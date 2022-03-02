Ребров из «Спартака» – ветеринар. Как учил латынь и не падал в обморок на операциях

Спартаковские болельщики уважают Реброва за преданность (10 лет в команде), первое за 16 лет чемпионство, а также за человеческие качества: Артём открыт к разговору даже после поражений, развивает собственный благотворительный фонд и остаётся на одной волне с фанатами.

Но в его биографии есть не только футбол. Звучит необычно, но Ребров – бывший ветеринар и какое-то время работал даже курьером.

Почему Ребров стал ветеринаром?

Во-первых, дедушка Реброва был ветеринаром.

Во-вторых, отец предложил Артёму на всякий случай получить нефутбольное образование. Потому что с детства у Реброва были проблемы со связками колена, и к 18 годам он перенёс операцию на передних «крестах». Когда не было понятно, продолжится ли футбольная карьера, Ребров пошёл учиться.

Со вступительными экзаменами помогал отец, особенно натаскивая его по химии – и, видимо, подготовил Артёма настолько, что в школе у него списывали даже отличники.

Артём Ребров Фото: instagram.com/rebrov32

«Отец сыграл в моей судьбе огромную роль своими точными подсказками, причём никогда мне ничего не навязывал», – позже вспоминал Ребров.

Учёба на ветеринара: латынь и препарирование животных

Ребров учился на первом курсе института прикладной биотехнологии в Москве на Волгоградском проспекте и в подробностях описывал тот район: что рядом стоял колбасный завод Микояна, а также заводы, где делали клей и перемалывали кости. «Воняет всё время жутко, особенно в жару, – вспоминал вратарь. – 15 минут пешком от метро – «ароматы» невообразимые. Голова кружилась».

Артём учился полноценно – пока не было определённости с продолжением футбольной карьеры. Знал все термины на латыни (которые сейчас уже не помнит), препарировал собак, лис и лягушек. На втором и третьем курсах – когда попал в «Динамо» – уже совмещал футбол и учёбу с трудом, а на четвёртом – «дружил с деканом».

У Реброва также есть история про практикум на четвёртом курсе, когда он не смог найти нужную вену на теле кролика, чтобы сделать ему укол.

Артём Ребров бывший вратарь «Спартака» «Профессор дал огромную иглу, а вводить её надо было в ухо, в тонкую вену, и у меня никак не получалось. Я кролику чуть ли не прокалываю ухо, а он сидит – ноль эмоций, накачанный успокоительными… Сказал: ставьте мне двойку, я лучше приду с конфетами».

Главное впечатление от учёбы – общение с людьми из другой жизненной сферы.

«Футболисты – интересный мир, – объяснял Ребров. – А там – другая компания, другой юмор. Интересно было переключаться: потренируешься, потом едешь в институт – совсем разные люди, разные эмоции. Это здорово развивало мировоззрение. До сих пор с ребятами оттуда общаемся, у нас сохранилась отличная компания».

Падал ли в обморок, препарируя животных?

Такой вопрос Реброву задала журналистка Мария Командная – на что вратарь ответил: «Я не из слабеньких, но воспоминания до сих пор, и к животным я хуже стал относиться».

Артём Ребров Фото: instagram.com/rebrov32

Есть в том интервью и другое любопытное место.

Командная: Если моей собаке понадобится помощь, смогу ли я тебе позвонить и ты мне подскажешь?

Ребров: Ты сможешь позвонить мне, и я дам тебе номер моего хорошего приятеля, который уже решит вопрос.

Ещё одна работа Реброва – курьер в фирме отца

В 2005 году Ребров перебрался в «Сатурн», где из-за проблем с коленями не смог закрепиться в основе и сыграл лишь в девяти матчах. И травмы не заканчивались: в матче за молодёжную сборную Артём дёрнул связку и даже задумывался о завершении карьеры.

Александр Кержаков и Артём Ребров Фото: РИА Новости

Позже в интервью он скажет, что разрыва связок тогда не было. Но восстановление всё равно заняло какое-то время, и Ребров в это время подрабатывал курьером у отца – в фирме, которая занималась строительством энергетических объектов.

Ребров говорил, что с папы можно брать пример: «Вышел из деревни, прошёл огромный путь и стал уважаемым в своей сфере человеком».

А так вратаря брали на работу.

Артём Ребров бывший вратарь «Спартака» «Пришёл к отцу в кабинет чуть ли не со слезами на глазах: «Папа, не могу больше». Он ответил: «Ты не кипятись. Давай сейчас паузу возьмём. Поработай у меня, посмотришь другую жизнь. И, может, поймёшь, что спорт – он немного лучше».

Несколько месяцев Ребров работал курьером: развозил документы, «был мальчиком на побегушках», позже начал составлять «какие-то» сметы. Друзья вратаря смеялись: «Ты, наверное, самый высокооплачиваемый курьер в Москве».

При этом Ребров говорил, что было тяжело. Не от самой работы, а из-за того, что занимался не своим делом. Однако именно оно убедило, насколько в его жизни важен футбол: «Спорт – благородное и интересное дело, и заниматься им, как выяснилось, увлекательнее, чем сидеть в офисе или развозить документы».

Тем более параллельно звонил гендиректор «Сатурна» Борис Жиганов и просил вернуться. В случае же неудачи в футболе – обещал найти Реброву должность в клубе. Спортивный директор Владимир Пильгуй тоже звонил. «Один звонок, второй, третий. И я чувствовал, что эти звонки – не для галочки», – рассказывал Ребров.

Артём Ребров бывший вратарь «Спартака» «И в какой-то момент отец сказал: «Ну что ты мучаешься? Сначала попробуй вернуться на поле. Если не получится – в спортивной структуре клуба». И сам я это понял. Потому что где футбол – и где энергетика? По крайней мере, в моём случае. Через два-три месяца понял, что у меня «едет крыша».

***

В офисе Реброву было скучно, а в футболе – свободно и интересно!

Всё же здорово, что вратарь в своё время справился с травмами и сконцентрировался на спорте.