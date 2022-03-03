Мусаев может повторно возглавить «Краснодар». А где он был последний год?

Мурад Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» в апреле 2021 года. После болезненного поражения от «Ахмата» (0:5) специалист подал в отставку, которую руководство клуба приняло. Спустя несколько месяцев он вернулся к тренерской деятельности, но теперь за рубежом.

Как тренер уходил из «Краснодара»

По словам Мусаева, владелец «быков» Сергей Галицкий не хотел принимать заявление тренера об уходе.

«Самый тяжёлый разговор с Галицким был, когда я уходил. Он не хотел, чтобы я уходил. Прямо настаивал: «Нет, ты не должен уходить. Мы все комплектовали эту команду и вместе за всё отвечаем. Будет неправильно, если ты один сейчас уйдёшь». Я сказал: «У этой команды уже закончился срок жизни, и нужно многое менять. Не могу терпеть одно поражение за другим. Поэтому принимаю это решение». Он всё равно настаивал-настаивал, но мне это было неприятно. Хотя «неприятно» — неправильное слово. Было тяжело. Легче было сказать «спасибо» и уйти. Мы долго потом разговаривали. Он до последнего меня переубеждал», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Мусаев возглавил «Краснодар» в 2018 году. Именно тогда Галицкий произнёс свою знаменитую фразу об иностранцах.

«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники. На таких ребятах, как Мусаев, будет строиться клуб», — говорил владелец «Краснодара».

Впоследствии «Краснодар» возглавил немецкий тренер Даниэль Фарке, а Мусаев отправился в Азербайджан. При этом сообщалось, что россиянин может остаться в системе «быков», однако он отказался от предложения возглавить вторую команду «Краснодара».

Каких результатов Мусаев добился в новом клубе

В конце октября Мусаев заключил контракт на два года с клубом «Сабах» из чемпионата Азербайджана. Тренер сообщил, что ему импонирует путь, выбранный руководством команды. Организация работы академии, акцент на атакующий футбол, будущее строительство базы и стадиона — все эти факторы повлияли на решение Мусаева. На тот момент турнирное положение команды было, мягко говоря, не впечатляющим. «Сабах» располагался на последней строчке, но после прихода Мусаева заметно улучшил ситуацию.

«Мы всегда хотели, чтобы «Сабах» играл в привлекательный, атакующий футбол. Чтобы появилась идентификация стиля игры, основной команды, а в будущем и младших возрастов. При этом чтобы молодёжь развивалась и получала шанс проявить себя. Вот частично критерии, по которым мы искали тренера. Мурад Мусаев полностью подходил под наш профиль, плюс его опыт работы в большом клубе, в стране с лимитом легионеров, его достижения. Ну и конечно, персональные качества», — говорил в середине января президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов.

В первых трёх матчах под руководством россиянина клуб набрал семь очков, после чего потерпел сокрушительное поражение от «Карабаха» (1:5). Затем «Сабах» дважды громил «Сабаил» и «Габалу» (оба раза — по 3:0), однако во второй половине февраля столкнулся с проблемами. Три поражения (включая кубковый матч с «Нефтчи»), всего один забитый мяч — крайне печальная статистика. Сейчас команда Мусаева занимает пятое место в лиге из восьми клубов, а отставание от зоны еврокубков составляет 11 очков. Впрочем, по словам президента «Сабаха», задачу по попаданию в Европу перед тренером никто и не ставил.

Клуб из Баку (домашние матчи проводит в посёлке Масазыр) очень молод — его основали в 2017 году. В высшем дивизионе азербайджанского футбола появился в сезоне-2018/19 и ни разу не поднимался выше пятой строчки в таблице.

Тренер хотел реализовать трансфер Вагнера

В прошлом месяцев Мусаев признался, что хотел видеть в своей команде нападающего Вагнера Лава. Бразилец оказался на рынке свободных агентов после истечения контракта с «Кайратом». Несмотря на очередную порцию слухов о возможном возвращении в ЦСКА, ветеран отправился в «Мидтьюлланн». 37-летний форвард уже провёл два матча в чемпионате Дании и забил один мяч.

Скандальный матч с «Нефтчи» в Кубке

В Кубке Азербайджана команда Мусаева завершила выступление на стадии четвертьфинала. Первый матч с «Нефтчи» «Сабах» свёл вничью — 1:1, а ответный проиграл — 1:3. В концовке встречи на поле вспыхнула потасовка, которая вылилась в два прямых удаления игроков Мусаева. После матча обозреватели и болельщики выражали недовольство непоследовательностью действий судей. Кстати, сам Мусаев также завершил матч досрочно, увидев перед собой красную карточку. Российский тренер чересчур эмоционально реагировал на решения арбитров, а затем позволил себе саркастические аплодисменты. Впоследствии дисциплинарный комитет оштрафовал «Сабах» за разнообразные нарушения на 23 200 манатов (примерно 1,5 млн рублей). Действия Мусаева оценили штрафом в 800 манатов (примерно 50 тыс. рублей) и дисквалификацией на один матч за прямое удаление и выход за пределы технической зоны.

Что говорят о российском тренере в Азербайджане

«Лично с Мурадом Олеговичем мы знакомы не были. Но, конечно же, я знал его как тренера «Краснодара». С его приходом изменилось всё Требования, тренировки, схема и позиции некоторых игроков. У нас была ужасная серия из поражений. Но с приходом Мурада Олеговича команда начала показывать хороший футбол и зарабатывать очки», — отметил вингер «Сабаха» Ильдар Алекперов.

«Мурад Мусаев — настоящий профессионал. Стиль игры, который он внедряет в команду, полностью нам подходит. Я рад работать с ним. Верю, что под руководством Мусаева мы добьёмся хороших результатов», — подчеркнул полузащитник клуба Эльвин Джамалов.

«Это очень опытный тренер, работавший на высоком уровне. Выступал и в еврокубках. Он нам очень поможет», — сказал испанский легионер «Сабаха» Хуан Камара.

«Мурад Мусаев — опытный тренер, работал в такой команде, как «Краснодар». При нём мы стали играть более динамично. Мусаев — наш главный тренер, мы все уважаем его решения. Он доверяет не только мне, но и всем футболистам», — отметил полузащитник «Сабаха» Шакир Сеидов.

«Мусаев мне импонирует. Помимо того, что появился результат, его работа внушает доверие. Видно, что активно внедряет свой стиль игры, делает часто замены и постоянно в игре», — заявил бывший футболист сборной Азербайджана Заур Рамазанов.

Вернётся ли Мусаев в «Краснодар»?

2 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Фарке, под руководством которого команда не провела ни одного официального матча. Визит немецкого специалиста в Россию оказался краткосрочным — он провёл здесь всего полтора месяца. По информации «Чемпионата», сейчас «быки» экстренно ищут нового главного тренера, и Мусаев входит в число кандидатов. На днях российский специалист покинул Баку. Не исключено, что в ближайшее время мы снова увидим Мусаева в роли тренера клуба РПЛ. Ближайший матч в чемпионате России «быки» проведут 7 марта с «Уралом».