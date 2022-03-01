Миранчук вышел красиво! Сразу отдал голевую, а потом забил изящный мяч

Есть и приятные новости из Европы о нашем футболе! Российский полузащитник Алексей Миранчук великолепно вернулся на поле после травмы. Экс-игрок «Локомотива» поучаствовал своим голом в крупной победе «Аталанты» над «Сампдорией» в матче 27-го тура Серии А.

Миранчук пропустил целый месяц из-за мышечных проблем и повреждения бедра. В последний раз он выходил на поле 22 января во встрече с «Лацио». Без российского полузащитника команда Джан Пьеро Гасперини провела шесть матчей, в которых одержала только две победы над «Олимпиакосом» в плей-офф Лиги Европы. А вот в Серии А и Кубке Италии результаты огорчали болельщиков бергамасков. Тренер вынужден был решать проблемы с составом, в частности, думать о том, как компенсировать потерю двух важнейших игроков группы атаки – Йосипа Иличича и Дувана Сапаты.

Возвращение Миранчука оказалось как нельзя кстати. Ещё за пару дней до встречи с «Сампдорией» Алексей лишь частично занимался в общей группе, но всё-таки смог подготовиться к игре. До появления российского полузащитника на поле бергамаски забили два гола за полчаса и выигрывали со счётом 2:0. Наш легионер вступил в игру на 60-й минуте, поменяв своего нового конкурента Жереми Бога, которого в зимнее окно арендовали у «Сассуоло» с обязательством выкупа за € 22 млн.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Уже через минуту после своего выхода Миранчук сделал голевую передачу на Тёна Копмейнерса. Алексей хорошо открылся, получил мяч метрах в 25 от ворот соперника и сделал передачу в штрафную на голландца. Копмейнерс точно пробил в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

А в концовке Миранчук и сам забил. Гол россиянина получился очень красивым! Алексей протащил мяч к штрафной «Сампдории», несмотря на то что его встречали сразу три защитника, и здорово пробил с левой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Статистический сайт WhoScored.com очень высоко оценил игру Миранчука – поставил 8,63 балла. Это второй результат в «Аталанте» после автора дубля Копмейнерса (8,96). Алексей совершил 27 касаний мяча, один раз пробил по воротам, сделал две передачи под удар, отдал 88% точных пасов и добавил к этому две обводки, два отбора и один вынос мяча. Прекрасная статистика для футболиста, сыгравшего лишь 30 минут.

Теперь Гасперини точно доволен тем, что зимой клуб из Бергамо не продал Миранчука ни в «Дженоа», ни в «Лацио». Алексей ещё способен принести много пользы «Аталанте».