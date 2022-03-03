«Зенит» выиграл крупнее «Спартака» в Кубке России. Юри Алберто забил удивительный гол

Почти день в день, 26 лет назад (2 марта 1996 года), «Зенит» провёл свой первый матч после возвращения в элиту. Тогда петербургская команда играла как раз против «КАМАЗа» и победила со счётом 2:1. В том сезоне это были примерно равные по уровню соперники: гости из Набережных Челнов не увезли ничью из Санкт-Петербурга только из-за того, что не забили пенальти. Теперь же на «Газпром Арене» встречались команды с разных планет. Хозяева выиграли не напрягаясь.

Сергей Семак, разумеется, пошёл на ротацию состава в кубковом матче. Две игры подряд, в Севилье и с «Рубином» дома, с первых минут выходили одни и те же 11 человек, но в основе на «КАМАЗ» не оказалось Дугласа Сантоса, Барриоса, Вендела, Клаудиньо, Малкома и Дзюбы. Зато наконец-то дебютировали в «Зените» зимние новички – Адамов и Алип. Молодой голкипер Одоевский, несмотря на ошибку, сохранил место в составе, однако получил травму на разминке и был в последний момент заменён на Кержакова.

Для «КАМАЗа» матч в Санкт-Петербурге был сродни участию в «Париж – Дакар». Но «мастера» из Набережных Челнов много раз выигрывали сложную гонку, так почему бы и команде из ФНЛ не показать себя на фоне соперника европейского класса? Пример двумя часами ранее подал «Енисей», сенсационно разгромивший «Локомотив» в Москве. Кажется, игроки «КАМАЗа» действительно верили в победу. По крайней мере, начала команда Ильдара Ахметзянова очень живо: гости активно прессинговали и первыми вошли в чужую штрафную.

Минут 15 чемпионы России втягивались в игру. В центре поля мяч в отсутствие Вендела и Клаудиньо ходил недостаточно быстро – всё-таки заменявшие их Оздоев с Ерохиным не плеймейкеры, у них иные сильные качества. Потом после гола, который Мостовой забил с передачи Кругового со штрафного (вторым зенитовским ударом в створ), футбол сине-бело-голубых стал повеселее.

«КАМАЗ» в целом организованно держал оборону, действуя, как и «Зенит», по схеме с тремя центральными защитниками, но почему-то игроки челнинцев теряли концентрацию при аутах петербуржцев. В одном случае это завершилось голом Юри Алберто то ли после тонкого подыгрыша, то ли просто после удачного касания Сергеева. В другом – блестящим голом Ерохина. Юри Алберто, единственный легионер в основе чемпионов России, сделал передачу центрхаву, а тот решил эпизод двумя касаниями, причём забил из-за штрафной внешней стороной стопы.

Ну а самым удивительным получился второй гол Юри Алберто. Бразилец оформил дубль, убежав со своей половины поля! Защитники «КАМАЗа» увлеклись и ошиблись позиционно. Кстати, Юри сам и начал контратаку, доработав в обороне и подобрав мяч, который рискованно выбивал через центр Адамов. Самый дорогой зимний новичок РПЛ был сегодня в ударе.

Второй тайм превратился для обеих команд в тренировку. Для «Зенита» – обычную. Для «КАМАЗа» – с повышенной нагрузкой. Дальше оставалась только одна интрига: выиграет ли петербургская команда у соперника из ФНЛ крупнее, чем смог «Спартак» на этой стадии турнира. Красно-белые, напомним, разгромили «Кубань» (6:1).

Разницы в пять мячей «Зенит» добился уже в дебюте второго тайма, когда защитник «КАМАЗа» подарил мяч сине-бело-голубым под прессингом. Юри Алберто добавил вторую голевую передачу к двум голам. Петербуржцы продолжили играть с улыбкой и вовсю подшучивали над Дзюбой, который, выходя на замену вместо Юри Алберто, забыл надеть футболку. Артём тут же исправился – отдал голевую передачу на Мостового. Вот только хет-трик вингера отменил минимальный офсайд.

Дзюба в результате забил сам – ударом головой после кросса Дугласа Сантоса. «Зенит» всё-таки победил с более крупным счётом, нежели «Спартак». Сергеев, в отличие от других нападающих сине-бело-голубых, ушёл с поля без гола, но при этом был очень полезен. Например, оба мяча Юри Алберто состоялись при участии Ивана. Вообще, бросается в глаза, насколько улучшается взаимодействие двух новых форвардов «Зенита». День и ночь по сравнению со сборами. Как и обещал Семак, игроки прогрессируют через тренировки.