В «Локо» вновь перемены: Гисдоль ушёл, кто будет вместо него?

В «Локомотиве» резкие перестановки. Маркус Гисдоль сообщил об уходе с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен его ассистент Марвин Комппер. Именно он продолжит готовить команду к первому матчу в весенней части — с «Енисеем» в Кубке России.
Почему ушёл Гисдоль?
Генеральный директор «Локо» Томас Цорн не назвал причин, почему немец покинул Россию. Вот его комментарий для «Чемпионата»:
«Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт.
Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная и все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло».
Сам Гисдоль в интервью Bild объяснил свой досрочный отъезд (базовая часть контракта тренера заканчивалась летом) происходящим на Украине.
«Я не могу стоять на тренировочном поле в Москве, тренировать игроков и требовать от них профессионализма, когда в нескольких километрах от меня отдаются приказы, которые приносят огромные страдания целому народу. Это моё личное решение, и я абсолютно убеждён в нём», – заявил он газете Bild.
Маркус Гисдоль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Кто будет тренировать «Локо» весной?
Пока клуб назначил лишь исполняющего обязанности главного тренера. Им стал ассистент Гисдоля 36-летний Марвин Комппер. Он пришёл в «Локо» через две недели после назначения Маркуса – в тот период как раз формировался тренерский штаб, и бывший куратор клуба Ральф Рангник предложил место Компперу.
Марвин хорошо известен в Германии: пять лет отыграл в «Хоффенхайме» и три – в «РБ Лейпциг». Именно в двух немецких клубах он сблизился с Рангником. В 2020-м Комппер завершил карьеру в «Дуйсбурге» и сразу стал ассистентом главного тренера.
Изначально планировалось, что Марвин станет аналитиком, но в итоге Комппер работал непосредственно с командой. И на осеннем отрезке постоянно находился на скамейке запасных.
Руководство «Локо» не сообщило, будет ли искать нового главного тренера в ближайшее время. Также не было информации, покинут ли занимаемые должности остальные члены тренерского штаба.
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