и как фол Алберто — он касался Дюпина в момент добивания. Можно было обратить внимание на руку — это проще всего. Они же решили засчитать офсайд, что тоже можно было сделать. Момент получился странным, но решение верное».

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