Ребров из «Спартака» – ветеринар. Как учил латынь и не падал в обморок на операциях

Спартаковские болельщики уважают Реброва за преданность (10 лет в команде), первое за 16 лет чемпионство, а также за человеческие качества: Артём открыт к разговору даже после поражений, развивает собственный благотворительный фонд и остаётся на одной волне с фанатами.
Но в его биографии есть не только футбол. Звучит необычно, но Ребров – бывший ветеринар и какое-то время работал даже курьером.
Почему Ребров стал ветеринаром?
Во-первых, дедушка Реброва был ветеринаром.
Во-вторых, отец предложил Артёму на всякий случай получить нефутбольное образование. Потому что с детства у Реброва были проблемы со связками колена, и к 18 годам он перенёс операцию на передних «крестах». Когда не было понятно, продолжится ли футбольная карьера, Ребров пошёл учиться.
Со вступительными экзаменами помогал отец, особенно натаскивая его по химии – и, видимо, подготовил Артёма настолько, что в школе у него списывали даже отличники.
Артём Ребров
Фото: instagram.com/rebrov32
«Отец сыграл в моей судьбе огромную роль своими точными подсказками, причём никогда мне ничего не навязывал», – позже вспоминал Ребров.
Учёба на ветеринара: латынь и препарирование животных
Ребров учился на первом курсе института прикладной биотехнологии в Москве на Волгоградском проспекте и в подробностях описывал тот район: что рядом стоял колбасный завод Микояна, а также заводы, где делали клей и перемалывали кости. «Воняет всё время жутко, особенно в жару, – вспоминал вратарь. – 15 минут пешком от метро – «ароматы» невообразимые. Голова кружилась».
Артём учился полноценно – пока не было определённости с продолжением футбольной карьеры. Знал все термины на латыни (которые сейчас уже не помнит), препарировал собак, лис и лягушек. На втором и третьем курсах – когда попал в «Динамо» – уже совмещал футбол и учёбу с трудом, а на четвёртом – «дружил с деканом».
У Реброва также есть история про практикум на четвёртом курсе, когда он не смог найти нужную вену на теле кролика, чтобы сделать ему укол.
«Профессор дал огромную иглу, а вводить её надо было в ухо, в тонкую вену, и у меня никак не получалось. Я кролику чуть ли не прокалываю ухо, а он сидит – ноль эмоций, накачанный успокоительными… Сказал: ставьте мне двойку, я лучше приду с конфетами».
Главное впечатление от учёбы – общение с людьми из другой жизненной сферы.
«Футболисты – интересный мир, – объяснял Ребров. – А там – другая компания, другой юмор. Интересно было переключаться: потренируешься, потом едешь в институт – совсем разные люди, разные эмоции. Это здорово развивало мировоззрение. До сих пор с ребятами оттуда общаемся, у нас сохранилась отличная компания».
Падал ли в обморок, препарируя животных?
Такой вопрос Реброву задала журналистка Мария Командная – на что вратарь ответил: «Я не из слабеньких, но воспоминания до сих пор, и к животным я хуже стал относиться».
Артём Ребров
Фото: instagram.com/rebrov32
Есть в том интервью и другое любопытное место.
Командная: Если моей собаке понадобится помощь, смогу ли я тебе позвонить и ты мне подскажешь?
Ребров: Ты сможешь позвонить мне, и я дам тебе номер моего хорошего приятеля, который уже решит вопрос.
Ещё одна работа Реброва – курьер в фирме отца
В 2005 году Ребров перебрался в «Сатурн», где из-за проблем с коленями не смог закрепиться в основе и сыграл лишь в девяти матчах. И травмы не заканчивались: в матче за молодёжную сборную Артём дёрнул связку и даже задумывался о завершении карьеры.
Александр Кержаков и Артём Ребров
Фото: РИА Новости
Позже в интервью он скажет, что разрыва связок тогда не было. Но восстановление всё равно заняло какое-то время, и Ребров в это время подрабатывал курьером у отца – в фирме, которая занималась строительством энергетических объектов.
Ребров говорил, что с папы можно брать пример: «Вышел из деревни, прошёл огромный путь и стал уважаемым в своей сфере человеком».
А так вратаря брали на работу.
«Пришёл к отцу в кабинет чуть ли не со слезами на глазах: «Папа, не могу больше». Он ответил: «Ты не кипятись. Давай сейчас паузу возьмём. Поработай у меня, посмотришь другую жизнь. И, может, поймёшь, что спорт – он немного лучше».
Несколько месяцев Ребров работал курьером: развозил документы, «был мальчиком на побегушках», позже начал составлять «какие-то» сметы. Друзья вратаря смеялись: «Ты, наверное, самый высокооплачиваемый курьер в Москве».
При этом Ребров говорил, что было тяжело. Не от самой работы, а из-за того, что занимался не своим делом. Однако именно оно убедило, насколько в его жизни важен футбол: «Спорт – благородное и интересное дело, и заниматься им, как выяснилось, увлекательнее, чем сидеть в офисе или развозить документы».
Тем более параллельно звонил гендиректор «Сатурна» Борис Жиганов и просил вернуться. В случае же неудачи в футболе – обещал найти Реброву должность в клубе. Спортивный директор Владимир Пильгуй тоже звонил. «Один звонок, второй, третий. И я чувствовал, что эти звонки – не для галочки», – рассказывал Ребров.
«И в какой-то момент отец сказал: «Ну что ты мучаешься? Сначала попробуй вернуться на поле. Если не получится – в спортивной структуре клуба». И сам я это понял. Потому что где футбол – и где энергетика? По крайней мере, в моём случае. Через два-три месяца понял, что у меня «едет крыша».
***
В офисе Реброву было скучно, а в футболе – свободно и интересно!
Всё же здорово, что вратарь в своё время справился с травмами и сконцентрировался на спорте.
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