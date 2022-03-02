Два шедевра «Зенита» с разницей в 10 лет. Сергеев повторил трюк главного тренера

Гол Ивана Сергеева в ворота «Рубина» – украшение 19-го тура РПЛ. Мало того, что нападающий «Зенита» забил победный мяч в компенсированное время, так ещё и сделал он это красиво. После подачи углового, выноса, подбора и второй передачи в штрафную Вендел прострелил вдоль ворот, а новичок петербургской команды сыграл на опережение и принял единственно верное решение в сложном эпизоде – пробил в касание пяткой по уходящему мячу. Этого никто не ожидал. Настоящий шедевр!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Любопытно, что сам Сергеев достаточно спокойно прокомментировал яркий дебютный гол за «Зенит».

«Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил, или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, но главное, что мы заработали три очка и выиграли этот матч», – сказал нападающий в интервью для пресс-службы сине-бело-голубых.

Между тем Сергеев фактически повторил трюк Сергея Семака. Тот забил похожий мяч 10 лет назад – 15 февраля 2012 года. Интересно, помнит ли сам Иван невероятный гол нынешнего главного тренера «Зенита»?

Переходный сезон-2011/2012 был предпоследним в карьере полузащитника Семака. И складывался он для 35-летнего на тот момент игрока непросто. Начало чемпионата Сергей пропустил из-за перелома плюсневой кости, полученного в матче за Суперкубок России с ЦСКА (1:0). Семак стал одним из героев игры с армейцами, отдав в эпизоде с победным мячом голевую передачу на Алексея Ионова. Но до финального свистка не доиграл – был заменён из-за повреждения. Через 2,5 месяца полузащитник вернулся на поле, однако ещё через пару месяцев случился рецидив травмы стопы. Во втором случае восстановление затянулось до середины октября 2011-го.

Семак поправился к третьему туру группового этапа Лиги чемпионов. Он пропустил гостевой матч с АПОЭЛом (1:2) и домашний — с «Порту» (3:1). Потом выходил на замену в двух встречах с «Шахтёром» (2:2 в Донецке и 1:0 в Санкт-Петербурге). С АПОЭЛом (0:0) на «Петровском» тоже не сыграл – остался на скамейке запасных. И только в последнем, решающем матче группового этапа на выезде с «Порту» (0:0) попал в основу и провёл на поле все 90 минут. Благодаря ничьей в Португалии «Зенит» финишировал на втором месте, завоевав путёвку в плей-офф ЛЧ.

Во второй части сезона команда Лучано Спаллетти доминировала в чемпионате России и обеспечила себе золотые медали за три тура до финиша. В Европе «Зенит» был близок к лучшему результату в своей истории: выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жребий подарил надежду на успех, так как сине-бело-голубым достался, как казалось, проходимый соперник – «Бенфика». Семак за счёт зимней подготовки вернул хорошую форму. Достаточно сказать, что четыре из пяти своих мячей в том чемпионате Сергей забил в марте и мае 2012-го – «Спартаку» (два), «Динамо» и «Рубину». Возрастной полузащитник смог отвоевать место в основе «Зенита». В том числе благодаря суперголу в ворота «Бенфики».

Сначала российская и португальская команды встретились в Санкт-Петербурге. В пользу гостей было отсутствие у зенитовцев игровой практики, в пользу хозяев – холодная погода. Старый «Петровский» не имел крыши, которая спасала бы футболистов и болельщиков от мороза.

В середине первого тайма лиссабонские «орлы» повели после гола Макси Перейры. «Зенит» быстро отыгрался усилиями Романа Широкова. Счёт 1:1 вполне устраивал «Бенфику», которая получала преимущество по правилу выездного гола. В сложный момент ситуацию на поле перевернул Семак, вышедший на замену в перерыве. На 71-й минуте сине-бело-голубым удалась классная атака. Александр Кержаков эффектным движением сохранил улетавший за лицевую мяч, Владимир Быстров переправил мяч к линии вратарской, а опытный полузащитник придумал неожиданный ход: находясь под опекой защитника португальцев, пробил пяткой.

Конечно, любое сравнение хромает. У Сергея Богдановича 10 лет назад был даже более сложный момент, чем у Сергеева в минувший понедельник. Мяч отскочил от земли и находился в воздухе, тем не менее Семак смог идеально попасть. Но что объединяет две зенитовские пятки, так это умение авторов голов выиграть позицию в чужой штрафной и принять быстрое, нетривиальное решение. Тут центрхав с форвардом стопроцентно совпали.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Зенита».

Впрочем, Семак в 2012-м высказался о своём голе ещё более скромно:

«Мяч летел высоко. Мне нужно было скоординироваться и попасть в створ. Рад, что всё получилось, но не обошлось и без доли везения. Я бы назвал этот мяч в какой-то степени даже случайным. Тот же Широков забил потрясающий гол. Спасибо Роману, что он оформил дубль и принёс нам победу в этом сложном матче».

Действительно, Семаку, в отличие от Сергеева, не повезло стать автором победного гола. На 87-й минуте Оскар Кардосо сравнял счёт, но уже через минуту Широков забил свой второй мяч и сделал счёт 3:2. Тем не менее в четвертьфинал ЛЧ «Зенит» всё же не попал: в Лиссабоне, где Семак отыграл 90 минут, «Бенфика» победила – 2:0.