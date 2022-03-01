Алексей здорово проявил себя, сыграв впервые за пять недель.

«Гол Миранчука — украшение футбола». Что пишут в Италии об игре россиянина

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук вернулся в строй после травмы и ярко проявил себя в первом же матче. Футболист вышел на замену на 60-й минуте в матче 27-го тура Серии А с «Сампдорией» (4:0) и практически сразу же отдал результативную передачу. А в концовке встречи Алексей забил роскошный гол, который потом отметили итальянские СМИ.

Что пишут в Италии об игре Миранчука

Издание Prima Bergamo акцентировало внимание на эмоциях россиянина после результативного удара.

«Выдал отличную передачу первым касанием мяча. А в концовке встречи забил потрясающий гол и почти не радовался. Видимо, на это повлияли события последних дней».

Giorno di Bergamo отмечает прекрасные действия Миранчука в эпизоде с голом.

«Миранчук вернулся в строй спустя пять недель. Первым же касанием отдал голевой пас, а затем оформил гол после прекрасного прохода».

Tutto Atalanta констатирует, что сейчас Миранчук переживает не самое простое время.

«Сейчас у Алексея непростой период, но он здорово вышел на поле после длительного отсутствия. Россиянин сразу оформил голевую передачу, а затем забил отличный гол после роскошного прохода».

Eco di Bergamo называет гол Миранчука самым значимым моментом прошедшей встречи.

«Аталанта» легко обыграла «Сампдорию», в том числе благодаря точному удару Миранчука. Гол россиянина — очень значимый момент, учитывая ситуацию, которая возникла в мире».

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Bergamo News высоко оценил проход россиянина, который привел к точному удару.

«Миранчук забил прекрасный гол. Он проскакивал мимо соперников, как горнолыжник объезжает стойки во время слалома. Великолепный трюк. Забей такой мяч Лео Месси, его бы несколько часов крутили на разнообразных видеоплатформах. Гол Алексея — настоящая жемчужина, украшение футбола».

О Миранчуке высказался и директор «Аталанты» Умберто Марино, также назвавший гол Алексея значимым моментом игры.

«Гол Миранчука — самое значимое событие вечера. Алексей — застенчивый парень, который по-особенному переживает непростой период».

Что ждёт Миранчука в будущем?

Агент россиянина Вадим Шпинёв уже высказался о будущем своего клиента. По словам представителя Миранчука для «СЭ», разговоров о возможном отъезде футболиста из Италии никто не вёл. Шпинёв отметил, что рассчитывает в этом вопросе на объективность. Напомним, в заключительные дни зимнего трансферного окна Алексей мог сменить «Аталанту» на «Лацио». Шпинёв в интервью «Чемпионату» отметил, что римский клуб выразил заинтересованность и хотел взять футболиста в аренду с правом выкупа. Алексей посчитал такой вариант рискованным, к тому же руководство бергамасков не хотело расставаться с полузащитником.