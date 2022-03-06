«Лучшая лига мира» возвращается. Всё, что нужно знать о ФНЛ

Спустя три месяца отдыха возвращается Футбольная национальная лига. Сегодня, 6 марта, состоятся восемь матчей в первенстве, а начнётся игровой день в 14:00 по московскому времени тремя играми: «Текстильщик» – «Алания», «Олимп-Долгопрудный» – «Спартак-2», «Акрон» – «Велес». Страсти в ФНЛ обычно разгораются во второй части сезона, когда «вдруг» выясняется несоответствие стадионов требованиям РПЛ или отменяется вылет в ФНЛ-2. Рассказываем, чего ждать и за кем следить этой весной в ФНЛ.

Претенденты на выход в РПЛ

«Оренбург»: 1-е место, 25 матчей, 53 очка

Впереди 13 туров, но уже сейчас картина по претендентам в РПЛ вырисовывается достаточно чётко. «Оренбург», имеющий 10-очковый отрыв от четвёртого места, попытается в очередной раз пойти на повышение. В прошлом году клуб оставили без РПЛ из-за проблем со стадионом, несмотря на второе место в турнирной таблице. Вместо них в чемпионат России зашёл «Нижний Новгород».

Стадион «Оренбурга» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В этом сезоне ситуация решилась: в июле клуб объявил о реконструкции стадиона. «Уважаемые болельщики! На стадионе «Газовик» началась реконструкция трибун, направленная на увеличение вместимости стадиона. На данный момент работы ведутся на Северной трибуне и примыкающим к ней пространствам. В ходе сезона доступные для посещения болельщиками секторы и трибуны будут меняться. В связи с этим провести абонементную программу не представляется возможным. В ходе сезона в продажу будут поступать только билеты на матчи. Надеемся на ваше понимание», – заявила пресс-служба «Оренбурга».

«Факел»: 2-е место, 25 матчей, 49 очков

В сезоне-2020/2021 «Факел» финишировал девятым. В этом году благодаря тройке Максимов (12 голов) – Акбашев (6+6 по системе «гол+пас» и далее) – Аппаев (6+10) команда идёт в лидерах. Расслабляться воронежскому клубу ещё рано – в спину ему дышит «Торпедо», отставшее на два очка. Последний раз «Факел» участвовал в Высшей лиге в 2001 году. Его стадион был реконструирован в 2021 году.

«Торпедо»: 3-е место, 25 матчей, 47 очков

Ударное трио в «Торпедо» составляют Калмыков (12+5), Султонов (9+11) и 38-летний Лебеденко (7+1). Столичный клуб дважды попадал в топ-6 за последние два года, но в РПЛ не поднялся. Кстати, если вы не знали, капитанит у Бородюка 35-летний Александр Рязанцев, выступавший ранее за «Рубин» и «Зенит». Стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова до 2024 года будет находиться на реконструкции. Вероятно, если клуб попадёт в РПЛ, то будет базироваться на главной арене страны в «Лужниках».

«Алания»: 4-е место, 25 матчей, 43 очка

Команда Спартака Гогниева стала четвёртой в сезоне-2020/2021. В этом году «Алания» готова бороться за выход в ФНЛ, но есть проблема со стадионом. Осенью 2021 года президент федерации футбола Северной Осетии Игорь Зазроев заявил, что стадион будет готов не скоро. «Вчера я был на совещании. Пригласили всех спортивных руководителей. Нам сообщили информацию о том, что стадион будет достроен в 2024-2025 годах. В таком случае о каком развитии футбола может идти речь? Спортивная школа «Юность» вынуждена принимать около 1500 детей. Ребятам из ДЮСШ «Спартак-Алания» негде тренироваться. От этого страдает тренировочный процесс. Кроме того, неизвестна судьба двух наших профессиональных клубов. Даже если «Алания Владикавказ» займёт первое место в ФНЛ, где взять гарантию того, что команду пустят в Премьер-Лигу? Наши клубы играют в других городах, мы их не видим. Мы поинтересовались, почему не удаётся достроить арену в срок. Нам ответили, что нет плана и денег. Мне представляется, что без стадиона у осетинского футбола нет перспектив», – сказал Зазроев.

Неплохие шансы на выход в РПЛ имеют также «СКА-Хабаровск» (5-е место, 41 очко), «Нефтехимик» (6-е место, 41 очко) и «Балтика» (7-е место, 38 очков).

