Арбитр пожалел «Зенит»? Разбор судейства в первых играх 2022 года в РПЛ

Завершился 19-й тур РПЛ, состоявший из шести матчей. Игры «Ростов» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — «Локомотив» были перенесены. Разберём их с точки зрения судейства с постоянным экспертом «Чемпионата» Игорем Федотовым.

«Химки» — «Динамо» — 0:3

На 41-й минуте был удалён Дагерстоль. Левников сперва показал ему жёлтую, но потом вмешался VAR в лице Матюнина, предложив посмотреть эпизод с показом красной карточки. Соглашусь с Левниковым: первоначальное решение было правильным, контакт произошёл в районе голеностопа. Ошибка в том, что Левников поменял своё мнение, попросив доказательств у Матюнина.



На 52-й минуте вторую жёлтую карточку получил Евгеньев – всё правильно. Оба предупреждения предъявлены за грубую игру, Левников удалил футболиста «Динамо». На 66-й минуте Левников находился в хорошей позиции, но пропустил эпизод, где следовало показать прямую красную карточку игроку «Химок». Матюнин показал хорошие ракурсы, где было видно, что футболист попал в голень прямой ногой и открытыми шипами. Удаление Анвона справедливое. На 72-й минуте не была показана жёлтая Кухарчуку за грубую игру, несмотря на игру в мяч. Он должен был пытаться согнуть ноги, у Кухарчука же они были прямые. Левников продолжил игру. Оценка арбитра в этом матче – 7,3.

«Нижний Новгород» — «Урал» — 1:0

На матче работал Казарцев. Вроде бы без серьёзных ошибок, но всё долго и муторно, может, из-за того, что он долго не судил в РПЛ. На 49-й минуте арбитр пропустил наступ, потом, наверное, подсказал помощник, Казарцев дал нарушение, но без жёлтой карточки. На 77-й минуте атаковал игрок «Нижнего Новгорода», убегая один на один, футболист «Урала» завалил его: толчок, прихват. Казарцев находился далеко, пошёл вдоль линии ворот, что-то всем объяснял. Через какую-то паузу показал красную карточку Гогличидзе за лишение явной возможности забить гол. Либо Казарцеву VAR подсказал в ухо, либо кто-то из помощников. На 55-й минуте была показана вторая жёлтая карточка Колесниченко – всё правильно. Игрок «Урала» схватил за шею футболиста «Нижнего Новгорода». Оценка Казарцева – 8,2.

«Сочи» — «Арсенал» — 2:0

На матче работал Безбородов. На 10-й минуте произошло падение в штрафной площади «Арсенала»: Заика пытался ввести в заблуждение арбитра и выпросить 11-метровый удар. Безбородов наказал футболиста «Сочи» жёлтой карточкой за симуляцию – правильное решение. На 15-й минуте не была показана жёлтая карточка Прохину за грубую игру. Дальше на 69-й минуте было падение в штрафной площади «Сочи», Безбородов продолжил игру, но зачем-то полез VAR в лице Панина. Безбородов понял, что ничего там не было, возможно, было касание, но не то, за что могут назначить 11-метровый удар. Грубейшая ошибка VAR в лице Панина, Безбородов же принял верное решение – удар от ворот. На 76-й минуте арбитр самостоятельно назначил 11-метровый удар – всё правильно. Арбитр принял хорошее решение на 88-й минуте: был прострел в штрафную «Арсенала», никакой игры рукой там не было. Этот момент видел и помощник – они приняли верное решение. Оценка Безбородова – 8,4.

«Спартак» — ЦСКА — 0:2

На 37-й минуте ошибся Дмитрий Сафьян – первый помощник: для чего-то поднял положение «вне игры». Игрок «Спартака» принял мяч в штрафной, развернулся, убрал защитника и был готов бить по воротам. Срыв перспективной атаки налицо.

Также была методическая ошибка Мешкова: шла атака, арбитр поднял руку вверх, все посчитали, что было положение «вне игры», остановились. Эпизод закончился спорным мячом, так как он попал в Мешкова. Оценка арбитра за игру – 8,3.

«Ахмат» — «Уфа» — 2:1

Судил Сухой. На 9-й минуте арбитр неправильно показал жёлтую карточку Уткину. Было какое-то касание шеи пальцами Уткина – не понимаю таких жёлтых. На 29-й минуте была снова показана жёлтая карточка «ни о чём» Фищенко: выпрыгнул, сыграл головой, рука лежала на плече, может, предплечьем чуть касался щеки соперника, но куда его девать?



Сухой на 9-й и 29-й минутах видел карточки, а на 46-й, где как раз следовало назначить 11-метровый удар – продолжил игру. Попадания локтем по лицу, видимо, Сухой не видел. Вмешался Сиденков, позвал посмотреть эпизод, с помощью VAR арбитр меняет мнение – назначен 11-метровый в ворота «Уфы» и показана жёлтая Касинтуре.



Не соглашусь с решением показать жёлтую карточку Камилову на 55-й минуте. Ничего там не произошло, игрок «Ахмата» был сзади и сбил Камилова. Он, кстати, заменил Фищенко, которого поменяли с жёлтой. Есть ощущение, что просто центрального полузащитника сажали на карточки. Оценка арбитра – 7,6.

«Зенит» — «Рубин» — 3:2

На 9-й минуте не была показана жёлтая Сутормину: он применил руки, игрок «Рубина» пытался убежать в атаку, тогда как футболист «Зенита» развернул его, проявив неспортивное поведение. На 22-й минуте – непоказ жёлтой карточки Лисаковичу.



Самое интересное произошло на 31-й минуте – позор российского судейства. Кукуляк правильно разобрался в ситуации с Барриосом, показав жёлтую карточку. Игрок «Зенита» взял мяч и при всех запульнул его на трибуны, проявив неспортивное поведение. Футболисты «Рубина» пытались рассказать Кукуляку, что по большому счёту Барриос его опустил, надо что-то делать. Но арбитр всё проглотил. Вопрос: как они хотят, чтобы их уважали на футбольном поле, когда из тебя клоуна делают, а ты всё хаваешь.

Эпизод на 48-й минуте состоял из трёх частей, когда «Зенит» забивал гол, но почему-то пошли сложным путём, позвав Кукуляка посмотреть на положение «вне игры». Хотя арбитров не зовут, для этого есть второй помощник на VAR. До этого мяч попал в руку игроку «Зенита», которая находилась в естественном положении, но создала ситуацию для забитого гола – это и произошло. В этот момент Малком пытался сыграть в мяч, попав по руке Дюпина. Всё это упустили. Кукуляк и второй помощник не отреагировали, отреагировал VAR.



Мы уже говорили про Лисаковича, который должен был получить жёлтую карточку в первом тайме. Во втором тайме Кукуляк «зажевал» эпизод с накладкой со стороны Лисаковича. «Зенит» забил гол, и все забыли о том, что игроку «Рубина» надо было показать жёлтую карточку. На 54-й минуте Кукуляк разобрался с 11-метровым ударом – несложный эпизод. Мусаев на 78-й минуте завалил игрока «Зенита» и получил второе предупреждение. Оценка арбитра – 7,6.