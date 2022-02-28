Путаница тура в РПЛ. Почему отменили гол «Зенита»?

«Зенит» после неудачной попытки выйти в 1/8 финала Лиги Европы вернулся в РПЛ. Команда Сергея Семака в 19-м туре встретилась на своём поле с «Рубином» и могла уходить на перерыв с преимуществом в счёте. Но случилась главная путаница тура.
Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк из Калуги — добавил к первому тайму пять минут. «Зенит» забил, но возникли трудности.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Вот все стадии эпизода:
- подача на Артёма Дзюбу. Нападающий в правильном положении;
- мяч попал в руку Юри Алберто, но игра продолжилась;
- Алберто пытался помешать Юрию Дюпину среагировать на добивание Вендела;
- Вендел забил. В это время Дюпин прыгнул хуже, чем мог, из-за Алберто. Сам Юри находился в спорном положении;
- судья пошёл смотреть повтор и отменил гол. При этом сигнализировал, что у Алберто был офсайд.
Разобраться в эпизоде «Чемпионату» помог судья Игорь Федотов:
«В этом моменте мы видим, что Алберто играл рукой, дальше сыграл вратарь. Алберто же лежал за линией офсайда, и судьи посчитали, что он мешал вратарю. Странно, что гол отменили не из-за игры рукой, хотя должны были. Можно было интерпретировать момент и как фол Алберто — он касался Дюпина в момент добивания. Можно было обратить внимание на руку — это проще всего. Они же решили засчитать офсайд, что тоже можно было сделать. Момент получился странным, но решение верное».
- 28 февраля 2022
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