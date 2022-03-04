0 минут за 10 матчей. Кажется, русский испанец Черышев окончательно разочаровал «Валенсию»

В середине ноября испанское издание COPE сообщило, что Денис Черышев покинет «Валенсию» ближайшим летом. Согласно информации коллег, клуб не рассматривает вариант продления контракта с россиянином из-за высокой травматичности. «В «Валенсии» Черышев получил травмы всех видов, которые не позволили ему сыграть больше чем в 41% матчей. Его будущее — вдали от «Местальи», — сообщил источник. К 11 ноября россиянин провёл пять игр за клуб во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами. В последние четыре месяца игровое время Черышева сократилось до минимума. Очень похоже на то, что валенсийский этап карьеры Дениса подошёл к концу. А возможно, и испанский тоже.

Как играет Черышев в Испании?

После четырёх стартовых туров Ла Лиги Черышев угодил в лазарет: получил травму в матче с «Осасуной» и пропустил четыре игры за месяц. После возвращения полузащитника хватило всего на 15 минут матча с «Барселоной». После этого Черышев четыре матча подряд не попадал в заявку.

Фото: Pedro Salado/Getty Images

С 19 сентября по 1 декабря 31-летний полузащитник появлялся на поле дважды: к матчу с «Барселоной» добавились восемь минут против «Райо Вальекано». Казалось, что в декабре Черышев начал набирать форму, но это было иллюзией. За пять матчей Денис не совершил ни одного результативного действия, не забив пенальти в Кубке Испании, а его оценка колебалась между 6,2 и 6,4.

Перед стартом сезона Денис рассчитывал остаться в Испании. Как говорил футболист, пока есть шанс играть в Европе – нужно его использовать. В начале 2022 года он сыграл 24 минуты с «Реалом» и забил «Картахене» в Кубке Испании. Для него это был первый гол почти за два года – с февраля 2020-го. Последние 10 матчей Черышев в лучшем случае сидит в запасе. В худшем — даже не попадает в заявку на матч.

Что пошло не так у Черышева в Испании?

О причинах своей травматичности футболист рассказывал летом «Чемпионату». «Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим, и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», – объяснял Черышев.

С момента прихода в «Валенсию» полузащитник пропускает 10 и больше матчей из-за травм каждый сезон. С октября 2018 года Черышев находился в лазарете 305 дней (каждый четвёртый день). Неудивительно, что «Валенсия» не горит желанием продолжать с ним сотрудничество.

Когда Дениса спрашивали о возможном переходе в «Спартак» или ЦСКА, он называл слухи «бредом» и «неправдой». Но полностью исключать его возвращение в Россию тоже, наверное, не стоит — если в Испании совсем не будет вариантов.