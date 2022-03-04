В России блистал, а в Италии чуть не получил «Золотую урну».

Легенда ЦСКА, затухшая в Европе. Как дела у Милоша Красича?

С каждым днём легионеров в РПЛ становится всё меньше. Возможно, их останется совсем мало, и тогда ностальгия по преданным России игрокам из-за рубежа усилится максимально. А чтобы воспоминания не заменили картинку настоящего – мы расскажем, как дела у легионеров сейчас.

Сегодня в программе – сербский атакующий полузащитник Милош Красич, достойный статуса легенды ЦСКА, ведь он:

забивал в чёрной армейской форме на «Олд Траффорд»;

брал все возможные трофеи с ЦСКА в России;

выиграл Кубок УЕФА в 2005 году;

играя в РПЛ, становился футболистом года в Сербии и регулярно вызывался в сборную, ездил с ней на ЧМ-2010.

Если коротко: в Москве серб провёл лучшее время в карьере (150 матчей и 26 голов), а после отъезда не смог закрепиться в «Ювентусе» и в 2011 году чуть не забрал приз «Золотая урна», вручаемый в Италии худшему игроку сезона.

Милош Красич против Питера Одемвингие Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дальше –закат карьеры с последовательным снижением уровня команд: турецкий «Фенербахче», французская «Бастия» и польская «Лехия» (не путать с «Легией»). Только уже без сборной и борьбы за чемпионство. Последний трофей в карьере Красича – Кубок Турции в 2013 году. Итог – завершение карьеры в 34 года.

А где Красич сейчас? Что делает и как связан с футболом?

Сейчас расскажем!

Хотел работать в ЦСКА. Пока не получилось

Уже после завершения карьеры Красич подчёркивал, что ЦСКА – его любимый клуб, и он будет рад, если его рассмотрят на одну из должностей: «Готов помогать клубу в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности – всё равно».

Официального предложения так и не не поступило, хотя в мае 2019 года Красич приезжал на матч ЦСКА с «Крыльями Советов». Инсайдеры и журналисты шептались, что так начинается возвращение в родной клуб, но в действительности Милош просто приехал поддержать команду.

Милош Красич (в оранжевом жилете) на трибунах Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Армейские соцсети тогда написали: «Вот какой гость у нас на финале сезона, всегда рады видеть Милоша».

Почему не приехал к Оличу?

Ровно год назад, то есть весной 2021 года, появилась информация, что Красич станет помощником нового главного тренера ЦСКА – Ивицы Олича. Было бы красиво: партнёры по «золотому» составу 2005 года собираются в команде.

Вскоре, правда, предполагаемую должность Милоша изменили: якобы его ждут или в селекционном отделе армейцев, или советником генерального директора Романа Бабаева.

Сербский инсайдер Деян Йоксимович тогда же писал, что Милоша точно не будет в России весной. А когда будет? Возможно, в будущем. Но будущее не наступило, потому что вскоре Олич из ЦСКА ушёл, а потом прошёлся по клубу в интервью уже из Хорватии.

Кстати, Красич мог вернуться в ЦСКА в качестве игрока

Это было в 2017 году – когда Милош играл в Польше и хотел чего-то большего.

Не сложилось из-за возраста – об этом говорил сам Милош.

Милош Красич бывший полузащитник ЦСКА «Зимой мной интересовался кипрский АПОЭЛ. Кроме того, я разговаривал с людьми из ЦСКА, рассматривавшими вариант с моим возвращением в Россию. Я не уверен, что это было бы хорошей идеей в связи с моим возрастом».



Состав ЦСКА в тот момент был действительно очень молодым: раскачивались Чалов и Кучаев, Головин тащил команду в чемпионате и еврокубках.

А что сейчас?

По информации «Чемпионата», Красич работает над получением тренерской лицензии. Звучит убедительно, ведь серб серьёзно следит за футболом: организует турниры, раздает комментарии спортивным медиа и работает с детьми.

Так выглядят его последние приключения.

1. Вместе с другими футболистами посетил новогодний корпоратив своего первого клуба «Войводина». И вообще он близок с командой.

2. Милош общается с юными футболистами. В одном из интервью молодой сербский игрок «Войводины» упоминает, что благодарен Красичу за футбольные подсказки.

3. Поддерживает форму. Из последнего – участвовал в турнире по мини-футболу.

4. К Милошу часто обращаются за комментариями журналисты. Перед матчем сборной Сербии с Португалией во время отбора к ЧМ-2022 желал своей сборной победы и верил в исторический успех.

Получилось – сербы победили в гостях при помощи гола Митровича в добавленное время. Сербия сходила с ума. Красич тоже!

Милош Красич Фото: Streeter Lecka/Getty Images

5. Вместе с партнёром по сборной Огненом Короманом (экс-игроком «Динамо», «Терека» и «Крыльев») организовал детский футбольный турнир. Красича приглашают и на другие турниры – вручать детям награды.

6. Был гостем на свадьбе Филипа Младеновича – защитника «Легии», который осенью играл в Лиге Европы со «Спартаком».

7. Участвовал в благотворительном матче: собирали деньги для ребёнка и его матери.

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А тут можно посмотреть, как Красич поёт и пританцовывает под сербскую музыку.