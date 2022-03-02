Дивеев забил дважды. Такое с защитником ЦСКА впервые

Игорь Дивеев – игрок матча «Сочи» – ЦСКА. 22-летний защитник оформил дубль с передач Юсуфа Языджи и вывел столичный клуб в четвертьфинал Кубка России. Что характерно, оба гола армеец забил головой.

«Сочи» начал встречу с небольшим преимуществом, которое воплотилось в гол. На 41-й минуте Кристиан Нобоа, приняв мяч на краю штрафной, нанёс идеальный удар в левый угол ворот – 1:0. ЦСКА свой момент у чужих ворот нашёл во втором тайме: на 60-й минуте Игорь Дивеев выпрыгнул выше всех в штрафной и ударом головой отправил мяч в сетку из непростой позиции — 1:1.

Несмотря на перевес гостей во втором тайме, матч шёл к серии пенальти, но за три минуты до конца основного времени Дивеев и Языджи повторили гол, но уже с углового удара – мяч влетел под самую перекладину — 1:2.

Для Дивеева это третий и четвёртый голы со «второго этажа». В этом сезоне защитник забил головой «Арсеналу», а в сезоне-2019/2020 поразил ворота «Лудогорца» в Лиге Европы. Помимо этого, Игорь забивал «Спартаку», «Динамо» и «Сочи». А Языджи в очередной раз продемонстрировал, что левой ногой может не только забивать, но и удобно ассистировать партнёрам.

Благодаря победе ЦСКА вслед за «Динамо» и «Аланией» вышел в восьмёрку лучших команд текущего розыгрыша Кубка России.