Как будут выглядеть топ-клубы РПЛ без легионеров и кто пострадает сильнее всех. Разбор

На глазах происходит неизбежное: иностранные тренеры и игроки начинают разбегаться из РПЛ. С каждым днём новостей наверняка будет всё больше, и вряд ли этот процесс возможно остановить.
В этом материале мы нарисуем наиболее мрачную картину: поразмышляем, как будут выглядеть клубы совсем без легионеров. В реальности часть из них сохранить наверняка удастся – всё-таки далеко не все ставят вопрос категорично и по крайней мере в первое время готовы ждать развития ситуации в мире. Также наверняка РПЛ постарается организовать окно для внутренних переходов, иначе клубы попросту растеряют всю глубину.
Но предположим, что уедут вообще все. А останутся только россияне и игроки из стран ЕАЭС. И заменить их пока будет можно только за счёт внутриклубных ресурсов.
«Зенит»
Ещё один важный нюанс: составы мы будем рисовать в схемах, которые команды использовали в последнее время. Хотя предельно понятно, что в изменившихся реалиях тренеры будут вынуждены перестраиваться и адаптировать модель под имеющиеся кадровые ресурсы.
«Зенит» лишится бразильцев, которые определяют игру команды: Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса в первую очередь. Команда сильно просядет в комбинационной составляющей, станет более прямолинейной. И по ощущением растеряет процентов 50 от своей номинальной мощи. Кроме того, без Барриоса станет гораздо меньше баланса.
Полагаю, такой «Зенит» уже не стал бы главным претендентом на чемпионство.
«Спартак»
Красно-белые потеряют Жиго (хотя это в любом случае случилось бы летом) и Айртона в обороне. Классен вместо бразильца — ощутимое падение качества. А вот сильно ли они просядут в атакующей линии – вопрос дискуссионный. Бакаев, Соболев и Игнатов в лучшем матче могут сыграть не менее круто, чем Ларссон, Николссон и Промес. Справа вместо Мозеса будет играть Хлусевич, у которого высокий потенциал развития на этой позиции, он даже более выносливый и надёжный в оборонительной фазе.
В опорной зоне с количественной точки зрения всё тоже неплохо: Зобнин, Умяров, Пруцев, плюс молодой Денисов.
Поэтому потери неприятные, но, в отличие от «Зенита», не кажутся критическими.
ЦСКА
У ЦСКА, во-первых, попросту не останется номинальных центральных защитников для игры по схеме 3-Х-Х, поскольку выпадут сразу же Магнуссон, Бийол и Фукс. Единственный возможный вариант – размещение Щенникова в роли левого центрального (такой вариант пробовался на сборах).
Во-вторых, команда растеряет всю созидательную мощь. Клуб только-только сделал сильные трансферы творческих футболистов (Карраскаль, Языджи, Медина), а без легионеров средняя линия опять станет простоватой и скучной.
Поэтому ЦСКА также пострадает очень сильно и откатится на несколько лет назад.
«Краснодар»
Понятно, что у «Краснодара» есть интересный резерв из воспитанников, но всё же равноценно заменить иностранцев будет невозможно. Разрушится центр обороны, где основными были Алонсо и Кайо (и они реально неплохо защищались при высокой линии, Сорокину такой стиль противопоказан), выпадут ключевые игроки и из других линий – Крыховяк из опорной зоны, Классен, Ботхейм и Кабелла из атаки.
Состав «Краснодара» станет самым обыкновенным.
«Локомотив»
Главные потери затронут атаку. На предсезонке «Локомотив» выстраивал игру вокруг пары форвардов Кухта – Изидор, других готовых нападающих в команде попросту нет. Придётся искать компромиссные варианты а-ля перевод наверх Жемалетдинова.
А средняя линия, кстати, теоретически может существовать и без иностранцев. В зимних предсезонных матчах команда пару раз играла именно в таком сочетании, как на картинке снизу.
«Динамо»
Бело-голубые потеряют качество в центральной оси: осенью основной была пара защитников Ордец – Бальбуэна (сейчас явного левого центрального защитника вообще нет), а Моро оставался единственным профильным нижним опорником. Вместо него придётся либо наигрывать молодого Кутицкого, либо сдвигать вниз Фомина (но и это не самый оптимальный вариант).
Также сильнейший удар по игровой структуре – отсутствие Шиманьского, играющего ключевую роль и при прессинге, и в переходах, и в позиционных атаках. Впрочем, другие атакующие ресурсы сохранятся. И «Динамо» пострадает не так сильно, как тот же «Зенит».
- 3 марта 2022
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