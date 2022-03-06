Влашич мог отнять очки у «Ливерпуля». Но в команде Клоппа нашёлся спаситель

Центральной в субботней программе АПЛ стала игра «Ливерпуля» с «Вест Хэмом». Для продолжения гонки за чемпионство Юрген Клопп ориентировался на победу над «молотобойцами», которые в этом сезоне тоже очень сильны. Матч вышел очень зрелищным и сложным для обоих участников. Сильнее всё же был «Ливерпуль».

Мойес под «Ливерпуль» поставил на непривычную схему. Почти сработало

Весь прорыв «Вест Хэма» в прошлом сезоне и первой части этого прошёл под знаком схемы с одним форвардом. Майкл Антонио – выдающееся открытие Мойеса, благодаря его переводу с позиции вингера в центр нападения команда получила великолепного завершителя. Антонио и забивает, и раздаёт голевые передачи, и проделывает огромный объём черновой работы – последний навык остался у него со времён, когда он играл на фланге.

Но матч на «Энфилде» стал для «Вест Хэма» всего лишь вторым из последних 65, в котором Мойес поставил на схему 4-4-2. Причём другой такой матч состоялся против «Саутгемптона» ещё в декабре и, во-первых, был проигран, а во-вторых, вышел принципиально иным по содержанию. Сегодня Мойес решил отдать мяч сопернику и действовать на контратаках. По итогу «Ливерпуль» контролировал мяч 70% времени, а в период до гола – даже 74%. При этом выпады «Вест Хэма» всё равно были критично остры.

Никола Влашич вышел в стартовом составе «Вест Хэма» впервые с января – и мог громко напомнить о себе, когда «Ливерпуль» ошибся с офсайдной ловушкой. После буллитного выхода один на на один он перебросил вратаря – и только Трент Александер-Арнольд успел вынести мяч с линии ворот. С добиванием справился уже Алиссон.

А во втором тайме на ударную позицию вырвался Эммануэль Лансини, которому Мойес доверил позицию второго форварда. И в этот раз бросился выручать Трент, но Лансини всё же нанёс акцентированный удар:

У «Ливерпуля» сработал перевод Мане в центр нападения

Клопп остался верен своим 4-3-3, но удивил персоналиями. Диогу Жота залечил травму (он отыграл 84 минуты в кубковом матче в среду), но против «Вест Хэма» остался на скамейке. Клопп предпочёл сыграть с Садио Мане в качестве завершителя, Луисом Диасом и Мохамедом Салахом на флангах. Мане ответил на это так, как требовалось: в нужный момент идеально сыграл на линии офсайда и замкнул передачу.

Раньше мы предполагали, что приобретение Диаса, который стал блистать с первых матчей, может ухудшить позиции Мане. Но сейчас видно, что этот трансфер просто придаёт клубу выдающийся уровень конкуренции, а Клоппу – завидную вариативность. Мане может сыграть как в центре, так и слева, Диас – на любом из флангов. Соответственно, на острие атаки у тренера выбор из Мане, Жоты и Роберто Фирмино, на каждом из флангов может сыграть Диас и либо Салах, либо Мане.

В такой ситуации разве что жаль Дивока Ориги, которому совсем сложно будет рассчитывать на игровое время. Но главное, что одним трансфером в январе «Ливерпуль» невероятно усилил атаку. Победа над «Вест Хэмом» стала для «Ливерпуля» уже двенадцатой подряд. Многие из них одержаны с большим трудом, почти нет разгромов, но отставание от «Манчестер Сити» тает: сейчас действующий чемпион впереди всего на три очка, при худшей разнице мячей.

Трент – возможно, лучший правый защитник мира прямо сейчас

И победный гол «Ливерпуля», и два главных нереализованных момента «Вест Хэма» связаны с Александром-Арнольдом. Трент продолжает проводить выдающийся сезон, всё ближе к тому, чтобы выйти на первое место в истории АПЛ среди защитников по количеству голевых передач и, возможно, даже побьёт исторический рекорд Тьерри Анри по ассистам за сезон. Анри в сезоне-2002/2003 выбил двадцать ассистов, у Трента теперь одиннадцать.

В данном матче Александер-Арнольд сделал 123 касания мяча – ни один другой участник игры не добрался и до сотни. Его точность передач составила 82% – при том, что он постоянно обострял игру. Регулярные смещения Трента с фланга в центр позволяют ему быть скрытым плеймейкером команды, и даже с такими обширным диапазоном функций он успел отметиться одним отбором и двумя перехватами.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для любого крайнего защитника очень важен баланс между атакой и обороной, и Трент, как никто другой, близок к идеалу.