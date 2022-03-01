В «Локо» вновь перемены: Гисдоль ушёл, кто будет вместо него?

В «Локомотиве» резкие перестановки. Маркус Гисдоль сообщил об уходе с должности главного тренера. Исполняющим обязанности назначен его ассистент Марвин Комппер. Именно он продолжит готовить команду к первому матчу в весенней части — с «Енисеем» в Кубке России.

Почему ушёл Гисдоль?

Генеральный директор «Локо» Томас Цорн не назвал причин, почему немец покинул Россию. Вот его комментарий для «Чемпионата»:

«Сегодня утром представитель Гисдоля проинформировал меня о решении Маркуса покинуть должность главного тренера «Локомотива». С клубом по этому решению Маркус лично не контактировал. Вместе с ним клуб покинул его помощник Луц Зибрехт.

Что касается всех остальных иностранных сотрудников и легионеров нашего клуба, обстановка спокойная и все готовятся к кубковому матчу в четверг. Единственный игрок, который очень переживает и с кем мы плотно обсуждаем ситуацию, это Пабло».

Сам Гисдоль в интервью Bild объяснил свой досрочный отъезд (базовая часть контракта тренера заканчивалась летом) происходящим на Украине.

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«Я не могу стоять на тренировочном поле в Москве, тренировать игроков и требовать от них профессионализма, когда в нескольких километрах от меня отдаются приказы, которые приносят огромные страдания целому народу. Это моё личное решение, и я абсолютно убеждён в нём», – заявил он газете Bild.

Маркус Гисдоль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто будет тренировать «Локо» весной?

Пока клуб назначил лишь исполняющего обязанности главного тренера. Им стал ассистент Гисдоля 36-летний Марвин Комппер. Он пришёл в «Локо» через две недели после назначения Маркуса – в тот период как раз формировался тренерский штаб, и бывший куратор клуба Ральф Рангник предложил место Компперу.

Марвин хорошо известен в Германии: пять лет отыграл в «Хоффенхайме» и три – в «РБ Лейпциг». Именно в двух немецких клубах он сблизился с Рангником. В 2020-м Комппер завершил карьеру в «Дуйсбурге» и сразу стал ассистентом главного тренера.

Изначально планировалось, что Марвин станет аналитиком, но в итоге Комппер работал непосредственно с командой. И на осеннем отрезке постоянно находился на скамейке запасных.

Руководство «Локо» не сообщило, будет ли искать нового главного тренера в ближайшее время. Также не было информации, покинут ли занимаемые должности остальные члены тренерского штаба.