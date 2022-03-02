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«Сочи» — ЦСКА — 1:2, обзор матча, Кубок России, 2 марта 2022 года, дубль Игоря Дивеева

Дивеев забил дважды. Такое с защитником ЦСКА впервые
Павел Прохоров
«Сочи» – ЦСКА – 1:2, обзор матча
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Ассистентский дубль в активе Юсуфа Языджи.

Игорь Дивеев – игрок матча «Сочи» – ЦСКА. 22-летний защитник оформил дубль с передач Юсуфа Языджи и вывел столичный клуб в четвертьфинал Кубка России. Что характерно, оба гола армеец забил головой.

Кубок России. 1/8 финала
02 марта 2022, среда. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Нобоа – 41'   1:1 Дивеев – 60'   1:2 Дивеев – 87'

«Сочи» начал встречу с небольшим преимуществом, которое воплотилось в гол. На 41-й минуте Кристиан Нобоа, приняв мяч на краю штрафной, нанёс идеальный удар в левый угол ворот – 1:0. ЦСКА свой момент у чужих ворот нашёл во втором тайме: на 60-й минуте Игорь Дивеев выпрыгнул выше всех в штрафной и ударом головой отправил мяч в сетку из непростой позиции — 1:1.

Несмотря на перевес гостей во втором тайме, матч шёл к серии пенальти, но за три минуты до конца основного времени Дивеев и Языджи повторили гол, но уже с углового удара – мяч влетел под самую перекладину — 1:2.

Для Дивеева это третий и четвёртый голы со «второго этажа». В этом сезоне защитник забил головой «Арсеналу», а в сезоне-2019/2020 поразил ворота «Лудогорца» в Лиге Европы. Помимо этого, Игорь забивал «Спартаку», «Динамо» и «Сочи». А Языджи в очередной раз продемонстрировал, что левой ногой может не только забивать, но и удобно ассистировать партнёрам.

Джикия и Дивеев стали основными защитниками сборной России. Как так получилось? Джикия и Дивеев стали основными защитниками сборной России. Как так получилось?

Благодаря победе ЦСКА вслед за «Динамо» и «Аланией» вышел в восьмёрку лучших команд текущего розыгрыша Кубка России.

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