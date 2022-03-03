Мрачное будущее, которое скоро может стать реальностью. Кто из топ-клубов к нему готов?

Как будут выглядеть топ-клубы РПЛ без легионеров и кто пострадает сильнее всех. Разбор

На глазах происходит неизбежное: иностранные тренеры и игроки начинают разбегаться из РПЛ. С каждым днём новостей наверняка будет всё больше, и вряд ли этот процесс возможно остановить.

В этом материале мы нарисуем наиболее мрачную картину: поразмышляем, как будут выглядеть клубы совсем без легионеров. В реальности часть из них сохранить наверняка удастся – всё-таки далеко не все ставят вопрос категорично и по крайней мере в первое время готовы ждать развития ситуации в мире. Также наверняка РПЛ постарается организовать окно для внутренних переходов, иначе клубы попросту растеряют всю глубину.

Но предположим, что уедут вообще все. А останутся только россияне и игроки из стран ЕАЭС. И заменить их пока будет можно только за счёт внутриклубных ресурсов.

«Зенит»

Ещё один важный нюанс: составы мы будем рисовать в схемах, которые команды использовали в последнее время. Хотя предельно понятно, что в изменившихся реалиях тренеры будут вынуждены перестраиваться и адаптировать модель под имеющиеся кадровые ресурсы.

«Зенит» лишится бразильцев, которые определяют игру команды: Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса в первую очередь. Команда сильно просядет в комбинационной составляющей, станет более прямолинейной. И по ощущением растеряет процентов 50 от своей номинальной мощи. Кроме того, без Барриоса станет гораздо меньше баланса.

Полагаю, такой «Зенит» уже не стал бы главным претендентом на чемпионство.

«Спартак»

Красно-белые потеряют Жиго (хотя это в любом случае случилось бы летом) и Айртона в обороне. Классен вместо бразильца — ощутимое падение качества. А вот сильно ли они просядут в атакующей линии – вопрос дискуссионный. Бакаев, Соболев и Игнатов в лучшем матче могут сыграть не менее круто, чем Ларссон, Николссон и Промес. Справа вместо Мозеса будет играть Хлусевич, у которого высокий потенциал развития на этой позиции, он даже более выносливый и надёжный в оборонительной фазе.

В опорной зоне с количественной точки зрения всё тоже неплохо: Зобнин, Умяров, Пруцев, плюс молодой Денисов.

Поэтому потери неприятные, но, в отличие от «Зенита», не кажутся критическими.

ЦСКА

У ЦСКА, во-первых, попросту не останется номинальных центральных защитников для игры по схеме 3-Х-Х, поскольку выпадут сразу же Магнуссон, Бийол и Фукс. Единственный возможный вариант – размещение Щенникова в роли левого центрального (такой вариант пробовался на сборах).

Во-вторых, команда растеряет всю созидательную мощь. Клуб только-только сделал сильные трансферы творческих футболистов (Карраскаль, Языджи, Медина), а без легионеров средняя линия опять станет простоватой и скучной.

Поэтому ЦСКА также пострадает очень сильно и откатится на несколько лет назад.

«Краснодар»

Понятно, что у «Краснодара» есть интересный резерв из воспитанников, но всё же равноценно заменить иностранцев будет невозможно. Разрушится центр обороны, где основными были Алонсо и Кайо (и они реально неплохо защищались при высокой линии, Сорокину такой стиль противопоказан), выпадут ключевые игроки и из других линий – Крыховяк из опорной зоны, Классен, Ботхейм и Кабелла из атаки.

Состав «Краснодара» станет самым обыкновенным.

«Локомотив»

Главные потери затронут атаку. На предсезонке «Локомотив» выстраивал игру вокруг пары форвардов Кухта – Изидор, других готовых нападающих в команде попросту нет. Придётся искать компромиссные варианты а-ля перевод наверх Жемалетдинова.

А средняя линия, кстати, теоретически может существовать и без иностранцев. В зимних предсезонных матчах команда пару раз играла именно в таком сочетании, как на картинке снизу.

«Динамо»

Бело-голубые потеряют качество в центральной оси: осенью основной была пара защитников Ордец – Бальбуэна (сейчас явного левого центрального защитника вообще нет), а Моро оставался единственным профильным нижним опорником. Вместо него придётся либо наигрывать молодого Кутицкого, либо сдвигать вниз Фомина (но и это не самый оптимальный вариант).

Также сильнейший удар по игровой структуре – отсутствие Шиманьского, играющего ключевую роль и при прессинге, и в переходах, и в позиционных атаках. Впрочем, другие атакующие ресурсы сохранятся. И «Динамо» пострадает не так сильно, как тот же «Зенит».