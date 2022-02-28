Чудесный матч в Петербурге! «Рубин» совершил камбэк, но всё решил супергол Сергеева

«Зенит» победил «Рубин» в невероятном по драматизму матче и вернулся на первое место.

После очень сильного по качеству матча с «Бетисом» в Лиге Европы Сергей Семак логично рассудил, что от добра добра не ищут, и поставил тот же стартовый состав. В воротах оставил молодого Одоевского. Крицюк, а также Ловрен, Ракицкий и Кузяев по-прежнему находятся в списке потерь «Зенита».

Леонид Слуцкий выпустил в Санкт-Петербурге трёх из шести зимних новичков «Рубина» – Ломовицкого, Кучаева и Лисаковича. А вот менее известные болельщикам Тесленко, Апшанцев и выкупленный у «Зенита» юный вингер Кузнецов начали матч на скамейке. Отсутствовали в заявке казанцев травмированные Хван Ин Бём, Нижегородов и Костюков.

«Рубин», несмотря на преимущество «Зенита» в индивидуальном мастерстве футболистов и игровом тонусе (за счёт двух матчей в Лиге Европы), попытался навязать свою игру и высоко встречать соперника. На первых минутах чемпионы России действительно испытывали трудности с выходом из обороны. Атакующая тройка и центрхавы казанцев оказывали давление на трёх центральных защитников и опорников сине-бело-голубых. При этом относительную свободу получали фланговые игроки петербургской команды – Сутормин справа и Круговой слева. Хозяева стали развивать атаки через них, и тем самым всё-таки заставили гостей садиться к собственной штрафной.

В первом тайме столь же часто, как Сутормин и Круговой, у «Зенита» встречались с мячом только Вендел и Клаудиньо. Петербуржцы поддерживали высокую интенсивность – это именно то, на чём делал акцент в тренировках на сборах Семак. Но казанцы – молодцы, выдерживали по движению. Тоже неплохо готовы. Пусть в некоторых эпизодах гостям и повезло избежать пропущенного мяча. Например, в моменте, когда Чистяков пробил в перекладину после углового. Сбила темп хозяевам только травма Юри Алберто, которому в случайном столкновении разбили нос. «Зенит» немного поиграл вдесятером, а потом не сразу поймал нужную волну.

Перевес сине-бело-голубых по ударам к перерыву оказался очень большим – 13:2 (в створ – 5:0). Тем не менее «Рубин» удержал нули. Забавно, что в третий раз подряд был отменён гол «Зенита»: в Севилье не засчитали мячи, забитые Юри Алберто и Чистяковым, а сегодня пострадал Вендел. Впрочем, судья имел как минимум три причины не засчитать гол: попадание мяча в руку, фол на вратаре и офсайд. Одно из этих нарушений Евгений Кукуляк в итоге и зафиксировал. Другой интересный факт: это был третий тайм подряд без ударов в створ ворот дебютанта Одоевского. Никак не получалось по-настоящему проверить молодого голкипера.

По тому, как шла игра, неудивительно, что гол в ворота «Рубина» в начале второго тайма пришёл именно с фланга. «Зенит» здорово подготовил эту атаку. Однако действия команды Слуцкого в обороне были просто кошмарными: Ломовицкий и центральные защитники потеряли свои позиции, оставили без опеки Клаудиньо, Юри Алберто и Дзюбу. Самый дорогой новичок РПЛ ударом головой забил свой первый гол за петербуржцев.

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В эти минуты Ломовицкий явно «поплыл». Но вопросы тут в первую очередь не к самому Александру, а к главному тренеру. Странно, что Слуцкий решил поставить атакующего, по сути, игрока в четвёрку защитников в гостевом матче с чемпионом России. Защищаться один в один против Клаудиньо и штатному защитнику невероятно тяжело, а уж Ломовицкому – тем более, поэтому он и сфолил на пенальти.

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Казалось, «Зенит» победит крупно. Но на исходе часа матча Лисакович вернул интригу. Новичок из Беларуси отлично открылся на линии офсайда, которую сине-бело-голубым сломал Сутормин. Этот тот случай, когда большее количество игроков в линии обороны, скорее, во вред, чем на пользу.

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И Лисакович не остановился на этом! Экс-нападающий «Локомотива» перевернул игру за шесть минут своими открываниями под передачи из глубины. Замечательное приобретение сделал «Рубин». В этом эпизоде в обороне «Зенита» позиционно ошиблись Сутормин с Барриосом (колумбиец вообще был не очень похож на себя, ещё до перерыва мог заработать удаление), тем не менее главный виновник пропущенного мяча – Одоевский. 19-летний голкипер пропустил простой мяч.

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Слуцкий поверил, что так можно и дожать чемпиона – выстрелил четверной заменой! Вот только ему, пожалуй, стоило снять с игры висевшего на карточке Мусаева. Воспитанник «Зенита» и подвёл казанскую команду, заработав удаление. Под первый «горчичник» его подставил заигравшийся Бегич, а во втором случае самому центрхаву не хватило терпения.

Впрочем, и вдесятером «Рубин» без паники отбивался. «Зенит» со своей сумасшедшей статистикой ударов (28:8, в створ – 10:3) едва не потерял очки. Но что за концовка была у этого чудесного матча! Хозяев спас Сергеев, заменивший Юри Алберто. Иван забил потрясающий по красоте гол!

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А в последней атаке казанцев остановил сейв Одоевского.