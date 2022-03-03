Абрамович отказался от кучи денег. Как это понимать?

Роман Абрамович – странная личность. В чём-то даже загадочная. Много обсуждалось, за счёт чего этот человек разбогател. Что-то мы знаем точно, о чём-то догадываемся (ну или заблуждаемся). В чём можно быть уверенным, так это в том, что он не похож на типичного миллиардера.

Чтобы понять человека, люди обращают внимание на его слова и поступки. Абрамович фактически исключил первое. За всё время в «Челси» он практически не давал интервью. Бывало, что ответил на пару вопросов о важности женской команды «Челси», глобально – тишина. Такое молчание можно считать устаревшим подходом. Выглядит так, что остаются темы, на которые он не хотел бы говорить. Свои тараканы, которые могут быть связаны с первым абзацем этой статьи. Тайны, которые он решил хранить в себе. И, в отличие от Оксимирона (простите за сравнение), уже вряд ли ими поделится.



Судить о человеке по поступкам считается более разумным, но тут свои сложности. Тяжело верить в благотворительные жесты богатых людей. Ты никогда не знаешь, что делается искренне, а что – для создания позитивного имиджа или вообще от безвыходности. Более показательными могут быть наблюдения людей, которые когда-то оказывались рядом.



И тут многие люди, не связанные между собой, говорят, что Абрамовича запомнили тихим и даже робким. На этот счёт есть много историй. И от футболистов «Челси», с которыми владелец клуба мог просто играть в настольный теннис. И от людей из мира футбола вроде Германа Ткаченко, который был как минимум свидетелем приобретения «Челси». И от ещё одного человека, которого я не имею права называть.



А ещё сюда вполне вписывается одежда Абрамовича. Джинсы с обвисшими коленками максимально выбивались из образа миллиардера. Можно было подумать, что на тренировку «Челси» забрёл бездомный. Понятно, речь про 2000-е годы, и со временем гардероб стал более солидным.

Что было солидным у Абрамовича всегда, так это трансферы. По сути, он научил лигу тратить деньги. Сейчас мы часто говорим о шейхах, американских магнатах и остальных. Весь этот тренд сформировался на фоне «Челси».

Когда Абрамович только купил клуб за £ 140 млн (смешно звучит сейчас), реакция британской общественности была настороженной. Говорили, что со зловещим бизнесменом придут тёмные времена. Получилось наоборот. Запредельный уровень амбиций. Тренеров стали увольнять, когда это казалось преждевременным. Речь и о Раньери, и о Моуринью, и о Анчелотти. Однако в целом подход работал – трофеи приходили один за другим.

Последний год получился особенно сильным. Клуб начал полноценно зарабатывать на футболистах, которые сформировались в «Челси». Продажи последнего лета: Зума (€ 35 млн), Томори (€ 28,8 млн), Абрахам (€ 40 млн). Последние двое – воспитанники «Челси». Достойным получился год и в плане титулов. Команда выиграла ЛЧ, Суперкубок и клубный чемпионат мира. Формально сегодня «Челси» – сильнейший клуб планеты. Это единственный титул, которого не хватало, чтобы собрать пазл (да простит меня Кубок РЖД). В каком-то смысле символично, что Абрамовичу пришлось уйти именно сейчас.



Ну и отдельно про финальный жест. Абрамович простил клубу долг в размере € 1,82 млрд. А ещё заявил, что всю прибыль от продажи клуба пойдут в помощь пострадавшим на Украине. Это мощное заявление сразу с нескольких точек зрения. В том числе в плане взаимоотношений с руководством России, надо полагать.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недавно выдал мощный посыл: «В гробу карманов нет». Речь шла о том, что если ты заработал в обществе, то должен ему и возвращать. То, что произошло сейчас с Абрамовичем – это без преувеличений история. Та самая, которую через много лет, возможно, будут изучать в школах.