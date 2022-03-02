Как не надо бежать из РПЛ? Гисдоль показал своим примером

Какие две разные истории: Сандро Шварц публично признаётся, что ему сложно наблюдать за происходящим, но он не бросит «Динамо». Мнение едино: мужчина не струсил и не подвёл команду, которая в него верит. Другая история – от Маркуса Гисдоля. Соотечественник Шварца, оба работали в Германии, разница лишь в возрасте. Месяц сложных сборов, амбициозные цели на весну, полное обновление атаки под запросы главного тренера. И какой итог?

Маркус моментально собрал чемоданы и улетел. Руководство узнало об этом от его агента. Никаких прямых контактов с людьми, которые пять месяцев платили ему зарплату. Полный игнор футболистов, персонала. Говорят, что парни собрались на утреннее теоретическое занятие. Ждали главного тренера. Но вместо этого дождались только информации от руководства: Гисдоль улетел. Теперь с вами будет работать другой тренер.

Маркус тут же оправдался. Но не в командном чате, а в комментарии для Bild. Говорил про свои принципы и о том, что не может работать в такой обстановке. Никаких вопросов. Но что мешало ему поступить честно по отношению к работодателю и команде? Да хотя бы позвонить и предупредить. Вряд ли бы кто-то его осудил. Но немец этого не сделал. Впрочем, мало кто удивился такому поступку. Кажется, он никогда и не скрывал, что для него работа в России – что-то вроде дружеской ссылки от Рангника. А ещё возможность прилично заработать. Такое впечатление сложилось изначально, а теперь только подтвердилось.

Особенно смешно было читать, что Гисдоля якобы вынудили. Давление семьи, федерации и всех остальных. Любопытно, как тогда с этим давлением справились другие немцы – ассистент Маркуса Марвин Комппер, который теперь тренирует «Локо»? Или Сандро Шварц? Вряд ли в качестве цели выбрали одного конкретного тренера. И устроили ему буллинг. Всем понятно: Гисдоль просто сбежал. И в последнюю очередь думал о контракте, команде, которая ему так или иначе верила, и всех остальных.

Понимаю украинцев, которые расторгают соглашения и едут из страны. Европейцев, которые переживают и наверняка также думают о смене клубов. Но важно даже в непростое время оставаться людьми. И уважать тех, кто рядом.

Никто не осудит тренеров и игроков-легионеров за честность. Если они откровенно скажут, что не могут больше играть в России. Мрачные прогнозы на будущее не добавляют им карьерных перспектив и желания оставаться в чужой стране. Однако если они просто сбегут, улетев на первом самолёте, то будут выглядеть нелепо.

До конца РПЛ у многих осталось всего 10 матчей. Знаю, что клубы уже переговорили с иностранцами и попросили их доиграть до лета. Почти все нашли понимание. Ведь игра в футбол и происходящее в соседней стране – слишком далёкие друг от друга вещи. И точно лучше заниматься игрой. И вести себя достойно.