Возможное расширение РПЛ до 18 команд

По информации «Чемпионата», с большой долей вероятности в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 будет 18 команд. «Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено. Основным аргументом является увеличение количества игр внутреннего чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», — сказал источник «Чемпионату». Пока непонятно, откуда РПЛ возьмёт ещё два клуба – возможно, из чемпионата России никто не вылетит. Впрочем, ситуация с расширением станет ясна в ближайшие недели.

Претенденты на вылет в ФНЛ-2

ФНЛ покидают четыре команды. Сейчас в зоне вылета находятся: «Текстильщик» (25 туров, 19 очков), «Металлург Лп» (25 туров, 21 очко), «Волгарь» (25 туров, 23 очка), «Ротор» (25 туров, 24 очка). Также есть риск вылететь у «Кубани» (25 туров, 25 очков) и «Олимпа-Долгопрудный» (25 туров, 29 очков).

Главные трансферы зимы

ФНЛ затронула участь РПЛ: первенство покинули 12 легионеров. «Акрон» остался без спортдиректора Криса Докерти, главного тренера Рамона Трибульетча, тренеров Алехандро Вильчеса, Маттео Жугая, Марко Джорджевича и Ягиза Чакема, директора академии Уго Клингора и игрока Фабрицио Тавано. «СКА-Хабаровск» покинули украинцы Глеб Грачёв и Дмитрий Литвин, а из «Торпедо» ушли Александр Каплиенко и Андрей Кравчук.

«Оренбург» пополнили зимой два игрока «Зенита»: в аренду пришли Данила Хотулев и Дмитрий Васильев. «Балтика» арендовала Максима Барсова из «Сочи», который в сезоне-2018/2019 ФНЛ забил 19 голов. Также клуб из Калининграда усилился Константином Ковалёвым («Ростов») и Артёмом Максименко («Урал»).

«Факел» отдал Илью Свинова в «Спартак» и отпустил вратаря Александра Саутина. Вместо них в клуб пришли голкиперы Сергей Ещенко из «Краснодара-2» и Алексей Городовой из «Рубина». «Краснодар-2» взял в аренду двух нигерийцев из «Ботева» – полузащитника Ифеани Давида и нападающего Джонатана Окоронкво. «Томь» пополнилась португальским защитником Денисом Дуарте, проведшим долгие годы в «Витории Гимарайнш».

За кем следить во второй части чемпионата

«Алания»

Харизматичный тренер Спартак Гогниев привлекает к себе внимание не только яркими пресс-конференциями, но и работой. Он придумал вратарю Ростиславу Солдатенко новую позицию – «разыгрывающий защитник» – и пригласил в команду опытного Азамата Засеева. «Алания» сейчас самая «безбашенная» команда лиги, заточенная на атаку. Таких очень не хватает в РПЛ.

«Балтика»

Калининградский клуб сильно преобразился за зиму: взял шесть футболистов и отпустил восьмерых. После неудачной попытки вывести «Торпедо» в РПЛ Сергей Игнашевич пытается проделать этот трюк с «Балтикой», но рассчитывать на прямой выход не стоит – 11 очков не так просто отыграть. Всё же попасть в стыки калининградцы могут, а новые трансферы в лице нападающих Максима Барсова и Тамерлана Мусаева должны им помочь.

«Факел»

О перестановках на последнем рубеже сказано выше. Но стоит отметить, что «Факел» усилил и атаку. Владимир Дядюн подписал контракт с воронежской командой до конца сезона. Последние полгода 33-летний ветеран находился без клуба и не выходил на поле с декабря 2021 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл 15 матчей в РПЛ и голами не отметился.

«Ротор»

Хоть команда и идёт в зоне вылета, следить за её судьбой интересно. Ещё год назад «Ротор» шёл 13-м в РПЛ и имел запас в четыре очка от 15-го места. Через три месяца клуб может оказаться в ФНЛ-2. В «Роторе» есть сильные игроки, но на данный момент у каждого из них свои трудности. Александр Ташаев забил свой последний гол ещё в футболке «Динамо», Юрий Бавин восстанавливается после «крестов», форварды находятся в спячке, а арендованный у «Динамо» 21-летний Игорь Школик не может тянуть клуб в одиночку. Возможно, что с приходом на пост главного тренера Артёма Куликова в волгоградской команде что-то поменяется и она не рухнет ещё на дивизион ниже.