Роналду не разучился забивать красиво! Его свежий шедевр — в топ-5 голов февраля в АПЛ

В феврале команды английской Премьер-лиги забили 105 голов. Самым результативным вновь стал «Ливерпуль» с 12 мячами в четырёх матчах. Худшими — «Брентфорд» и «Челси» — по одному голу. Но есть нюанс: «Челси» в феврале сыграл всего один матч, а потом уехал на клубный чемпионат мира. «Брентфорд» по плану провёл четыре игры. Отдельно зажёг «Лидс», пропустивший 20 голов в пяти матчах. В весну клуб заходит уже без Марсело Бьельсы. Отсматриваем лучшие голы ушедшего месяца и выбираем лучший!

Уилфрид Заха, «Норвич» — «Кристал Пэлас», 24-й тур

Для вингера «Кристал Пэлас» февраль получился результативным — сразу три гола в пяти матчах. Самый красивый — в ворота «Норвича». Заха при Виейра снова превратился в топового инсайда, который в любой момент может сместиться на дриблинге в центр и бахнуть в дальний угол. Здесь так и получилось. Исполнение и дистанция — блеск.

Криштиану Роналду, «МЮ» — «Брайтон», 18-й тур

В наступившем году Роналду практически не забивает, но против «Брайтона» напомнил о себе молодом. Действительно, сколько можно смотреть на удары с пенальти и добивания в пустые ворота? Вот вам классный Роналду — с привычной техникой и мощным точнейшим ударом. Тут ещё отметим грамотное мышление Бруну Фернандеша, который развернул атаку и увёл за собой защитников.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» — «Норвич», 26-й тур

Возможно, не самый очевидный гол для попадания в топ-5, но как же круто отработала связка Алисона и Салаха в этом эпизоде! И ведь уже не в первый раз, если вспоминать прошлые сезоны. Во-первых, обратим внимание на оценку ситуации от Алисона. Во-вторых, на хладнокровие и технику Салаха, который несколькими движениями «упаковал» всю оборону «Норвича».

Родриго Морено, «Лидс» — «МЮ», 26-й тур

Очень курьёзный гол из динамичного противостояния Ральфа Рангника и Марсело Бьельсы. Да, нередко возникают моменты, когда навес превращается в удар по воротам, но здесь завораживает траектория полёта мяча. Родриго попал как надо. Настоящая неожиданность для великолепного Давида де Хеа.

Мэтти Кэш, «Брайтон» — «Астон Вилла», 27-й тур

И снова «Брайтон» в роли пострадавших. На этот раз по воротам Роберта Санчеса приложился Кэш — обработка грудью и точнейший удар в касание из-за пределов штрафной. Всё по заветам Стивена Джеррарда, у которого крайние защитники всегда должны поддерживать атаку команды.