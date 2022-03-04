«Чалов — главный герой». Что пишут в Швейцарии об игре российского нападающего

Нападающий Фёдор Чалов наконец-то забил в чемпионате Швейцарии. Новичку «Базеля» потребовалось пять матчей, чтобы отметиться первыми голами. Во встрече 24-го тура с «Санкт-Галленом» российский футболист оформил дубль и помог команде уйти от поражения.
Что пишут швейцарские СМИ о дубле Чалова
BZ Bazel отмечает действия Чалова, но при этом делает акцент на не самой качественной игре в исполнении команды.
«Чалов спас для команды ничью в матче, который они считали проигранным. «Базель» на протяжении длительного времени действовал неуверенно, но ликвидировал дефицит в два мяча. Спасибо двум ветеранам и российскому бомбардиру. Первый гол Фёдора не изменил общей картины на поле, поскольку «Базель» был уязвим при игре в обороне. Хозяева приготовились ко второму домашнему поражению в сезоне, но в этот момент Чалов снова продемонстрировал голевые способности. Россиянин прекрасно открылся на ближней штанге и переправил мяч в ворота после прострела. «Базель» ушёл от поражения, но команда не может быть довольна итоговым результатом».
Sport.ch называет россиянина главным героем матча и отмечает характер «Базеля».
«Чалов — главный герой прошедшей встречи. Россиянин забил первые голы в составе «Базеля». Именно он трансформировал 0:2 в 2:2 и помог команде уйти от поражения. «Базель» показал хорошие бойцовские качества, но нужно отдать должное и сопернику».
Blick отмечает качественные действия форварда, приведшие к его второму голу.
«Чалов прекрасно открылся у ближней штанги в эпизоде со вторым голом. Россиянина не нужно дважды просить оторваться от опекуна в такой ситуации. Но нельзя не отметить и хороший проход по флангу, который привёл к результативному прострелу».
BolzPlazz предполагает, что в оставшейся части сезона голы Фёдора будут иметь большое значение для «Базеля».
«Чалов пришёл на помощь. Российский нападающий забил первые голы в Швейцарии и помог команде набрать жизненно важное очко. Очень важный момент для игрока. В оставшейся части сезона многое для «Базеля» будет зависеть от Фёдора и его голов».
SRF отмечает первый гол Чалова, который вдохнул в «Базель» новую жизнь.
«Новичок «Базеля» прервал голевую засуху лишь в пятом матче. Чалов ответил дублем на голы соперника, которые тот забил в первой половине, и принёс команде ничью. Первый гол россиянина воскресил «Базель», который до того момента действовал не лучшим образом».
Фото: fcb.ch
Как Фёдор играет в новом клубе
Чалов покинул ЦСКА в последние дни зимнего трансферного окна — «Базель» арендовал 23-летнего форварда до конца сезона без права выкупа. Матч с «Санкт-Галленом» — первый для Фёдора, который он отыграл с первой и до последней минуты. Теперь на счету российского игрока два гола и одна результативная передача в пяти матчах. При этом нужно отметить, что предыдущую игру в чемпионате — с «Цюрихом» (2:4) — Чалов начал в запасе, чего с ним не было в первых встречах. На отрезке в пять матчей Фёдор лидирует в команде по трём статистическим показателям: по ожидаемым голам, возвратам владения в финальной трети и касаниям в чужой штрафной площади.
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